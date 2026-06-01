"Doraemon" thu 150 tỷ đồng

Theo thống kê trên Box Office Vietnam, Doraemon tuần thứ 2 liên tiếp dẫn đầu bảng tổng sắp rạp Việt. Sau 10 ngày công chiếu, doanh thu phim theo ghi nhận là 150 tỷ đồng - thành tích cao nhất với phim ngoại năm 2026 cho tới hiện tại. Riêng trong ngày 31/5, tác phẩm hoạt hình dắt túi hơn 12 tỷ đồng, với 120.000 vé bán ra trên khoảng 4.000 suất chiếu.

Ra mắt từ 22/5, phần phim điện ảnh thứ 45 của Doraemon càn quét rạp Việt với tốc độ kiếm tiền vượt cả những phần phim trước đó như Doraemon Movie 43 hay Doraemon Movie 44 (đều thu 100 tỷ sau 10 ngày phát hành). Hưởng lợi từ việc phim Việt đang lép vế, lại có sẵn lợi thế tên tuổi thương hiệu, bộ phim về chú mèo máy tương lai hầu như không gặp cản trở.

Sau nhiều ngày ra mắt, lượng suất chiếu lẫn tốc độ kiếm tiền của phim đã ít nhiều có dấu hiệu giảm. Song với tình hình rạp hiện tại, việc chinh phục mốc doanh thu 200 tỷ là hoàn toàn trong tầm tay của Doraemon.

Tuần qua, loạt phim quốc tế khác như Khách, Ba trợn hay Ngôi đền kỳ quái 5 công chiếu nhưng chưa tạo được dấu ấn rõ rệt ở thị trường Việt, doanh thu khiêm tốn. Ốc mượn hồn, một phim nội địa quy tụ nhiều diễn viên như Quốc Trường, Tiểu Vy, Anh Phạm, Yên Đan, đã mở bán một số suất chiếu đặc biệt "thăm dò" phản ứng khán giả, trước khi chính thức công chiếu từ 5/6.

Sau các suất chiếu sớm, doanh thu phim theo ghi nhận là 7 tỷ đồng. Đây là thành tích chưa quá khả quan, đòi hỏi ê-kíp phải thay đổi chiến lược tiếp thị, phát hành phù hợp giúp tác phẩm thu hút thêm lượng quan tâm, thảo luận.

Ngoài Ốc mượn hồn, phòng vé tuần này xuất hiện thêm phim Việt khác là Ma xó, thuộc thể loại kinh dị. Trước mắt, phim gặp phải trở ngại khá lớn là sự hiện diện của Doraemon.