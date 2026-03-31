“Lên sàn quốc tế” - cú hích thăng hạng cho dịch vụ lưu trú Hà Tĩnh

Đến Khu du lịch (KDL) Thiên Cầm vào ngày cuối tháng 3/2026, tôi tình cờ gặp anh Nicolas (du khách đến từ Italia) cùng người bạn đồng hành đang dạo bộ trên bãi biển. Sự xuất hiện của những vị khách châu Âu tại một vùng biển miền Trung không còn là chuyện hiếm, nhưng câu chuyện về cách họ tìm đến đây lại gợi mở nhiều điều thú vị.

Khu du lịch biển Thiên Cầm.

Anh Nicolas và bạn gái (du khách Italia) chụp ảnh cùng phóng viên tại KDL Thiên Cầm.

Trực tiếp trao đổi bằng tiếng Anh với anh Nicolas, tôi được biết, đây là lần đầu tiên anh và bạn gái đến Việt Nam. Thiên Cầm là điểm dừng chân thứ 2 khi họ đến Hà Tĩnh. Trước đó, họ đã chọn lưu trú tại khách sạn Hoàng Anh (xã Lộc Hà).

Anh Nicolas cho biết: “Chúng tôi tìm thấy khách sạn Hoàng Anh trên nền tảng đặt phòng trực tuyến toàn cầu Booking.com. Chúng tôi thấy có rất nhiều đánh giá tốt nên đã quyết định chọn khách sạn này. Chúng tôi đã được chào đón rất nồng nhiệt, ở đó nhân viên cực kỳ dễ mến, mọi thứ đều rất sạch sẽ và hiện đại. Chúng tôi đã có những giây phút thư giãn rất tuyệt vời”.

Anh Nicolas và bạn check in tại khách sạn Hoàng Anh (xã Lộc Hà) ngày 28/3/2026. Ảnh: NVCC

Nằm khiêm tốn trong một con ngõ tại thôn Phú Xuân, xã Lộc Hà, khách sạn Hoàng Anh chỉ có vỏn vẹn 13 phòng. Thế nhưng, cơ sở này vừa vinh dự được nhận giải thưởng "Traveller Review Awards 2026" (Ấn tượng do du khách bình chọn) của Booking.com.

Đây là giải thưởng thường niên tôn vinh những cơ sở lưu trú ấn tượng do du khách toàn cầu đánh giá, sau khi đến nghỉ dưỡng của nền tảng đặt phòng trực tuyến lớn nhất thế giới. Đáng chú ý hơn, cơ sở này đạt số điểm đánh giá 10/10 tuyệt đối. Đây là con số mà ngay cả những khách sạn lớn cũng khó đạt.

Khách sạn Hoàng Anh (thôn Phú Xuân, xã Lộc Hà).

Anh Phan Trọng Thỉnh – chủ khách sạn Hoàng Anh cho biết: “Ngay từ khi bắt đầu hoạt động, chúng tôi xác định phải đưa khách sạn lên các nền tảng như Booking, Agoda… Nhưng quan trọng hơn, những gì đưa lên phải đúng với thực tế. Khách quốc tế họ rất tinh ý. Một chi tiết nhỏ cũng có thể khiến họ đánh giá khác đi. Nhưng khi hài lòng, họ cũng rất sòng phẳng trong việc ghi nhận. Hơn một năm qua, nhờ "gian hàng số" công khai và minh bạch, chúng tôi đã đón gần 100 lượt khách quốc tế. Lên sàn số sẽ tạo ra áp lực, điều đó giúp chúng tôi phải làm tốt hơn mỗi ngày".

﻿ ﻿ Anh Phan Trọng Thỉnh cùng với chứng nhận giải thưởng "Traveller Review Awards 2026" từ nền tảng Booking.com.

Du khách nước ngoài nghỉ dưỡng tại khách sạn Hoàng Anh.

Câu chuyện của khách sạn Hoàng Anh không còn là trường hợp hiếm thấy. Tại Hà Tĩnh, làn sóng “lên sàn số” đang lan rộng, đặc biệt ở các vùng du lịch trọng điểm. Hiện, toàn tỉnh đã có hơn 200 cơ sở lưu trú tham gia các nền tảng đặt phòng trực tuyến như Booking, Agoda…

﻿ ﻿﻿ Những đánh giá tích cực về khách sạn Hoàng Anh (xã Lộc Hà) trên trang Booking.com.

Anh Nguyễn Văn Phú - chủ Homestay Thiên Cầm chia sẻ: “Nhờ các nền tảng quốc tế, chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều chi phí quảng bá. Kể cả mùa thấp điểm, chúng tôi cũng đón được lượng khách khá, hầu hết họ tự tìm đến qua hình ảnh và đánh giá thực tế trên các trang trực tuyến. Tuy nhiên, cái khó là khách quốc tế rất kỹ tính. Điều này buộc mình phải làm dịch vụ chuyên nghiệp hơn, từ khâu dọn dẹp phòng đến cách giao tiếp, ứng xử”.

Nhờ lên sàn giao dịch đặt phòng trực tuyến, homestay Thiên Cầm của anh Nguyễn Văn Phú tiết kiệm chi phí quảng bá, thu hút du khách ngay cả trong mùa thấp điểm.

Thực tế cho thấy, không phải cơ sở nào “lên sàn” cũng thành công. Không ít nơi bị đánh giá thấp vì dịch vụ không đúng như cam kết. Trong môi trường số, nơi mỗi trải nghiệm đều được phản hồi công khai, sự thiếu nhất quán sẽ nhanh chóng bị “lộ diện”. Một vài đánh giá tiêu cực có thể khiến cơ sở mất đi cơ hội tiếp cận hàng trăm, thậm chí hàng nghìn khách hàng tiềm năng.

Chính vì vậy, “lên sàn” không đơn thuần là đưa sản phẩm lên mạng, mà là bước vào một môi trường cạnh tranh minh bạch, nơi chất lượng dịch vụ được đo đếm bằng trải nghiệm thật. Điều này buộc các cơ sở lưu trú phải thay đổi cách làm, từ tư duy đến hành động.

Một số cơ sở lưu trú ở Hà Tĩnh được quảng bá, bán phòng trên nền tảng số toàn cầu.

Ông Hoàng Minh Mạnh - Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh nhận định: “Việc tham gia các nền tảng đặt phòng quốc tế là xu hướng tất yếu. Đây không chỉ là kênh quảng bá hiệu quả, mà còn tạo động lực để các cơ sở lưu trú Hà Tĩnh nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Qua đó, đưa du lịch tỉnh nhà phát triển bền vững”.

Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong quý I/2026, toàn tỉnh đã đón 170.282 lượt khách lưu trú, đáng chú ý khách quốc tế đạt 3.820 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2025. Kết quả đó có sự góp sức từ quá trình “số hóa” hoạt động lưu trú.

Du khách về tham quan chùa Hương Tích (xã Can Lộc) dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026.

Việc lên các nền tảng số toàn cầu không chỉ là cánh cửa giúp các cơ sở lưu trú cạnh tranh minh bạch trong thu hút khách, mà còn là động lực tạo nên sự chuyên nghiệp trong phục vụ. Khi mỗi chủ cơ sở lưu trú đều ý thức được việc giữ gìn "điểm số" trên sàn quốc tế, cũng chính là lúc thương hiệu du lịch Hà Tĩnh đang được khẳng định một cách mạnh mẽ.