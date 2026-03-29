Biển gọi mùa vui

Toàn cảnh Khu du lịch Thiên Cầm.

Những ngày này, biển Thiên Cầm càng trở nên quyến rũ. Trong ánh nắng vàng, “Cung đàn trời” của Hà Tĩnh trở nên rực rỡ bởi đường cong của những bãi cát bên Khu du lịch (KDL) hiện đại, cảnh quan xanh tươi. Các cấp chính quyền và người kinh doanh tại KDL Thiên Cầm cũng đang nhộn nhịp chỉnh trang, làm mới sản phẩm để chuẩn bị phục vụ du khách về với biển, nghỉ dưỡng, vui chơi trong mùa hè này.

Tại Beach Club Thiên Cầm, hơn 4 năm nay, du khách đã xem đây như một điểm vui chơi giải trí hấp dẫn của kỳ nghỉ. Sản phẩm ấn tượng này là của anh Trần Xuân Vũ, một doanh nhân và người con của quê hương. Từng có hàng chục năm kinh doanh ở các bãi biển tại TP Đà Nẵng, năm 2022, anh Vũ mang kinh nghiệm của mình về quê đầu tư, với tâm huyết phát triển du lịch quê nhà. Sau 4 năm mở Beach Club tại bãi biển Thiên Cầm, anh Vũ không chỉ có những thành công trong kinh doanh mà còn góp phần mang đến hơi thở mới cho du lịch Hà Tĩnh.

Phát huy điều đó, mùa hè này, anh Trần Xuân Vũ tiếp tục đầu tư nâng cấp sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. “Chúng tôi đã đến Quảng Ninh và nhiều bãi biển khác để học tập mô hình. Năm nay, du khách sẽ thấy một Beach Club Thiên Cầm đẹp hơn, không gian rộng hơn và nhiều dịch vụ hấp dẫn hơn những năm trước” - anh Vũ bày tỏ.

Cùng với dịch vụ giải trí, các dịch vụ lưu trú, ăn uống tại KDL Thiên Cầm cũng ngày càng được nâng cấp, đầu tư. Nhiều khách sạn như: Seabird, Thiên Ý, Công đoàn, Sông La, Quỳnh Anh… không ngừng tân trang, nâng cấp các hạng mục để phục vụ du khách.

Không khí nhộn nhịp chuẩn bị mùa du lịch biển còn lan rộng đến nhiều khu, điểm du lịch trên toàn tỉnh như: Xuân Thành, Lộc Hà... Sau thiệt hại từ thiên tai cuối năm 2025, nhiều người kinh doanh đã mạnh dạn tái đầu tư xây dựng lại cơ sở.

Anh Phan Hồng Quang (Nghệ An) có chuỗi nhà hàng ở biển Cửa Lò, sau một vài lần về Hà Tĩnh du lịch và khảo sát đã “mê” biển Lộc Hà. Anh chọn bãi tắm Xuân Hải (KDL Lộc Hà) phối hợp cùng người chú có kinh nghiệm kinh doanh lâu năm ở đây để mở một hệ thống dịch vụ phục vụ du lịch biển.

Mùa hè này, anh đầu tư 1,5 tỷ đồng cải tạo lại toàn bộ nhà hàng hải sản cũ của người chú tại bãi tắm Xuân Hải với niềm tin biển Lộc Hà sẽ là điểm đến hấp dẫn du khách. “Tôi đã đi nhiều nơi nhưng hiếm có một KDL biển nào hội tụ nhiều yếu tố như biển Lộc Hà: bãi biển dài, thoải, độ nông kéo dài, cát mịn, sóng êm. Ngoài ra còn có núi Nam Giới như bức tường thành xanh kế bên sông Cửa Sót, tạo nên một khung cảnh thanh bình đẹp đẽ. Bên cạnh đó, hải sản Cửa Sót vốn nức tiếng thơm ngon, giao thông đi lại rất thuận lợi… Tất cả những điều đó cho thấy, biển Lộc Hà đầy sức quyến rũ, hấp dẫn du khách…” - anh Quang cho biết.

Với bờ biển hơn 137 km, ngoài Thiên Cầm, Lộc Hà, Hà Tĩnh sở hữu nhiều bãi biển đẹp như Xuân Thành (xã Tiên Điền), Thạch Hải (xã Thạch Khê), Hải Ninh (phường Hải Ninh), Kỳ Xuân… Mỗi nơi một vẻ nhưng biển Hà Tĩnh đều chung nét thanh bình và giàu tiềm năng khai thác. Biển Hà Tĩnh không ồn ào, náo nhiệt, chinh phục du khách bằng sự trong trẻo, mộc mạc, bằng những buổi sớm bình minh rực rỡ và hoàng hôn lặng lẽ nhuộm tím chân trời.

Khách sạn Hanvet 3 hứa hẹn sẽ là một điểm nhấn của KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) trong mùa hè 2026.

Đi cùng lợi thế tự nhiên là “đặc sản” văn hóa biển đặc sắc, từ những làng chài lâu đời, lễ hội Cầu ngư, đến nhịp sống lao động gắn với sóng nước. Hải sản nơi đây cũng là một “lời mời gọi” khó cưỡng: tôm, cua, mực, cá… tươi ngon, đậm đà vị mặn mòi của biển. Đặc biệt, có những món ngon đặc trưng, chinh phục cả những thực khách “khó tính” như: mực nhảy Vũng Áng, gỏi cá đục, cá trích… Tất cả tạo nên một hệ sinh thái du lịch biển giàu sức hút, đủ sức níu chân du khách.

Chị Nguyễn Thị Vân (du khách đến từ TP Hải Phòng) chia sẻ: “Gia đình tôi đã đi nhiều bãi biển, nhưng biển Hà Tĩnh mang một cảm giác rất riêng, không quá ồn ào, đông đúc mà trong lành, yên bình. Nước biển trong, bãi cát mịn, đặc biệt hải sản ở đây rất tươi ngon. Ấn tượng nhất với chúng tôi là món mực nhảy Vũng Áng, chế biến đơn giản nhưng giữ trọn vị ngọt tự nhiên. Đó là hương vị mà đến giờ tôi vẫn nhớ mãi và chắc chắn tôi sẽ quay lại”.

Những năm gần đây, Hà Tĩnh đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn. Hạ tầng tại các khu, điểm du lịch biển từng bước được đầu tư đồng bộ; hệ thống khách sạn, nhà hàng, dịch vụ vui chơi giải trí ngày càng đa dạng. Nhiều mô hình mới như: beach club, du lịch trải nghiệm, check-in cảnh quan… đã góp phần làm mới hình ảnh du lịch biển, hướng tới nhu cầu ngày càng cao của du khách. Với những cách làm đó, những năm gần đây, lượng khách về với biển Hà Tĩnh ngày càng cao, riêng năm 2025, Hà Tĩnh đã đón trên 5,5 triệu lượt khách, trong đó du lịch biển chiếm khoảng 60%.

Tuy vậy, trên thực tế, du lịch biển Hà Tĩnh vẫn còn nhiều việc phải làm để nâng tầm sản phẩm. Tại hội thảo Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh, diễn ra vào ngày 20/3 vừa qua, nhiều chuyên gia đều cho rằng: gần đây, sản phẩm du lịch tuy đã được cải thiện nhưng chưa thật sự phong phú, thiếu các hoạt động trải nghiệm về đêm; tính liên kết giữa các điểm đến còn hạn chế; dịch vụ cao cấp chưa nhiều. Cùng đó, công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa tạo được những “cú hích” mạnh mẽ…

Để du lịch biển 2026 thực sự là “mùa vàng”, cần phải có cách làm bài bản, đồng bộ. Trước hết, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp, thân thiện. Quan tâm đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, có chiều sâu như du lịch trải nghiệm làng chài, du lịch ẩm thực biển, các hoạt động thể thao, giải trí trên biển, du lịch đêm… nhằm “níu chân” du khách. Tăng cường liên kết vùng, kết nối các tuyến - điểm du lịch, từ nghỉ dưỡng đến trải nghiệm văn hóa để hình thành những hành trình hấp dẫn. Song song với đó, một xu thế tất yếu cần phải được thực hiện, đó là đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch biển Hà Tĩnh với hình ảnh riêng, khác biệt...

Hội thảo "Giải pháp phát triển du lịch Hà Tĩnh" do Sở VH-TT&DL và Hiệp hội Du lịch tỉnh Hà Tĩnh phối hợp tổ chức, ngày 20/3/2026.