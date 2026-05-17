Rực rỡ vườn hoa hướng dương ở ngôi trường ven biển Hà Tĩnh

Khám phá ngôi làng duy nhất ở Việt Nam có 3 di sản được UNESCO vinh danh 08/05/2026 16:52 Tại Việt Nam, có một ngôi làng mà chỉ cần bước chân ra ngõ, bạn đã chạm tay tới 3 di sản tư liệu thế giới được UNESCO vinh danh.

Giải bài toán du lịch Hà Tĩnh nhìn từ “cháy” phòng dịp cao điểm 08/05/2026 14:30 “Cháy” phòng tại nhiều khu, điểm du lịch biển dịp cao điểm cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Hà Tĩnh, đồng thời đặt ra áp lực về hạ tầng lưu trú và bài toán phát triển du lịch bền vững.

Nhiều trải nghiệm mới về đêm khi đến với biển Thạch Hải 07/05/2026 05:03 Không chỉ đông vui vào ban ngày, biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn về đêm với nhiều hoạt động trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo du khách.

Tháng 5, về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót 06/05/2026 15:30 Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hanvet chính thức vận hành khách sạn 4 sao tại Khu du lịch Xuân Thành 05/05/2026 12:35 Việc vận hành Hanvet Grand Hotel tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) góp phần chuẩn hóa hạ tầng lưu trú cao cấp, tạo đột phá cho diện mạo du lịch Hà Tĩnh.

Biển Thạch Hải phủ sóng wifi miễn phí, nâng tầm trải nghiệm cho du khách 04/05/2026 08:56 Khu du lịch biển Thạch Hải (Thạch Khê, Hà Tĩnh) đã phủ sóng wifi miễn phí, đồng thời mở thêm kênh quảng bá điểm đến, ẩm thực, văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Du lịch Hà Tĩnh khởi sắc, kích hoạt mùa hè sôi động 04/05/2026 05:25 Với việc thu hút hơn 50 vạn lượt khách trong 2 kỳ nghỉ lễ vừa qua, Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của điểm đến và cách làm du lịch ngày càng chuyên nghiệp, bài bản.

Thôn Tân Vĩnh Cần - khi sự đoàn kết làm nên diện mạo mới 03/05/2026 15:09 Từ sự đồng lòng, chung sức của người dân, thôn Tân Vĩnh Cần, xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã thực sự trở thành một điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Biển Hải Đăng - điểm check-in mới của nhiều du khách 03/05/2026 11:07 Bãi biển Hải Đăng (xã Cẩm Trung, tỉnh Hà Tĩnh) với vẻ đẹp hoang sơ, không khí trong lành, nước biển trong xanh đang trở thành điểm check-in thú vị của nhiều du khách.

Mái ấm đặc biệt tại một ngôi chùa ở Hà Tĩnh 03/05/2026 10:00 Không chỉ là chốn tâm linh của người dân địa phương, chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) còn được biết đến là mái nhà chở che, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.

Theo dòng người "trốn nóng" về miền rừng Phú Lâm 02/05/2026 15:54 Là điểm “trốn nóng” giữa những ngày nắng gắt, khu du lịch cộng đồng thôn Phú Lâm (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang dần trở thành lựa chọn quen thuộc của du khách mỗi dịp nghỉ lễ.

Biển Hà Tĩnh đông nghịt người dịp nghỉ lễ 01/05/2026 19:26 Trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, hàng nghìn du khách đã đổ về các bãi biển Hà Tĩnh giải nhiệt, tạo nên không khí nhộn nhịp, sôi động.

"Tọa độ xanh" Kẻ Gỗ hút khách trong kỳ nghỉ lễ 01/05/2026 14:57 Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều du khách đã chọn điểm đến là hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) để tìm kiếm sự thư thái, yên bình.

Trang nghiêm lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền 01/05/2026 11:54 Lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền là dịp để con cháu, người dân ở Hà Tĩnh tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa.

Khám phá bãi biển Thiên Cầm phiên bản không ngủ 01/05/2026 10:15 Thiên Cầm (Hà Tĩnh) về đêm là thời điểm bãi biển trở nên sôi động với ngàn ánh đèn lung linh sắc màu, hứa hẹn mang tới những trải nghiệm mới mẻ trong mùa du lịch năm nay.

Staycation - lựa chọn mới cho kỳ nghỉ tiết kiệm 01/05/2026 08:07 Thay vì những chuyến đi xa tốn kém và đông đúc, nhiều người dân Hà Tĩnh đang lựa chọn nghỉ lễ theo xu hướng “staycation” – nghỉ ngơi tại chỗ, đảm bảo thư giãn và chi phí hợp lý.

Mô hình du lịch cộng đồng đạt chuẩn quốc gia đầu tiên của Hà Tĩnh hút khách 01/05/2026 05:59 Chỉ sau 1 tuần đưa vào khai thác, mô hình du lịch cộng đồng - CBT biển Thịnh Lộc tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã đón hơn 500 lượt khách trong và ngoài tỉnh.

Sôi động tại trung tâm thương mại dịp nghỉ lễ 30/04/2026 17:57 Trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5, trung tâm thương mại ở Hà Tĩnh thu hút đông đảo du khách đến mua sắm, trải nghiệm các dịch vụ phù hợp, hấp dẫn với nhiều lứa tuổi.

Nhiều người dân chọn du lịch sinh thái trong ngày đầu nghỉ lễ 30/04/2026 17:33 Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, nhiều du khách chọn các điểm du lịch sinh thái ở Hà Tĩnh để tham quan, trải nghiệm.

Về Ngã ba Đồng Lộc tri ân các anh hùng liệt sỹ dịp 30/4 30/04/2026 11:22 Trong không khí thiêng liêng dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đông đảo du khách đã về Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) để dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú 30/04/2026 10:59 Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.

Nhiều dịch vụ hấp dẫn chờ đón du khách ở Thiên Cầm 29/04/2026 15:25 Hòa mình vào dòng nước trong xanh, thưởng thức hải sản tươi ngon cùng nhiều hoạt động vui chơi, khám phá đảo Bớc…, Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đang là điểm đến hấp dẫn du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Du khách thích thú trước "diện mạo mới" của biển Thạch Hải 29/04/2026 09:30 Không chỉ đắm mình trong làn nước trong xanh, du khách đến với biển Thạch Hải (xã Thạch Khê - Hà Tĩnh) còn được trải nghiệm khu làng chài và tìm hiểu văn hóa, ẩm thực địa phương.

Độc đáo photobooth - Trang báo lịch sử tại Ngã ba Đồng Lộc 29/04/2026 08:53 Đến Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, du khách có thể cầm trên tay tờ báo in hình chính mình, lồng ghép tinh tế cùng không gian di tích và dấu ấn Chiến thắng 30/4 đầy ý nghĩa.

Khai trương du lịch biển Thạch Hải: Vang mãi biển ca - Xanh miền di sản 28/04/2026 19:23 Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.

Có một Hà Tĩnh “gây thương nhớ” trong cảm nhận của những người mê xê dịch 28/04/2026 13:30 Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.

Thiên Cầm đón khoảng 5,6 vạn lượt khách kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 28/04/2026 12:53 Công tác chuẩn bị chu đáo và lễ khai trương du lịch biển được tổ chức quy mô là những yếu tố góp phần thu hút lượng khách lớn về với biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) trong kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương 2026.

Sức hút của du lịch Lộc Hà 27/04/2026 12:48 Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).

Khai trương du lịch biển Hải Ninh: Tiềm năng phát triển - Khát vọng vươn xa 26/04/2026 22:00 Lễ khai trương du lịch biển là dịp để phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và những điểm du lịch hấp dẫn của địa phương đến với du khách gần xa.