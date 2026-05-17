Rực rỡ vườn hoa hướng dương ở ngôi trường ven biển Hà Tĩnh

Thúy Ngọc - Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Vườn hoa hướng dương trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (Hà Tĩnh) tạo nên không gian rực rỡ, thu hút đông đảo học sinh đến lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Sau thời gian ươm trồng, chăm sóc, vườn hoa hướng dương rộng khoảng 1.000 m² với gần 3.000 gốc hoa trong khuôn viên Trường THPT Nguyễn Đình Liễn (trên địa bàn xã Yên Hòa) đã đồng loạt khoe sắc vàng rực.
Vườn hướng dương do nhà trường xây dựng đã bước vào thời điểm nở rộ. Công trình được thực hiện nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của tuổi trẻ, hướng tới kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.
Gần 3.000 gốc hướng dương được trồng thành từng luống thẳng tắp, phủ vàng một góc sân trường vùng biển. Sắc vàng rực rỡ nổi bật giữa nền trời xanh tạo nên khung cảnh tươi sáng và đầy sức sống.
Để có được vườn hoa như hiện nay, thầy cô và học sinh nhà trường đã dành nhiều thời gian chăm sóc, tưới nước, làm cỏ...
Nhiều học sinh thích thú đến ngắm hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè. Không gian ngập tràn sắc vàng nhanh chóng trở thành góc chụp ảnh
được nhiều học sinh yêu thích trong những ngày cuối năm học.
Em Nguyễn Ngọc Hà Anh - học sinh lớp 11A4 chia sẻ: “Vườn hoa khiến sân trường trở nên đẹp đẽ và tươi mới hơn. Sau những giờ học căng thẳng, chúng em thường ra đây ngắm hoa, chụp ảnh và cảm thấy rất thư giãn”.
Những bông hướng dương đồng loạt hướng về phía mặt trời trở thành điểm nhấn đặc biệt trong khuôn viên trường học ven biển.
Xen giữa sắc vàng của hoa là màu áo trắng học trò tạo nên những khung hình đầy sức sống tuổi trẻ.
Nhiều học sinh cho biết, vườn hoa không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan mà còn giúp các em thêm yêu trường, yêu lớp.
Em Võ Thị Vân Anh - học sinh lớp 11A4 bày tỏ: “Em rất thích vườn hướng dương của trường vì không gian rất đẹp và mang lại nhiều năng lượng tích cực. Đây cũng là nơi để chúng em lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trước khi kết thúc năm học”.
Thầy Hoàng Quốc Quyết - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Đình Liễn chia sẻ: “Thông qua việc xây dựng vườn hoa hướng dương, nhà trường mong muốn tạo thêm không gian xanh, gần gũi với thiên nhiên để học sinh có nơi trải nghiệm, thư giãn sau giờ học. Quá trình cùng nhau vun trồng, chăm sóc vườn hoa không chỉ góp phần làm đẹp cảnh quan trường lớp mà còn giúp học sinh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, rèn tinh thần trách nhiệm, sự gắn kết và thêm yêu mái trường mình đang học tập”.
Không chỉ tô điểm cho cảnh quan, nơi đây còn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của tuổi học trò dưới mái trường Nguyễn Đình Liễn.

