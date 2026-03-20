Khám phá vườn hoa hướng dương mới nổi ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Vườn hoa hướng dương được trồng thử nghiệm tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn được nhiều người lựa chọn để tham quan, chụp ảnh.
Vườn hoa có tổng diện tích khoảng 500m², gồm hơn 1.000 gốc. Đây là mô hình trồng hoa hướng dương đầu tiên được thử nghiệm ngay giữa trung tâm đô thị Hà Tĩnh, bước đầu được đánh giá sinh trưởng tốt, hoa nở đồng đều.
Chị Bùi Hoàng Quang Ngọc (áo đỏ, trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Dù được trồng thử nghiệm nhưng hoa hướng dương ở đây nở to, đồng đều và rất đẹp. Vườn lại đón nhiều ánh nắng nên những bức ảnh càng thêm rực rỡ. Khi đến đây, tôi cảm thấy rất yên bình, thư thái".
Người dân Hà Tĩnh thích thú với vườn hoa "quen mà lạ" ngay giữa vùng trung tâm.
Những em nhỏ thích thú tạo dáng với vườn hoa hướng dương.
Để hoa nở đẹp, bền lâu, các nhân viên tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật đã dành nhiều thời gian chăm sóc, bón phân, tưới nước hằng ngày với mong muốn tạo nên một không gian check-in ấn tượng, điểm đến thư giãn gần gũi thiên nhiên cho người dân và du khách.
Thử nghiệm trồng hoa hướng dương trên diện tích 500m², chúng tôi từng bước học hỏi, áp dụng các quy trình chăm sóc phù hợp nên hoa nở đẹp, chất lượng tốt. Hiện trung bình mỗi ngày nơi đây tiếp đón khoảng 200 - 250 lượt khách đến tham quan, cao điểm dịp cuối tuần có thể lên tới 400 khách.
Cùng với hoa hướng dương, chúng tôi đang dự kiến phát triển thêm nhiều loại hoa khác như: hoa đồng tiền, hoa cúc…; đồng thời đưa vào trồng các giống cây mới lạ như: mướp siêu dài, bí siêu to khổng lồ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng mở rộng các dịch vụ đi kèm như câu cá trải nghiệm, ẩm thực…, góp phần tạo không gian sinh thái đa dạng, hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.
Ông Nguyễn Hữu Quyền
Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật
