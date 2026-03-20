Khám phá vườn hoa hướng dương mới nổi ở Hà Tĩnh

Phan Cúc - Nguyễn Liễu
(Baohatinh.vn) - Vườn hoa hướng dương được trồng thử nghiệm tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) trở thành điểm hẹn được nhiều người lựa chọn để tham quan, chụp ảnh.

bqbht_br_16.jpg
Được trồng thử nghiệm cách đây chừng 2 tháng, thời điểm này, vườn hoa hướng dương tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật (phường Trần Phú, Hà Tĩnh) đã nở rộ.
bqbht_br_10.jpg﻿
bqbht_br_3.jpg﻿
Vườn hoa có tổng diện tích khoảng 500m², gồm hơn 1.000 gốc. Đây là mô hình trồng hoa hướng dương đầu tiên được thử nghiệm ngay giữa trung tâm đô thị Hà Tĩnh, bước đầu được đánh giá sinh trưởng tốt, hoa nở đồng đều.
bqbht_br_7.jpg
Nhiều chị em nhanh chóng "bắt sóng" vườn hoa hướng dương để check-in và chụp ảnh.
bqbht_br_6.jpg
Chị Nguyễn Thu Hà (phường Thành Sen) chia sẻ: “Tôi rất thích vườn hoa hướng dương ở một số tỉnh nhưng do khoảng cách khá xa nên chưa có dịp ghé thăm. Khi biết tại Hà Tĩnh cũng có một vườn hoa tương tự, tôi nhanh chóng sắp xếp công việc, dành một buổi chiều đến tham quan, chụp ảnh".
bqbht_br_8.jpg﻿
bqbht_br_5.jpg
Chị Bùi Hoàng Quang Ngọc (áo đỏ, trú phường Thành Sen) chia sẻ: “Dù được trồng thử nghiệm nhưng hoa hướng dương ở đây nở to, đồng đều và rất đẹp. Vườn lại đón nhiều ánh nắng nên những bức ảnh càng thêm rực rỡ. Khi đến đây, tôi cảm thấy rất yên bình, thư thái".
bqbht_br_2.jpg﻿
bqbht_br_1.jpg
Người dân Hà Tĩnh thích thú với vườn hoa "quen mà lạ" ngay giữa vùng trung tâm.
bqbht_br_14.jpg
Nơi đây có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp bên người thân, bạn bè.
bqbht_br_12.jpg
bqbht_br_13.jpg
Những em nhỏ thích thú tạo dáng với vườn hoa hướng dương.
bqbht_br_9.jpg
Theo chia sẻ của chủ vườn, thời điểm phù hợp nhất để chụp ảnh cùng hoa hướng dương là vào khoảng sáng sớm hoặc đầu buổi chiều, khi hoa đón ánh sáng nhẹ và bung nở căng, tạo nên sắc màu rực rỡ, tự nhiên.
﻿bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_11.jpg
Để hoa nở đẹp, bền lâu, các nhân viên tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật đã dành nhiều thời gian chăm sóc, bón phân, tưới nước hằng ngày với mong muốn tạo nên một không gian check-in ấn tượng, điểm đến thư giãn gần gũi thiên nhiên cho người dân và du khách.
bqbht_br_4.jpg
Những bông hoa rực vàng không chỉ làm bừng sáng một góc đô thị mà còn mang đến không gian thư giãn, gần gũi thiên nhiên, góp phần tạo thêm điểm nhấn cảnh quan và sức hút mới cho Hà Tĩnh.

Thử nghiệm trồng hoa hướng dương trên diện tích 500m², chúng tôi từng bước học hỏi, áp dụng các quy trình chăm sóc phù hợp nên hoa nở đẹp, chất lượng tốt. Hiện trung bình mỗi ngày nơi đây tiếp đón khoảng 200 - 250 lượt khách đến tham quan, cao điểm dịp cuối tuần có thể lên tới 400 khách.

Cùng với hoa hướng dương, chúng tôi đang dự kiến phát triển thêm nhiều loại hoa khác như: hoa đồng tiền, hoa cúc…; đồng thời đưa vào trồng các giống cây mới lạ như: mướp siêu dài, bí siêu to khổng lồ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng mở rộng các dịch vụ đi kèm như câu cá trải nghiệm, ẩm thực…, góp phần tạo không gian sinh thái đa dạng, hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan, trải nghiệm của người dân và du khách.

Ông Nguyễn Hữu Quyền

Giám đốc HTX Nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật

Video: Rực rỡ vườn hoa hướng dương tại Khu sinh thái Thôn Trang Liên Nhật.

Đông đảo người dân tri ân Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Dâng hương tại Khu mộ và Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác ở các xã Hương Sơn và Sơn Giang (Hà Tĩnh), đông đảo người dân bày tỏ lòng thành kính, tri ân những đóng góp to lớn của Đại danh y đối với nền y học và văn học nước nhà.
Về nơi khởi nguồn vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hà Tĩnh

Tháng 9/1930, ngôi nhà của cụ Mai Kính ở thôn Bùi Xá, xã Việt Xuyên là nơi diễn ra Đại hội thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ nhất - sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu sự trưởng thành về mặt tổ chức và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với phong trào cách mạng toàn tỉnh. 
Rào Tre vào xuân trong tiếng đàn Chưrabon

Khi mùa xuân về tiếng đàn Chưrabon, mang theo tiếng lòng của đồng bào Chứt (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) lại hòa quyện cùng nhịp thở của thiên nhiên, của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ.
Thành Sen lung linh đón Tết

Những ngày cận Tết, Thành Sen bừng sáng trong muôn ánh đèn rực rỡ. Phố phường được trang hoàng lung linh, không khí xuân lan tỏa khắp các tuyến đường, tạo nên diện mạo tươi mới và nhịp sống rộn ràng chào năm mới.
Eo Lói - vẻ đẹp nguyên sơ "gọi" bước chân khám phá

Eo Lói - một eo biển tại xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) cuốn hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của biển trời, là điểm đến lý tưởng cho du khách yêu trải nghiệm, khám phá và hòa mình vào vẻ đẹp của biển quê hương.
Rộn ràng sắc xuân ở Ngã ba Đồng Lộc

Ngã ba Đồng Lộc đã khoác lên mình diện mạo thắm sắc xuân, tạo sức hút mới mẻ cho khu di tích, đưa hình ảnh vùng đất anh hùng đến gần hơn với du khách thập phương.