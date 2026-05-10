Thích thú trải nghiệm chèo SUP trên biển Thạch Khê

(Baohatinh.vn) - Hoạt động chèo ván đứng (SUP) trên biển Thạch Khê (Hà Tĩnh) mang đến không gian trải nghiệm mới mẻ, đồng thời mở ra tiền đề phát triển thêm các sản phẩm du lịch trải nghiệm trên địa bàn.

Những ngày đầu hè, khu vực biển Thạch Khê trở nên sôi động và hấp dẫn hơn với hoạt động của các thành viên CLB Ván chèo đứng Thạch Khê. Môn thể thao mới mẻ, trẻ trung và năng động này không chỉ phù hợp với nhiều lứa tuổi mà còn góp phần gắn kết cộng đồng.
CLB được thành lập năm 2025 và ngày càng mở rộng thành viên. Việc đưa loại hình thể thao dưới nước kết hợp với du lịch khám phá vào khai thác bước đầu tạo dấu ấn riêng cho xã Thạch Khê, phù hợp với định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế động lực trong thời gian tới. Ảnh tư liệu.
Tận dụng mặt nước êm cùng không gian biển thoáng đãng, các thành viên thường tập luyện vào buổi sáng để tận hưởng không khí trong lành. Các yếu tố an toàn cũng luôn được đặt lên hàng đầu trong mỗi buổi tập với các thiết bị cứu hộ, áo phao...
SUP là bộ môn kết hợp giữa thể thao và trải nghiệm thiên nhiên, đòi hỏi người chơi giữ thăng bằng trên ván và di chuyển bằng mái chèo.
Dù còn khá mới tại Hà Tĩnh, nhưng chèo SUP đang dần thu hút những người yêu thích vận động ngoài trời và khám phá cảnh quan theo cách khác biệt.
Cảnh quan thiên nhiên của núi Nam Giới và vùng biển Cửa Sót, nơi còn giữ được nét đẹp hoang sơ, thơ mộng rất phù hợp để phát triển hoạt động chèo SUP.
Từ trên ván chèo, người chơi có thể cảm nhận vẻ đẹp khoáng đạt của biển trời, hòa mình vào không gian thiên nhiên rộng mở.
Không chỉ giúp rèn luyện thể lực, giữ thăng bằng, hoạt động chèo SUP còn mang lại cảm giác thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
Những chiếc ván đầy màu sắc nổi bật trên nền nước xanh tạo nên hình ảnh sinh động, mới mẻ tại vùng biển Thạch Khê.
Khu vực Cửa Sót với sóng nhẹ và khung cảnh yên bình không khỏi khiến người chơi thích thú.
Người chơi lưu lại những kỷ niệm đẹp.
Chèo SUP hiện nay là hoạt động rất được giới trẻ yêu thích tại các điểm du lịch ở Việt Nam.
Với sức hút từ những trải nghiệm gần gũi thiên nhiên và tinh thần năng động, chèo SUP hứa hẹn sẽ góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch biển, từng bước tạo điểm nhấn riêng cho vùng biển Thạch Khê.

