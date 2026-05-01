Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Về Hà Tĩnh

Điểm đến

Trang nghiêm lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền

Thanh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền là dịp để con cháu, người dân ở Hà Tĩnh tưởng nhớ công lao các bậc tiền nhân, góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa.

Sáng 1/5, tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ và vinh danh các nhà khoa học, nhà văn hoá có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, cũng như trong việc phát huy di sản của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường cùng con cháu dòng họ và đông đảo người dân cùng dự.

bqbht_br_1.jpg
Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ giỗ tổ dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Theo gia phả dòng họ, người khai lập dòng họ Nguyễn Tiên Điền là Nam Dương Hầu Nguyễn Nhiệm, một danh tướng thời nhà Mạc, quê tại Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông nay là Thành phố Hà Nội.

Vào cuối thế kỷ XVI, khi nhà Mạc thất thế, Nguyễn Nhiệm đã rời Thăng Long vào xứ Nghệ lập nghiệp. Với ý chí và tài năng của một danh tướng, ông cùng người dân khai hoang, phát triển vùng đất hoang sơ thành những làng trù phú tên là Vô Điền sau đổi tên thành Tân Điền, Hữu Điền, Phú Điền và nay là Tiên Điền. Sau khi qua đời, ông được nhân dân lập đền thờ, tôn làm Thành hoàng làng.

bqbht_br_4.jpg
Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền đọc diễn văn.

Không chỉ có công trong việc mở đất, Nguyễn Nhiệm còn được biết đến là một danh y, có nhiều đóng góp trong việc chữa bệnh cứu người. Ông để lại tác phẩm y học “Nam Dương tập yếu kinh nguyên”, trở thành tài sản quý báu cho các thế hệ sau.

Trải qua nhiều thế hệ, dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã sản sinh nhiều danh nhân, trong đó tiêu biểu là Đại thi hào Nguyễn Du – danh nhân văn hoá thế giới. Những đóng góp của dòng họ đã góp phần làm rạng danh quê hương và nền văn hoá dân tộc.

bqbht_br_2-6068.jpg
bqbht_br_1-4017.jpg
bqbht_br_3-395.jpg
Các nghi thức lễ tế tổ, đọc chúc văn... tại lễ giỗ.

Tại buổi lễ, các nghi thức truyền thống như lễ tế tổ, đọc chúc văn được tổ chức trang nghiêm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Các đại biểu, con cháu trong dòng họ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức tổ tiên.

bqbht_br_4-1782.jpg
Các đại biểu, con cháu dòng họ và đông đảo người dân dâng hương tưởng niệm.

Dịp này, Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng tổ chức vinh danh nhiều cá nhân là con cháu trong dòng họ, cùng các nhà khoa học, nhà văn hoá đã có những đóng góp thiết thực trong nghiên cứu, bảo tồn và lan toả giá trị di sản của Nguyễn Du và Truyện Kiều.

bqbht_br_10.jpg
bqbht_br_9jpg.jpg
bqbht_br_8.jpg
Lễ vinh danh con cháu trong dòng họ, cùng các nhà khoa học, nhà văn hoá đã có những đóng góp bảo tồn và lan toả giá trị di sản Nguyễn Du và Truyện Kiều.

Tin liên quan

Tags:

#Nguyễn Tiên Điền #lễ giỗ tổ #Nguyễn Du #Truyện Kiều #di sản văn hoá #dòng họ Nguyễn #văn hoá dân tộc

Chủ đề KỶ NIỆM 260 NĂM NGÀY SINH ĐẠI THI HÀO NGUYỄN DU

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.
Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Du lịch biển thiếu nhân lực mùa cao điểm

Mới đầu mùa du lịch biển, Hà Tĩnh đã đón hàng vạn lượt khách đến nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đang rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân lực.