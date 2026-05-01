Trang nghiêm lễ giỗ tổ họ Nguyễn Tiên Điền

Sáng 1/5, tại Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du (xã Tiên Điền, Hà Tĩnh), Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã long trọng tổ chức lễ giỗ tổ và vinh danh các nhà khoa học, nhà văn hoá có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước, cũng như trong việc phát huy di sản của Nguyễn Du và Truyện Kiều. Giám đốc Sở VH-TT&DL Nguyễn Viết Trường cùng con cháu dòng họ và đông đảo người dân cùng dự.

Các đại biểu và đông đảo người dân tham dự lễ giỗ tổ dòng họ Nguyễn Tiên Điền.

Theo gia phả dòng họ, người khai lập dòng họ Nguyễn Tiên Điền là Nam Dương Hầu Nguyễn Nhiệm, một danh tướng thời nhà Mạc, quê tại Canh Hoạch, huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Đông nay là Thành phố Hà Nội.

Vào cuối thế kỷ XVI, khi nhà Mạc thất thế, Nguyễn Nhiệm đã rời Thăng Long vào xứ Nghệ lập nghiệp. Với ý chí và tài năng của một danh tướng, ông cùng người dân khai hoang, phát triển vùng đất hoang sơ thành những làng trù phú tên là Vô Điền sau đổi tên thành Tân Điền, Hữu Điền, Phú Điền và nay là Tiên Điền. Sau khi qua đời, ông được nhân dân lập đền thờ, tôn làm Thành hoàng làng.

Ông Nguyễn Hải Nam - Chủ tịch Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền đọc diễn văn.

Không chỉ có công trong việc mở đất, Nguyễn Nhiệm còn được biết đến là một danh y, có nhiều đóng góp trong việc chữa bệnh cứu người. Ông để lại tác phẩm y học “Nam Dương tập yếu kinh nguyên”, trở thành tài sản quý báu cho các thế hệ sau.

Trải qua nhiều thế hệ, dòng họ Nguyễn Tiên Điền đã sản sinh nhiều danh nhân, trong đó tiêu biểu là Đại thi hào Nguyễn Du – danh nhân văn hoá thế giới. Những đóng góp của dòng họ đã góp phần làm rạng danh quê hương và nền văn hoá dân tộc.

Các nghi thức lễ tế tổ, đọc chúc văn... tại lễ giỗ.

Tại buổi lễ, các nghi thức truyền thống như lễ tế tổ, đọc chúc văn được tổ chức trang nghiêm, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Các đại biểu, con cháu trong dòng họ cùng đông đảo nhân dân đã thành kính dâng hương tưởng niệm, tri ân công đức tổ tiên.

Các đại biểu, con cháu dòng họ và đông đảo người dân dâng hương tưởng niệm.

Dịp này, Hội đồng gia tộc dòng họ Nguyễn Tiên Điền cũng tổ chức vinh danh nhiều cá nhân là con cháu trong dòng họ, cùng các nhà khoa học, nhà văn hoá đã có những đóng góp thiết thực trong nghiên cứu, bảo tồn và lan toả giá trị di sản của Nguyễn Du và Truyện Kiều.