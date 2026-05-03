Mái ấm đặc biệt tại một ngôi chùa ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Không chỉ là chốn tâm linh của người dân địa phương, chùa Vĩnh (xã Đồng Lộc, Hà Tĩnh) còn được biết đến là mái nhà chở che, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.

Từ bao đời nay, chùa Vĩnh tại thôn Liên Tân, xã Đồng Lộc là điểm sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng quen thuộc của người dân địa phương.
Trải qua nhiều biến cố lịch sử, ngôi chùa từng bị xuống cấp. Thế nhưng, bằng lòng thành kính và sự gắn bó của người dân, nơi đây đã được gìn giữ như một điểm tựa tinh thần bền bỉ qua năm tháng.
Trong những năm tháng khó khăn, người dân đã lập bàn thờ tạm ngay trong khuôn viên chùa để thờ cúng, tụng kinh niệm Phật.
Giữa miền quê yên bình của xã Đồng Lộc, ngôi chùa nhỏ lặng lẽ nép mình, nơi không chỉ vang lên tiếng kinh mỗi sớm chiều, mà còn ấm áp tình người khi đã đón nhận, nuôi dạy 22 em nhỏ mồ côi, không nơi nương tựa.
Có nhiều năm gắn bó và chăm sóc nhiều trẻ sơ sinh, sư thầy Thích Đồng Pháp - Trụ trì Chùa Vĩnh cho biết: “Ban đầu cũng là cái duyên. Có những đứa trẻ bị bỏ lại trước cổng chùa, nhìn các cháu còn đỏ hỏn, không ai chăm sóc, tôi không đành lòng. Từ một vài trường hợp rồi dần dần nhiều hơn, mình nghĩ nếu không dang tay thì các cháu biết nương tựa vào đâu. Vậy nên, chùa trở thành nơi cưu mang các cháu” - sư thầy Thích Đồng Pháp chia sẻ.
Dù điều kiện còn thiếu thốn nhưng bằng tất cả tình yêu thương, sư thầy, sư cô cùng các phật tử đã chăm sóc, dạy dỗ các em từng ngày.
Từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc học hành, tất cả đều được vun đắp bằng sự tận tâm và lòng nhân ái.
Không chỉ có nhà chùa, nhiều người dân địa phương, các nhóm thiện nguyện cũng chung tay hỗ trợ, từ việc chăm sóc trẻ đến đóng góp nhu yếu phẩm, tạo nên một vòng tay yêu thương rộng lớn. "Thấy các cháu ở chùa còn nhỏ mà thiếu thốn nhiều thứ, ai cũng thương. Mỗi người góp một chút, khi thì ít gạo, hộp sữa, khi thì dành thời gian qua phụ chăm các cháu. Không có gì lớn lao, chỉ mong các cháu có cuộc sống tốt hơn, được lớn lên trong sự quan tâm của mọi người" - bà Lê Thị Lành (xã Đồng Lộc) chia sẻ.
Với sự hỗ trợ của chính quyền và các cơ quan chức năng, các em nhỏ nơi đây đã được làm giấy khai sinh đúng quy định.
Những bước đi đầu tiên của các em cũng bắt đầu từ chính mái chùa này.
Câu chuyện ở chùa Vĩnh là minh chứng cho sức mạnh của yêu thương – nơi những bàn tay nâng đỡ đã viết tiếp hy vọng cho những em nhỏ, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.
Video: Chùa Vĩnh - nơi mang, che chở các em nhỏ.

#Chùa Vĩnh #Văn hóa #Tín ngưỡng #Liên Tân #Đồng Lộc #Tín ngưỡng truyền thống

