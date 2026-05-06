Tháng 5, về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót

(Baohatinh.vn) - Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Trong đó, gian chính thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, phía trên treo đại tự “Vì nước hy sinh”.
Mỗi dịp tháng 5, dòng người về đây dâng hương tưởng niệm ngày càng đông. Những nén hương thơm thể hiện sự thành kính, tri ân đối với người anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.
Bên trong nhà tưởng niệm, nhiều hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được trưng bày. Qua đó giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn về hành trình chiến đấu gian khổ cũng như hành động “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày truyền thống, các tư liệu về Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót còn được số hóa. Người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin thông qua mã QR, giúp việc tiếp cận lịch sử trở nên trực quan, sinh động hơn.
Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm chỉnh trang, tu bổ, từng bước hoàn thiện các hạng mục, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả giá trị di tích. Không chỉ là nơi tri ân, công trình còn là ‘địa chỉ đỏ’ quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ.
Bà Trương Thị Trâm – Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Xuyên
Chuỗi hoạt động trải nghiệm du lịch được xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) tổ chức xuyên suốt mùa du lịch, góp phần làm phong phú sản phẩm, tạo điểm nhấn thu hút du khách, lan tỏa hình ảnh du lịch thân thiện, hấp dẫn.
Trong cảm nhận của những người đam mê du lịch, Hà Tĩnh hiện lên bình yên, nên thơ và giàu chất trữ tình. Không quá ồn ào, náo nhiệt, Hà Tĩnh chinh phục du khách bằng cảnh sắc hữu tình, vẻ đẹp còn nguyên sơ cùng ẩm thực tươi ngon với mức giá “dễ chịu”.
Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.