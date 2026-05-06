Tháng 5, về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót

Thanh Quý
(Baohatinh.vn) - Những ngày này, đông đảo người dân về Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót (xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) dâng hương tri ân người anh hùng đã góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được xây dựng khang trang, tọa lạc giữa không gian làng quê yên bình của thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Xuyên. Ảnh: Hà Phương
Nhà tưởng niệm được xây dựng trên nền ngôi nhà cũ, nơi Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót sinh ra và lớn lên (thôn Vĩnh Phú, xã Cẩm Quan cũ, nay là xã Cẩm Xuyên).
Công trình có tổng kinh phí khoảng 25 tỷ đồng, được thiết kế theo kiến trúc truyền thống với 2 tầng, 8 mái, gồm 3 gian thờ. Khuôn viên được chỉnh trang sạch đẹp, rợp bóng cây xanh, không gian thanh tịnh, trang nghiêm.
Trong đó, gian chính thờ Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót, phía trên treo đại tự “Vì nước hy sinh”.
Được khánh thành và đưa vào hoạt động từ tháng 3/2025, nơi đây đã trở thành điểm đến ý nghĩa của đông đảo người dân.
Mỗi dịp tháng 5, dòng người về đây dâng hương tưởng niệm ngày càng đông. Những nén hương thơm thể hiện sự thành kính, tri ân đối với người anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc.
Bên trong nhà tưởng niệm, nhiều hình ảnh, tư liệu quý về cuộc đời và sự nghiệp của Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót được trưng bày. Qua đó giúp người dân, du khách hiểu rõ hơn về hành trình chiến đấu gian khổ cũng như hành động “lấy thân mình lấp lỗ châu mai”, góp phần làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu.
Ông Lê Quang Chiến (xã Cẩm Xuyên) chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên đến dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn đối với Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót. Chúng tôi cảm thấy xúc động, tự hào vì quê hương có những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc”.
Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày truyền thống, các tư liệu về Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót còn được số hóa. Người dân và du khách có thể dễ dàng tra cứu thông tin thông qua mã QR, giúp việc tiếp cận lịch sử trở nên trực quan, sinh động hơn.
Em Nguyễn Hà My (lớp 9A, Trường Tiểu học và THCS Phan Đình Giót, xã Cẩm Xuyên) cho biết: “Hằng năm, nhà trường thường tổ chức cho chúng em đến tham quan nhà tưởng niệm. Tại đây có nhiều tư liệu quý, giúp em hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự hy sinh cao cả của Anh hùng Phan Đình Giót. Qua đó, em ý thức hơn trách nhiệm của bản thân và cố gắng học tập tốt”.
Nhà tưởng niệm không chỉ là nơi tri ân mà còn là “địa chỉ đỏ” trong giáo dục truyền thống. Chính quyền địa phương cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tri ân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy giá trị di tích. Từ đó, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ.
﻿Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót hôm nay không chỉ là nơi lưu giữ ký ức lịch sử, mà còn là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. Những câu chuyện về lòng dũng cảm, sự hy sinh vẫn tiếp tục được lan tỏa, nhắc nhở mỗi người sống có trách nhiệm, xứng đáng với những giá trị thiêng liêng mà cha ông đã dày công vun đắp.

Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót là di tích lịch sử cấp tỉnh. Thời gian qua, địa phương luôn quan tâm chỉnh trang, tu bổ, từng bước hoàn thiện các hạng mục, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy hiệu quả giá trị di tích. Không chỉ là nơi tri ân, công trình còn là ‘địa chỉ đỏ’ quan trọng trong giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần bồi đắp lý tưởng, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ.

Bà Trương Thị Trâm – Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Cẩm Xuyên

Video: Về thăm Nhà tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Phan Đình Giót.

#Nhà tưởng niệm #Phan Đình Giót #Anh hùng liệt sĩ #Cẩm Xuyên #Di tích lịch sử

Khám phá phiên chợ quê phường Trần Phú

Khu trưng bày các gian hàng tại phiên chợ quê phường Trần Phú (Hà Tĩnh) góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, kích cầu tiêu dùng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống.
Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm”.