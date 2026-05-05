Hanvet chính thức vận hành khách sạn 4 sao tại Khu du lịch Xuân Thành

(Baohatinh.vn) - Việc vận hành Hanvet Grand Hotel tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền) góp phần chuẩn hóa hạ tầng lưu trú cao cấp, tạo đột phá cho diện mạo du lịch Hà Tĩnh.
Sáng 5/5, tại Khu du lịch Xuân Thành (xã Tiên Điền), Công ty Cổ phần Dược và Vật tư Thú y (Hanvet) đã chính thức tổ chức lễ khai trương Hanvet Grand Hotel.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Về phía Hà Tĩnh có đại diện Sở VH-TT&DL; Hiệp hội du lịch tỉnh; lãnh đạo xã Tiên Điền.
Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vũ - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hanvet khẳng định, việc đầu tư 400 tỷ đồng xây dựng khách sạn Hanvet Grand là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa hệ sinh thái của công ty. Với quy mô 160 phòng nghỉ cao cấp, đạt chuẩn 4 sao, Hanvet Grand Hotel hứa hẹn trở thành điểm đến "xanh" tiêu biểu tại Hà Tĩnh. Đây là công trình kế thừa tư duy khoa học và quy trình vận hành chuyên nghiệp từ đơn vị chủ quản.
Thời gian qua, Hanvet đã khẳng định vị thế "ông lớn" ngành dược thú y với doanh thu hàng nghìn tỷ và sở hữu chuỗi khách sạn tại các vị trí đắc địa như: Phố cổ Hà Nội, Tam Đảo, Đồ Sơn và Phú Quốc. Tại KDL Xuân Thành, công ty đã có một khách sạn sinh thái được đầu tư bài bản, phục vụ du khách trong nhiều năm qua.
Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương và nâng ly chúc mừng sự ra mắt của Hanvet Grand Hotel.
Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức tương tác màn hình LED chính thức mở cửa khách sạn. Việc vận hành Hanvet Grand Hotel ngay đầu mùa du lịch 2026 kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Với vị trí đắc địa và dịch vụ chuyên nghiệp, chuẩn 4 sao, Hanvet Grand Hotel hứa hẹn trở thành sự lựa chọn tuyệt vời cho các hội nghị, sự kiện và nghỉ dưỡng của du khách.
Công ty Hanvet được thành lập năm 1988, có trụ sở chính tại TP Hà Nội. Hiện, công ty là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thuốc thú y, vaccine, có 2 nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO. Sản phẩm của công ty đã xuất khẩu tới hơn 30 quốc gia, trong đó có những thị trường khó tính như: Hàn Quốc, UAE và các nước ASEAN.
