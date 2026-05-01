"Tọa độ xanh" Kẻ Gỗ hút khách trong kỳ nghỉ lễ

(Baohatinh.vn) - Trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5, nhiều du khách đã chọn điểm đến là hồ Kẻ Gỗ, xã Cẩm Duệ (Hà Tĩnh) để tìm kiếm sự thư thái, yên bình.

Hồ Kẻ Gỗ là &quot;khoảng lặng xanh&quot; cho những ai muốn &quot;chạm&quot; vào yên bình trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đình Nhất.

Hồ Kẻ Gỗ là "khoảng lặng xanh" cho những ai muốn "chạm" vào yên bình trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: Đình Nhất.

Không chỉ mang về dòng nước tưới mát cho những cánh đồng, từ lâu hồ Kẻ Gỗ đã là địa chỉ du lịch thu hút du khách gần xa.
Đến với hồ Kẻ Gỗ, người dân được đắm mình trong không gian rộng lớn của &quot;biển hồ&quot;.

Đến với hồ Kẻ Gỗ, người dân được đắm mình trong không gian rộng lớn của "biển hồ".

Hồ Kẻ Gỗ không chỉ là kỳ tích lao động của Nhân dân mà còn khẳng định khát vọng chinh phục thiên nhiên.

Hồ Kẻ Gỗ không chỉ là kỳ tích lao động của Nhân dân mà còn khẳng định khát vọng chinh phục thiên nhiên.

Bởi vậy, những người con xa quê hay du khách thập phương đến với Kẻ Gỗ đều muốn lưu lại hình ảnh tại nơi này.

Bởi vậy, những người con xa quê hay du khách thập phương đến với Kẻ Gỗ đều muốn lưu lại hình ảnh tại nơi này.

Đứng trước lòng hồ Kẻ Gỗ bao la, mọi người dường như đều cảm nhận được sự giao hoà với thiên đất trời, để tâm hồn thêm thư thái, nhẹ nhõm.

Đứng trước lòng hồ Kẻ Gỗ bao la, mọi người dường như đều cảm nhận được sự giao hoà với thiên đất trời, để tâm hồn thêm thư thái, nhẹ nhõm.

Em Trần Thị Thùy Dương đến từ Ninh Bình chia sẻ: &quot;Khi đặt chân đến hồ Kẻ Gỗ, em ấn tượng nhất là không khí trong lành và cảnh sắc rất bình yên. Đứng trước lòng hồ bao la, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đây là nguồn năng lượng được tái tạo sau những ngày học tập căng thẳng&quot;.

Em Trần Thị Thùy Dương đến từ Ninh Bình chia sẻ: "Khi đặt chân đến hồ Kẻ Gỗ, em ấn tượng nhất là không khí trong lành và cảnh sắc rất bình yên. Đứng trước lòng hồ bao la, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Đây là nguồn năng lượng được tái tạo sau những ngày học tập căng thẳng".

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: &quot;Dịp nghỉ lễ năm nay hồ Kẻ Gỗ đón một lượng khách lớn, có thời điểm gấp 3 lần ngày thường. Điểm đặc biệt là có nhiều đoàn khách thường đi theo hình thức gia đình, hoặc đại gia đình, họ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc&quot;.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết: "Dịp nghỉ lễ năm nay hồ Kẻ Gỗ đón một lượng khách lớn, có thời điểm gấp 3 lần ngày thường. Điểm đặc biệt là có nhiều đoàn khách thường đi theo hình thức gia đình, hoặc đại gia đình, họ đến từ khắp mọi miền Tổ quốc".

Đến với nơi này, người dân và du khách còn có dịp dâng nén hương thơm tại đền thờ Tổng Bí thư Lê Duẩn và tìm hiểu về chứng tích sân bay dã chiến Libi - nơi ghi dấu khúc tráng ca bi hùng của cha anh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc BQL Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ cho biết thêm: "Thời gian tới, BQL sẽ tăng cường chủ trì, phối hợp cùng một số đơn vị liên quan để nâng cấp các dịch vụ phục vụ khách du lịch. Dự kiến, sẽ xây dựng thêm các nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn,... nâng cấp tàu thuyền để hình ảnh hồ Kẻ Gỗ trở nên chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện hơn trong mắt du khách thập phương".
Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sức hút của du lịch Lộc Hà

Sự kết hợp hài hòa giữa chiều sâu văn hoá cùng vẻ đẹp của bãi biển Xuân Hải đã tạo nên sức hút riêng, thu hút ngày càng đông du khách về với Lộc Hà (Hà Tĩnh).
"Làn gió mới" trong kinh doanh du lịch ở Hà Tĩnh

Mô hình du lịch homestay ở Hà Tĩnh ngày càng được đầu tư hiện đại, không chỉ đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của du khách mà còn góp phần nâng cao giá trị dịch vụ du lịch của địa phương.
Về miền cổ tự Đại Hùng – chạm vào cội nguồn dân tộc

Giữa dãy Hồng Lĩnh hùng vĩ, Khu di tích lịch sử – văn hóa Đại Hùng (phường Nam Hồng Lĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh tiêu biểu của Hà Tĩnh, mà còn hội tụ những giá trị đặc sắc về lịch sử, tín ngưỡng và văn hóa dân tộc.
Sáng 25/4, Ngã ba Đồng Lộc đón gần 2.000 lượt khách

Sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh) đã đón khoảng 2.000 lượt khách từ mọi miền đất nước. Dự báo, lượng khách sẽ còn tăng cao trong những ngày tới.
Chờ đón bản hòa ca "Âm vang biển Thiên Cầm"

Không gian sân khấu mở sát biển, chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao sôi động cùng công tác chuẩn bị cơ bản hoàn tất, Thiên Cầm đã sẵn sàng khai trương mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: "Hà Tĩnh - Âm vang biển Thiên Cầm".
Về Vũ Quang thăm đền thờ cụ Phan

Giữa đại ngàn Vũ Quang (Hà Tĩnh), đền thờ cụ Phan Đình Phùng là nơi gắn liền với cuộc đời, sự nghiệp của vị lãnh tụ tiêu biểu trong phong trào Cần Vương, đồng thời trở thành điểm đến tâm linh thu hút người dân và du khách thập phương.
Sẵn sàng khai trương du lịch biển Hà Tĩnh 2026

Với sự vào cuộc tích cực của các cấp chính quyền và người dân trong công tác chuẩn bị, đến thời điểm này, nhiều địa phương ven biển đã sẵn sàng cho mùa du lịch biển Hà Tĩnh năm 2026.
Kỳ 2: Hành trình về miền di sản và thiên nhiên hùng vĩ

Với lợi thế sở hữu nhiều danh thắng, không gian thiên nhiên trong lành cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa và tâm linh phong phú, Hà Tĩnh đang từng bước khẳng định là điểm đến hấp dẫn, nơi du khách có thể tìm thấy sự bình yên, khám phá và kết nối với những giá trị bền vững.
Kỳ 1: Bản hòa ca của biển xanh, cát trắng

Với chiều dài hơn 137 km, qua nhiều vùng địa hình đa dạng, biển Hà Tĩnh hiện lên như một dải lụa xanh hiền hòa, nơi nắng gió hòa quyện cùng vẻ đẹp hoang sơ, tạo nên sức hút dịu dàng mà khó quên đối với mỗi bước chân du khách.
Khám phá Beach Club Thiên Cầm trước giờ khai trương

Với không gian được thiết kế hiện đại và trẻ trung, nằm giữa bãi biển lộng gió, Beach Club Thiên Cầm tại Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.