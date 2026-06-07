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Theo chân ngư dân đi câu cúm núm

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Những ngày hè, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) nhộn nhịp ngư dân đi câu cúm núm. Nghề này không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn góp phần làm phong phú ẩm thực vùng biển.

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Từ sáng sớm, nhiều ngư dân đã có mặt trên bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê) để câu cúm núm. Theo các ngư dân, thời điểm này, cúm núm xuất hiện nhiều nhất trong năm.
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Dụng cụ đánh bắt khá đơn giản, chỉ cần những chiếc cần tre vót nhọn, dài từ 70cm đến 1m cùng mồi câu là cá tươi được cắt thành từng miếng nhỏ.
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Sau khi chuẩn bị xong, người dân lội ra vùng nước cạn ven bờ, cắm từng cần sâu xuống cát và kiên nhẫn chờ con mồi tìm đến. Các cần câu thường được bố trí cách nhau khoảng 1m tại những khu vực cúm núm hay xuất hiện. Câu cúm núm không quá nặng nhọc, nhưng đòi hỏi người câu phải có kinh nghiệm và am hiểu tập tính của loài hải sản này.
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Cứ cách khoảng 10 phút, người dân lại đi thu gom các cần câu đã đặt. Đây là khâu quan trọng bởi người câu phải nhanh tay chụp lấy những con cúm núm đang bám mồi. Chỉ cần chậm một nhịp, chúng sẽ lập tức chui xuống hang hoặc lẩn trốn dưới lớp cát.
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Bà Nguyễn Thị Lưu (xã Thạch Khê) chia sẻ: “Cúm núm thường xuất hiện nhiều từ khoảng tháng 3 đến hết tháng 6 hằng năm. Hơn 1 tháng nay, ngày nào tôi cũng đi câu con cúm núm. Mỗi ngày đi từ 4 giờ sáng đến 7-8 giờ lại về, tôi thu được khoảng 10-20 kg”.
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“Muốn câu được cúm núm phải canh đúng con nước, thường là lúc nước rút mới thuận lợi. Khi ngửi thấy mùi mồi, cúm núm sẽ bò lên cắn câu. Đi câu nhiều năm nên tôi nắm rõ những khu vực có nhiều cúm núm, nhờ vậy việc thả câu cũng hiệu quả hơn” - bà Lưu cho biết thêm.
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Để săn được những con cúm núm, người dân phải ngâm mình nhiều giờ trong nước biển.
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Những con cúm núm chắc khỏe liên tục ăn mồi. Niềm vui hiện rõ trên gương mặt người lao động.
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Ông Nguyễn Văn Quế (xã Thạch Khê) cho biết: “Mỗi ngày tôi có thể câu được từ 20-30 kg cúm núm. Câu được bao nhiêu thương lái cũng thu mua hết bấy nhiêu. Hiện cúm núm được bán với giá khoảng 30.000 đồng/kg. Giá khá ổn định nên chúng tôi tranh thủ đánh bắt để tăng thêm thu nhập".
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Hiện nay, tại xã Thạch Khê có khoảng 10 - 15 hộ dân thường xuyên tham gia nghề câu cúm núm. Sản lượng thu được chủ yếu được HTX Hoàng Gia Lan (xã Thạch Khê) thu mua để chế biến.
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Ông Nguyễn Văn Gia - Giám đốc HTX Hoàng Gia Lan (xã Thạch Khê) cho hay: “Mỗi ngày, chúng tôi thu mua từ 100-200 kg cúm núm. Loài hải sản này có hình dáng tương tự cua, ghẹ, phần thịt chắc, vị ngọt nên được thị trường ưa chuộng".
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Sau khi thu mua, cúm núm được rửa sạch, sơ chế, xay và tách lấy phần thịt, gạch, sau đó đóng thành các chai nhỏ, bảo quản đông lạnh để cung ứng cho các nhà hàng trong và ngoài địa phương.
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Sau khi chế biến, cúm núm trở thành nguyên liệu cho nhiều món ăn đặc sản hấp dẫn của vùng biển Hà Tĩnh. Trong đó, bún cúm núm đang được nhiều thực khách ưa chuộng nhờ hương vị đậm đà, thơm ngon đặc trưng, góp phần làm phong phú thêm ẩm thực địa phương.
VIDEO: Theo chân dân biển đi câu cúm núm.

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Tags:

#ngư dân #Thạch Hải #hải sản #ẩm thực

Chủ đề Biển Hà Tĩnh

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