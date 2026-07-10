Theo chân Tráng A Chu khám phá làng biển Hà Tĩnh

﻿ Dù khai trương chưa lâu nhưng CBT biển Thịnh Lộc đã được nhiều du khách tìm đến.

​Chỉ sau hơn 2 tháng đi vào hoạt động, CBT biển Thịnh Lộc (thôn Yên Điềm, xã Lộc Hà) đã thu hút đông đảo du khách đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Trong số đó có một vị khách đặc biệt - anh Tráng A Chu, một trong những người tiên phong phát triển du lịch cộng đồng ở vùng Tây Bắc.

Anh Tráng A Chu - chủ nhân của A Chu Homestay (bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La).

Tráng A Chu (SN 1983), người dân tộc Mông ở bản Hua Tạt (xã Vân Hồ, Sơn La), từng tốt nghiệp Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Bắt đầu xây dựng homestay vào năm 2015, anh từng bước tạo nên mô hình du lịch mang đậm bản sắc Mông, được Hiệp hội Du lịch Việt Nam vinh danh là điểm du lịch sinh thái tiêu biểu (2018), giành Giải thưởng Homestay ASEAN (2019) và trở thành hình mẫu mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu của cả nước. Không chỉ làm du lịch cho riêng mình, Tráng A Chu còn hỗ trợ nhiều hộ dân xây dựng mô hình, góp phần thay đổi cuộc sống của người dân địa phương.

Anh Tráng A Chu và gia đình check-in tại CBT biển Thịnh Lộc trong ngày 6/7 vừa qua.

Lý giải việc chọn CBT biển Thịnh Lộc làm điểm dừng chân trong chuyến du lịch Hà Tĩnh, anh Tráng A Chu chia sẻ: “Người làm du lịch không chỉ phục vụ du khách mà còn phải thường xuyên trở thành du khách. Mỗi chuyến đi là cơ hội để chúng tôi quan sát, học hỏi và hoàn thiện mô hình của mình. Lần này, tôi đưa gia đình đến Hà Tĩnh vừa để nghỉ ngơi, vừa muốn trực tiếp trải nghiệm CBT biển Thịnh Lộc - mô hình mà trước đây người chủ đã nhiều lần lên Hua Tạt học hỏi”.

Anh Tráng A Chu khám phá mô hình CBT biển Thịnh Lộc.

Được biết, trước khi xây dựng CBT biển Thịnh Lộc, ông Dương Văn Đức - Chủ CBT biển Thịnh Lộc từng nhiều lần đến A Chu Homestay để tìm hiểu cách phát triển du lịch cộng đồng, từ thiết kế không gian, tổ chức dịch vụ đến khai thác các giá trị văn hóa bản địa. Chính vì vậy, chuyến trở lại lần này cũng là dịp để Tráng A Chu tận mắt chứng kiến cách những kinh nghiệm ấy được vận dụng tại một làng biển Hà Tĩnh.

Ông Dương Văn Đức - chủ mô hình CBT biển Thịnh Lộc giới thiệu với anh Tráng A Chu về ý nghĩa của những trang trí nội thất mang đậm văn hóa làng biển tại mô hình.

Trong 3 ngày 2 đêm lưu trú tại CBT biển Thịnh Lộc, Tráng A Chu và gia đình hòa mình vào nhịp sống của làng biển Hà Tĩnh, từ lưu trú đến các hoạt động trải nghiệm cùng người dân địa phương.

Anh Tráng A Chu góp ý với chủ mô hình CBT biển Thịnh Lộc về kinh nghiệm trang trí chỗ nghỉ cho khách.

“Tôi đã đến nhiều mô hình du lịch cộng đồng trong cả nước nhưng đây là lần đầu tiên trải nghiệm một mô hình ở làng biển. Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là cơ sở sạch đẹp, dịch vụ chu đáo hay hải sản tươi ngon mà chính là cách chủ mô hình đưa những hình ảnh quen thuộc của làng chài như thuyền gỗ, mái chèo, những chiếc lu... vào không gian lưu trú. Những chi tiết tưởng như rất bình dị ấy lại tạo nên dấu ấn văn hóa riêng của CBT biển Thịnh Lộc”, anh Tráng A Chu chia sẻ.

Anh Tráng A Chu cùng các thành viên gia đình tham quan các di tích lịch sử tại thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà).

Không dừng lại ở việc nghỉ dưỡng, Tráng A Chu còn trực tiếp tham gia các tour trải nghiệm cùng ngư dân. Anh cùng người dân cào hến trên bãi triều sông Lạch Kèn hay theo thuyền ra khơi câu mực đêm.

Anh Tráng A Chu trải nghiệm cào bắt hến cùng người dân địa phương tại cửa sông Lạch Kèn.

Người đàn ông đến từ Tây Bắc ấy lần đầu tiên cảm nhận được vẻ đẹp của hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh; trải nghiệm sự kiên nhẫn và hồi hộp đến vỡ òa khi câu được một con mực từ biển cả. Tất cả những điều đó giúp anh cảm nhận rõ hơn nhịp sống lao động của cư dân làng chài.

Anh Tráng A Chu cùng ngư dân Yên Điềm ra khơi câu mực đêm.

“Mỗi con hến cào được, mỗi con mực câu lên đều mang lại cảm giác rất đặc biệt. Quan trọng hơn, tôi hiểu thêm sự vất vả và tinh thần lạc quan của người dân nơi đây. Đó mới là những trải nghiệm khiến du khách nhớ và muốn quay trở lại”, anh nói.

Dù thời gian không dài nhưng chuyến tham quan khám phá làng biển Hà Tĩnh đã để lại trong người tiên phong làm du lịch cộng đồng vùng Tây Bắc nhiều ấn tượng sâu sắc. Từ góc nhìn của người nhiều năm gắn bó với du lịch cộng đồng, anh không chỉ ghi nhận những kết quả bước đầu của CBT biển Thịnh Lộc mà còn nhìn nhận xa hơn về tiềm năng phát triển của mô hình này.

﻿ Tráng A Chu và các thành viên gia đình thích thú khám phá chợ hải sản tại bến thuyền Lạch Kèn thuộc thôn Yên Điềm (xã Lộc Hà).

“So với A Chu Homestay của tôi, CBT biển Thịnh Lộc có sự khởi đầu thuận lợi hơn rất nhiều. Chỉ hơn hai tháng đi vào hoạt động đã đón gần 1.000 lượt khách lưu trú từ nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, Lào Cai, Nghệ An... là tín hiệu rất đáng mừng. Tuy nhiên, điều giữ chân du khách không chỉ là cơ sở vật chất hay dịch vụ mà còn ở bản sắc. Theo tôi, mô hình nên sưu tầm thêm ngư cụ, đồ dùng truyền thống, tái hiện rõ hơn đời sống của cư dân làng biển để không gian thực sự kể được câu chuyện văn hóa địa phương. Đồng thời, cần kết nối các di tích lịch sử, làng nghề và những trải nghiệm của ngư dân thành chuỗi sản phẩm hoàn chỉnh, để mỗi chuyến đi không chỉ là nghỉ dưỡng mà còn là hành trình khám phá văn hóa Hà Tĩnh”, anh Tráng A Chu chia sẻ.

Trong chuyến đi, Tráng A Chu luôn mang theo máy ảnh để ghi lại cuộc sống thường nhật của người dân vùng biển.

Ngoài thời gian trải nghiệm tại CBT biển Thịnh Lộc, anh cũng khảo sát một số điểm du lịch, di tích lịch sử - văn hóa ở các địa phương lân cận. Chính những quan sát đó giúp Tráng A Chu có thêm góc nhìn về tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng của Hà Tĩnh.

Làng chài Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) một trong những địa chỉ anh Tráng A Chu đến tham quan.

Anh Tráng A Chu nhận định: “Tôi từng đến Ngã ba Đồng Lộc, vùng núi Hương Khê và biển Thiên Cầm. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là Hà Tĩnh có nền văn hóa rất đặc sắc. Với du lịch cộng đồng, đó là nguồn tài nguyên quý giá. Từ giọng nói, câu hát dân ca, hệ thống di tích đến nếp sống và sự chân tình, cởi mở của người dân đều có thể trở thành những trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách, nhất là khách quốc tế”.

Các thành viên gia đình anh Tráng A Chu cùng thực hiện màn "jump shot" tại bãi biển Lộc Hà, tạo nên khoảnh khắc đầy năng lượng và gắn kết.

Rời Lộc Hà sau 3 ngày trải nghiệm, Tráng A Chu mang theo không chỉ những câu chuyện về biển Hà Tĩnh mà còn niềm tin rằng, nếu biết gìn giữ bản sắc và kể câu chuyện văn hóa của chính mình, những làng biển nơi đây hoàn toàn có thể trở thành những điểm đến cộng đồng hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.