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Hàng trăm "nơm thủ" tranh tài tại Lễ hội đánh cá Vực Rào

Hữu Trung
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(Baohatinh.vn) - Hàng trăm người dân đã hòa mình vào không khí náo nhiệt của Lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Lễ hội góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống.

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Sáng 27/6, xã Nghi Xuân tổ chức Lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026. Đây là lễ hội đánh cá độc đáo đã tồn tại khoảng 300 năm nay với tư tưởng khuyến nông, khuyến ngư, phát triển nông nghiệp, nông thôn.
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Từ sáng sớm, người dân mang theo các dụng cụ đánh bắt cá đổ về Vực Rào ở thôn Nam Viên để tham gia lễ hội.
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Sau hồi trống khai mạc, hàng trăm người với các loại nơm, rớ, vó... ùa xuống vực để “săn” cá.
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Khu vực diễn ra lễ hội có chiều dài hơn 1 km với diện tích khoảng 30 ha.
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Năm nay, mực nước khá thấp thuận lợi cho việc đánh bắt của người dân và du khách.
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Tiếng nơm úp...﻿
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...và tiếng reo hò cổ vũ của người dân khiến lễ hội thêm phần sôi động.
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Trẻ em hào hứng với những thành quả đầu tiên.
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Niềm vui của các “nơm thủ” với “chiến lợi phẩm” là những con cá to.
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Anh Nguyễn Viết Hiệp đến từ phường Trường Vinh (Nghệ An) cho biết: "Những năm gần đây tôi đều tham gia Lễ hội đánh cá Vực Rào. Lần này rất vui vì tôi bắt được con cá nặng hơn 5 kg chỉ sau 15 phút tham gia".
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Lễ hội là dịp để bà con gặp gỡ, giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết, đồng thời góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của quê hương.
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Kết thúc lễ hội, BTC đã trao giải nhất, nhì, ba cho các cá nhân bắt được cá có trọng lượng lớn nhất. Trong ảnh: BTC trao giải nhất cho ông Phan Văn Bình (thôn Gia Phú, xã Nghi Xuân) khi đánh bắt được cá trắm nặng 5,7 kg.

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Tags:

#Lễ hội đánh cá Vực Rào #Độc đáo đánh cá Vực Rào

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