Hàng trăm "nơm thủ" tranh tài tại Lễ hội đánh cá Vực Rào

(Baohatinh.vn) - Hàng trăm người dân đã hòa mình vào không khí náo nhiệt của Lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Lễ hội góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống.
Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.
Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Hà Tĩnh còn "gây thương nhớ" bởi vùng phía Tây hùng vĩ, nơi những cánh rừng xanh ngút ngàn, làng quê yên bình và nét đẹp văn hóa độc đáo được gìn giữ qua năm tháng.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.
Giữa mặt nước xanh biếc, đảo Bớc (xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh) hiện ra tựa như một "viên ngọc thô" đầy cuốn hút. Tuy nhiên, vì chưa được cấp phép khai thác, vẻ đẹp nguyên sơ ấy vẫn đang trong tình trạng chờ được "đánh thức".
Mỗi độ hè về, những đầm sen tại Hà Tĩnh lại đồng loạt bung nở, khoe sắc hồng dịu dàng giữa nền lá xanh mướt, tạo nên không gian trong trẻo, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, chụp hình.
Nhiều năm loay hoay với du lịch cộng đồng, Hà Tĩnh vẫn thiếu một điểm đến thật sự giữ chân du khách. Từ sức hút bất ngờ ở biển Thịnh Lộc, câu chuyện phát triển loại hình du lịch này đang được nhìn lại theo một hướng khác.