Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

(Baohatinh.vn) - Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.
Mực vẫn còn nhấp nháy, phần thân liên tục đổi màu, ánh lên sắc óng ánh đặc trưng nên được người dân địa phương gọi là mực nháy. Nhờ được đưa từ biển vào chợ chỉ sau thời gian ngắn, mực giữ được độ tươi, thịt săn chắc và vị ngọt tự nhiên.
Vào chính vụ, nhiều quầy hải sản ở chợ Đạo chỉ bày bán duy nhất mực nháy bãi ngang. Những rổ mực đầy ắp, còn tươi rói, trắng trong sau khi vừa cập bến thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua.
Không khí mua bán nhộn nhịp nhất tại chợ Đạo diễn ra từ khoảng 5 giờ đến hơn 7 giờ sáng. Người dân địa phương, thương lái và du khách từ nhiều nơi tranh thủ đến chợ sớm để lựa chọn những mẻ mực tươi ngon nhất trước khi hết hàng. Mực được xếp cẩn thận vào hộp nhựa hoặc túi bảo quản để khách dễ dàng mang về chế biến hoặc làm quà.
Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.
Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.
Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.
Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Hà Tĩnh còn "gây thương nhớ" bởi vùng phía Tây hùng vĩ, nơi những cánh rừng xanh ngút ngàn, làng quê yên bình và nét đẹp văn hóa độc đáo được gìn giữ qua năm tháng.
Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.