Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Trải nghiệm đồi chè Hương Đô 05/07/2026 14:31 Không chỉ tạo thu nhập ổn định cho người dân, những đồi chè ở xã Hương Đô (Hà Tĩnh) còn là điểm hẹn của nhiều du khách đến tham quan, trải nghiệm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Độc đáo cảnh người dân "vùi mình" dưới cát biển đón bình minh ở Hà Tĩnh 04/07/2026 09:30 Mỗi sáng, tại bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh) hình ảnh người dân "vùi mình" dưới lớp cát biển thư giãn đã tạo nên nét sinh hoạt độc đáo ở vùng biển này.

Check in đồi chè xanh mát ở phía tây Hà Tĩnh 02/07/2026 05:20 Những đồi chè xanh mát tại xã Hương Đô (Hà Tĩnh) không chỉ là vùng sản xuất mang lại thu nhập cho hàng trăm hộ dân mà còn trở thành điểm check in hấp dẫn, góp phần khai thác tiềm năng du lịch trải nghiệm của địa phương.

Hoàng hôn trên biển Hà Tĩnh 01/07/2026 17:00 Hoàng hôn buông xuống, những bãi biển còn lưu giữ nét nguyên sơ của Hà Tĩnh trở nên thơ mộng với gam màu vàng cam rực rỡ, mang đến một vẻ đẹp bình yên, cuốn hút giữa mùa hè.

Du lịch Hà Tĩnh chuyển biến mạnh về khách lưu trú 01/07/2026 15:31 Cùng với lượng khách tham quan tăng khá, trong 6 tháng năm 2026, du lịch Hà Tĩnh còn ghi nhận tín hiệu tích cực từ lượng khách lưu trú tăng mạnh, thời gian lưu trú kéo dài.

Từ cú chạm màn hình đến hành trình khám phá Hà Tĩnh 30/06/2026 14:00 Những thước phim ngắn, những hình ảnh giàu cảm xúc về các điểm đến ở Hà Tĩnh đang góp phần thay đổi cách du khách tiếp cận và lựa chọn hành trình khám phá đất và người nơi đây.

Theo chân ngư dân Hải Ninh kéo lưới rùng lúc bình minh 30/06/2026 10:33 Mỗi sớm bình minh, bãi biển phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) lại rộn ràng cảnh ngư dân kéo lưới rùng. Nghề truyền thống này vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa làng biển.

Dòng họ Nguyễn Tiên Điền tiếp nối giá trị di sản Nguyễn Du 28/06/2026 15:20 Trên quê hương Hà Tĩnh, dòng họ Nguyễn Tiên Điền đang tiếp nối hành trình gìn giữ và lan tỏa những giá trị di sản mà Đại thi hào Nguyễn Du để lại.

Theo chân nhóm “Yêu biển”, tận hưởng ngày mới 28/06/2026 06:50 Nhóm “Yêu biển” là nơi tập hợp những người ở nhiều độ tuổi, cùng nhau duy trì thói quen bơi biển tại biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) vào sáng sớm, qua đó lan tỏa lối sống tích cực.

Đón ngày mới tinh khôi giữa Thành Sen 28/06/2026 05:13 Khi những tia nắng đầu tiên rọi chiếu, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) dần bừng tỉnh sau một đêm yên ả. Bình minh mang đến vẻ đẹp trong trẻo, thanh bình cùng nhịp sống đầy năng lượng.

Hàng trăm "nơm thủ" tranh tài tại Lễ hội đánh cá Vực Rào 27/06/2026 10:38 Hàng trăm người dân đã hòa mình vào không khí náo nhiệt của Lễ hội đánh cá Vực Rào năm 2026 tại xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Lễ hội góp phần gắn kết cộng đồng, phát huy giá trị truyền thống.

Hoành Sơn - bản hòa ca của biển và núi 25/06/2026 14:28 Từ biển xanh, cát trắng đến những dấu tích thời gian giữa mây trời, vùng đất phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) đang mở ra nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.

Về Xuân Thành đi chợ đêm hải sản 24/06/2026 05:17 Khi đêm xuống, chợ hải sản bên bờ biển Xuân Thành (Hà Tĩnh) nhộn nhịp đón tàu thuyền trở về. Hải sản tươi sống cùng không khí mua bán sôi động đã trở thành trải nghiệm hấp dẫn đối với du khách.

Khám phá thác Tiên nơi thượng nguồn Giăng Màn 23/06/2026 05:20 Với vẻ đẹp hoang sơ, hùng vĩ và đầy thơ mộng, thác Tiên (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) đang trở thành điểm nhấn đặc biệt, thu hút những người yêu thiên nhiên tìm về khám phá và trải nghiệm.

Sức sống mới trên miền quê Sơn Nam 21/06/2026 13:12 Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, thôn Sơn Nam (xã Cẩm Hưng, Hà Tĩnh) đã chú trọng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xây dựng miền quê sung túc, đủ đầy.

Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn: Miền cổ kính bên chân núi Hồng 20/06/2026 12:00 Giữa nhịp sống hiện đại, quần thể Di tích lịch sử - văn hóa Tiên Sơn trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vẫn giữ được những giá trị văn hóa - lịch sử lâu đời, là điểm đến an yên cho những ai muốn tìm lại khoảng lặng trong tâm hồn.

Những khoảng xanh giữa ngày hè 20/06/2026 09:34 Trong mùa nắng nóng, những mảng xanh ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) không chỉ góp phần điều hòa khí hậu mà còn mang đến cảm giác dễ chịu, giúp người dân thư thái giữa nhịp sống phố thị.

Du khách thích thú cưỡi ngựa, ngắm biển ở Hà Tĩnh 19/06/2026 13:38 Mùa hè này, Khu du lịch Xuân Thành (Hà Tĩnh) xuất hiện dịch vụ cưỡi ngựa dạo biển mới lạ, thu hút đông đảo du khách đến check in, khám phá.

Du lịch cuối tuần: Xu hướng "đi gần, nghỉ chất" lên ngôi 18/06/2026 15:05 Không cần những chuyến đi xa, nhiều gia đình tại Hà Tĩnh đang lựa chọn các điểm nghỉ dưỡng, trải nghiệm cách nơi ở chỉ vài chục phút di chuyển vào dịp cuối tuần.

Thác Tiên – tuyệt tác thiên nhiên giữa núi rừng Giăng Màn 18/06/2026 05:15 Thác Tiên - hay còn gọi là thác Khe Táy (xã Hương Khê, Hà Tĩnh) được ví như dải lụa trắng ngọc ngà giữa đại ngàn Giăng Màn, tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật và góp phần làm phong phú tiềm năng du lịch sinh thái của địa phương.

Đánh thức du lịch cộng đồng ở thôn Phú Lâm 17/06/2026 07:00 Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cảnh quan kỳ vỹ, thôn Phú Lâm, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách tham quan, trải nghiệm.

Những điểm hẹn tiềm năng giữa đại ngàn phía Tây Hà Tĩnh 13/06/2026 14:15 Không chỉ sở hữu đường bờ biển dài với nhiều bãi tắm nổi tiếng, Hà Tĩnh còn "gây thương nhớ" bởi vùng phía Tây hùng vĩ, nơi những cánh rừng xanh ngút ngàn, làng quê yên bình và nét đẹp văn hóa độc đáo được gìn giữ qua năm tháng.

Nâng cao chất lượng lưu trú: Chìa khóa thu hút du khách đến Hà Tĩnh 12/06/2026 07:54 Với hệ thống lưu trú ngày càng hoàn thiện cùng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, thân thiện, du lịch Hà Tĩnh đang không ngừng gia tăng sức hấp dẫn.

Thạch Xuân - điểm hẹn mùa hè 10/06/2026 15:12 Xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) là một vùng bán sơn địa với những vườn cây ăn quả sai trĩu cành và một "thiên đường" giải nhiệt ẩn mình dưới chân núi.

Vì sự an toàn của du khách tắm biển 08/06/2026 15:04 Thời tiết nắng nóng kéo dài khiến lượng du khách đổ về các bãi biển ở Hà Tĩnh tăng cao, kéo theo áp lực ngày càng lớn đối với lực lượng cứu hộ, cứu nạn tại các khu du lịch biển.

Về miền quê xanh ở xã Hương Phố 07/06/2026 13:39 Thôn 3, xã Hương Phố (Hà Tĩnh) thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai nhưng bằng sự nỗ lực, đoàn kết của mỗi người dân đã làm nên một miền quê xanh, trù phú và yên bình.

Theo chân ngư dân đi câu cúm núm 07/06/2026 07:59 Những ngày hè, bãi biển Thạch Hải (xã Thạch Khê, Hà Tĩnh) nhộn nhịp ngư dân đi câu cúm núm. Nghề này không chỉ tăng thêm thu nhập mà còn góp phần làm phong phú ẩm thực vùng biển.

Đền thờ Phạm Tôn Tuyển – Dấu tích lịch sử nơi miền cửa biển Mai Phụ 06/06/2026 16:00 Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia đền thờ Phạm Tôn Tuyển ở thôn Hợp Tiến, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) không chỉ là điểm đến tâm linh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của vùng đất Hà Tĩnh.

Từ cuộc thi, kể câu chuyện về du lịch Hà Tĩnh đầy sức sống 05/06/2026 09:05 Sau hơn 1 tháng phát động, cuộc thi “Ảnh đẹp và video clip ấn tượng về du lịch Hà Tĩnh” năm 2026 đã tạo sức lan tỏa lớn, thu hút đông đảo tác giả trong và ngoài tỉnh tham gia.