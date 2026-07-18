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Đi chợ Đạo "săn" mực nháy bãi ngang

Thanh Quý
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(Baohatinh.vn) - Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến là điểm giao thương quen thuộc của ngư dân vùng biển bãi ngang Hà Tĩnh. Mùa mực, chợ Đạo trở nên nhộn nhịp hơn với những gian hàng ngập tràn mực nháy.

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Chợ Đạo ở xã Đồng Tiến thường họp từ ngày mồng 2 âm lịch hằng tháng và cứ hai ngày lại có một phiên. Vào mùa mực, khu chợ càng thêm đông đúc khi những mẻ mực nháy bãi ngang được ngư dân đưa đến bày bán tại chợ.
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Những rổ mực vừa được đưa từ tàu cá vào bờ nhanh chóng theo chân ngư dân đến chợ Đạo.
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Mực vẫn còn nhấp nháy, phần thân liên tục đổi màu, ánh lên sắc óng ánh đặc trưng nên được người dân địa phương gọi là mực nháy. Nhờ được đưa từ biển vào chợ chỉ sau thời gian ngắn, mực giữ được độ tươi, thịt săn chắc và vị ngọt tự nhiên.
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Vào chính vụ, nhiều quầy hải sản ở chợ Đạo chỉ bày bán duy nhất mực nháy bãi ngang. Những rổ mực đầy ắp, còn tươi rói, trắng trong sau khi vừa cập bến thu hút đông đảo người dân và du khách đến mua.
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Chị Trần Thị Liên (xã Đồng Tiến) chia sẻ: "Mùa này ngày nào cũng có mực nhưng sản lượng phụ thuộc vào thời tiết. Ngày câu được ít thì khoảng 5-7 kg, ngày nhiều thì khoảng 10-12 kg".
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Mực vừa đánh bắt đưa lên bờ nên thịt rất chắc và thơm. Nhiều khách ăn một lần rồi quay lại mua tiếp. Giá bán dao động từ 400.000-550.000 đồng/kg, tùy kích cỡ và sản lượng từng ngày.
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Không khí mua bán nhộn nhịp nhất tại chợ Đạo diễn ra từ khoảng 5 giờ đến hơn 7 giờ sáng. Người dân địa phương, thương lái và du khách từ nhiều nơi tranh thủ đến chợ sớm để lựa chọn những mẻ mực tươi ngon nhất trước khi hết hàng. Mực được xếp cẩn thận vào hộp nhựa hoặc túi bảo quản để khách dễ dàng mang về chế biến hoặc làm quà.
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Bà Dương Thị Tám (xã Đồng Tiến) cho biết: "Năm nào gia đình tôi cũng chờ đến mùa mực nháy bãi ngang để mua về chế biến và làm quà cho người thân. Từ khoảng tháng 5 đến tháng 8 là thời điểm mực nhiều nhất, vừa tươi ngon, giá cả hợp lý nên rất thuận tiện để lựa chọn. Mực vừa cập bến còn tươi rói, thịt chắc, ngọt, có thể chế biến nhiều món hoặc cấp đông để dùng dần mà vẫn giữ được hương vị đặc trưng."
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Chỉ trong vài giờ buổi sáng, những rổ mực đầy ắp dần vơi đi.
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Bà Đào Thị Thu (phường Thành Sen) chia sẻ: "Nghe nhiều người giới thiệu chợ Đạo mùa này có nhiều mực tươi ngon nên tôi cũng tranh thủ đi từ sáng sớm để mua mực. Xuống chợ thấy mực rất tươi, giá hợp lý và không khí chợ vùng biển cũng mang lại những trải nghiệm rất thú vị."
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Dù chỉ diễn ra trong vài giờ mỗi buổi sáng, phiên chợ mùa mực vẫn là nét sinh hoạt đặc trưng của ngư dân vùng biển Đồng Tiến.
Video: Về chợ Đạo, xã Đồng Tiến "săn" mực nháy bãi ngang.

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Tags:

#mực nháy #ngư dân #hải sản #mùa mực

Chủ đề Thị trường, Thương mại - Dịch vụ

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