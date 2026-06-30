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Theo chân ngư dân Hải Ninh kéo lưới rùng lúc bình minh

Vũ Viễn - Anh Tấn
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(Baohatinh.vn) - Mỗi sớm bình minh, bãi biển phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) lại rộn ràng cảnh ngư dân kéo lưới rùng. Nghề truyền thống này vừa tạo sinh kế, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa làng biển.

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Bãi biển Hải Ninh rực sáng trong những tia nắng đầu tiên, mở đầu cho một ngày lao động mới của ngư dân địa phương.
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Từ sáng sớm, ngư dân đã tập trung trên bãi biển, chuẩn bị ngư cụ để đánh bắt cá.
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Những tốp ngư dân cùng phối hợp nhịp nhàng kéo lưới từ ngoài khơi vào bờ. Nghề kéo lưới rùng đòi hỏi sự đoàn kết và kinh nghiệm của nhiều người.
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Nghề này gắn bó với nhiều thế hệ cư dân vùng biển Hải Ninh, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của người dân nơi đây.
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Theo người dân địa phương, thời gian kéo lưới phụ thuộc nhiều vào con nước và điều kiện thời tiết. Có ngày ngư dân ra biển từ 5 giờ sáng, nhưng cũng có khi chờ đến chiều muộn mới bắt đầu kéo lưới.
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Dù sản lượng mỗi chuyến không lớn, song mỗi mẻ lưới đều là thành quả của sự cần cù, chịu khó và kinh nghiệm của ngư dân vùng biển.
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Những mẻ cá trích, cá đối tươi rói vừa được đưa lên bờ, phản ánh sự phong phú của nguồn lợi thủy sản ven bờ biển Hải Ninh.
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Không chỉ duy trì nghề truyền thống, kéo lưới rùng còn góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho nhiều hộ dân địa phương.
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Hình ảnh ngư dân cùng nhau kéo lưới giữa tiếng sóng biển đã trở thành nét đẹp lao động, tạo nên bản sắc riêng của làng biển Hải Ninh.
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Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, người dân Hải Ninh vẫn bền bỉ gìn giữ và trao truyền nghề kéo lưới rùng cho thế hệ trẻ, góp phần bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của làng biển.
VIDEO: Giữ hồn làng biển qua nghề kéo lưới rùng ở Hải Ninh

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