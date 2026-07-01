Du lịch Hà Tĩnh chuyển biến mạnh về khách lưu trú

Những điểm đến "níu chân" du khách

Mùa hè năm nay, Khu du lịch (KDL) Xuân Thành (xã Tiên Điền) tiếp tục là một trong những điểm đến sôi động nhất của du lịch Hà Tĩnh. Theo thống kê, 6 tháng năm 2026, Xuân Thành đón 469.154 lượt khách tham quan, trong đó có 181.123 lượt khách lưu trú nội địa và 2.721 lượt khách quốc tế. Riêng quý II, khu du lịch đón 462.000 lượt khách tham quan, 180.000 lượt khách lưu trú nội địa và 2.542 lượt khách quốc tế.

KDL Xuân Thành (xã Tiên Điền) là điểm đến thu hút đông đảo du khách trong 6 tháng đầu năm.

Ông Trần Minh Đức - Phó Trưởng phòng Dịch vụ tổng hợp UBND xã Tiên Điền cho biết: "Tính từ sau khai trương du lịch biển (26/4) tới nay, KDL Xuân Thành luôn là điểm đến thu hút đông đảo du khách. Trong đó, các cơ sở lưu trú luôn kín phòng vào dịp cuối tuần và các kỳ nghỉ lễ. Ngoài ra, ngày thường, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú cũng đạt 80-90%".

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng, mùa hè này, Xuân Thành đưa vào khai thác thêm 3 cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn với hơn 250 phòng nghỉ. Tuy nhiên, nguồn cung vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cũng như nhiều dịp cuối tuần của tháng 6, hơn 1.000 phòng nghỉ tại khu du lịch đều kín chỗ, nhiều đoàn khách đặt muộn phải tìm phương án lưu trú ở khu vực lân cận.

Hệ thống lưu trú ngày càng hiện đại, chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp tạo sức hút mới cho KDL Xuân Thành.

Tương tự, KDL Thiên Cầm cũng sôi động trong mùa cao điểm. Bà Thân Thị Nghị - Giám đốc khách sạn Thiên Ý chia sẻ: "Chúng tôi phải từ chối rất nhiều đoàn khách bởi không còn quỹ phòng. So với những năm trước, lượng khách năm nay tăng hơn từ 20-30%. Công suất trung bình trong tháng 5 và 6 vừa qua của khách sạn luôn đạt 100%. Đặc biệt, trước đây các đoàn khách chỉ nghỉ lại 1 đêm thì nay hầu hết đều ở từ 2 đêm trở lên, có đoàn lưu trú 3 đêm 4 ngày".

Trong tháng 5 và 6/2026, khách sạn Thiên Ý (KDL Thiên Cầm) đạt công suất phòng 100%.

Thời gian lưu trú kéo dài, mức chi tiêu của du khách cũng tăng lên. "Thông thường trước đây, các đoàn khách nhận phòng vào đầu giờ chiều và trả phòng vào giữa buổi sáng, nhưng nay, nhiều đoàn đến sớm và trả phòng muộn chỉ để ăn thêm 1-2 bữa tại nhà hàng" - bà Thân Thị Nghị cho biết thêm.

Theo Trung tâm Dịch vụ tổng hợp UBND xã Thiên Cầm, riêng quý II/2026, KDL Thiên Cầm đón 421.500 lượt khách, trong đó có 175.756 lượt khách lưu trú, bình quân cứ 2-3 khách tham quan có 1 khách ở lại. Điều này không chỉ giúp các cơ sở lưu trú tăng doanh thu mà còn kéo theo sự phát triển của dịch vụ ăn uống, vui chơi, mua sắm và các ngành nghề phụ trợ.

Tại KDL Thiên Cầm, bình quân cứ 2-3 khách đến tham quan có 1 khách lưu trú.

Không riêng các điểm du lịch biển, nhiều điểm đến văn hóa, tâm linh và sinh thái như KDL văn hóa sinh thái Hải Thượng (xã Hương Sơn), KDL sinh thái Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), đền Chợ Củi (xã Nghi Xuân)... cũng ghi nhận lượng khách lưu trú khá ổn định trong nửa đầu năm.

Phát triển cả lượng và chất

Theo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 3,045 triệu lượt khách tham quan. Trong đó, 634.676 lượt khách lưu trú, gồm 621.581 lượt khách nội địa, tăng 23,84% so với cùng kỳ năm 2025 và 13.095 lượt khách quốc tế.

Du khách tham quan dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dịp tháng 4/2026.

Tiến sĩ Đặng Thị Thúy Hằng - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nguyễn Du nhận định: "Lượng khách lưu trú tăng cao so với cùng kỳ, nhất là khi khoảng cách giữa khách tham quan và khách lưu trú được rút ngắn, trung bình cứ hơn 4 khách đến thì có 1 khách ở lại, là một bước tiến đáng kể trong phát triển du lịch. Khách lưu trú là thước đo phản ánh doanh thu du lịch bởi họ ở lại qua đêm, lưu trú dài ngày và chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm, dịch vụ. Điều đó cũng cho thấy du lịch Hà Tĩnh ngày càng có chiều sâu và đủ sức hấp dẫn để níu chân du khách".

Beach Club Thiên Cầm là điểm nhấn trải nghiệm của du khách khi về với biển Thiên Cầm mùa hè 2026.

Những kết quả trên phản ánh sự chuyển biến tích cực của du lịch Hà Tĩnh trong việc nâng cao chất lượng điểm đến. Năm 2026, nhiều khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã liên tục làm mới sản phẩm, nâng cấp hạ tầng, đa dạng hóa các trải nghiệm và cải thiện chất lượng dịch vụ. Công tác quảng bá cũng được đổi mới theo hướng phát huy hiệu quả nền tảng số, đưa hình ảnh Hà Tĩnh đến gần hơn với du khách qua phương châm "từ cú chạm màn hình đến bước chân thực tại điểm đến".

Thời gian qua việc không ngừng đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm đã giúp du lịch Hà Tĩnh giữ chân du khách lâu hơn.

Bên cạnh đó, hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội được tổ chức trong thời gian qua đã góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, tạo thêm lý do để du khách lựa chọn Hà Tĩnh. Đặc biệt, việc tuyến cao tốc Bắc - Nam đi vào khai thác đã rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển của du khách từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, tạo lợi thế lớn cho ngành du lịch địa phương.

Sự cộng hưởng giữa cảnh quan thiên nhiên, hạ tầng ngày càng đồng bộ, ẩm thực phong phú, sản phẩm trải nghiệm đa dạng cùng giao thông thuận lợi đang từng bước giúp Hà Tĩnh trở thành điểm đến có khả năng giữ chân du khách lâu hơn.

Bên cạnh du lịch biển, du lịch văn hóa, sinh thái cũng thu hút đông đảo du khách trong nửa đầu năm 2026. (Ảnh KDL sinh thái Đá Bạc Eco của tác giả Lê Quang Diện).

Ông Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh cho rằng: "Du khách ngày càng đòi hỏi cao hơn về chất lượng dịch vụ và các sản phẩm trải nghiệm. Việc khách đến và ở lại lâu hơn cho thấy du lịch Hà Tĩnh đang đi đúng hướng trong nâng cao chất lượng điểm đến. Tuy nhiên, để du khách quay trở lại và lan tỏa hình ảnh điểm đến, các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường liên kết các sản phẩm thành chuỗi hành trình, tour trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú. Hiệp hội Du lịch sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, doanh nghiệp tổ chức các chương trình tập huấn, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và xây dựng hình ảnh du lịch Hà Tĩnh ngày càng chuyên nghiệp".

Nâng cao chất lượng dịch vụ điểm đến là yếu tố quan trọng để du khách ở lại lâu hơn và quay lại ở những lần sau.

Khách lưu trú tăng, thời gian lưu trú kéo dài không đơn thuần là những con số thống kê mà là tín hiệu cho thấy du lịch Hà Tĩnh đang từng bước chuyển từ mục tiêu "đón nhiều khách" sang "giữ chân du khách". Khi mỗi chuyến đi được kéo dài thêm một ngày, mỗi du khách sử dụng thêm nhiều dịch vụ hơn, cũng đồng nghĩa giá trị kinh tế mà ngành du lịch tạo ra sẽ lớn hơn. Đó chính là nền tảng để du lịch Hà Tĩnh phát triển bền vững, theo chiều sâu trong thời gian tới.