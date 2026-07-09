Làm mới sản phẩm du lịch, hướng tới 6,5 triệu lượt khách năm 2026

Làm mới sản phẩm du lịch

Kỳ nghỉ hè này, thay vì lựa chọn những điểm đến quen thuộc, gia đình anh Phạm Xuân Đức (phường Yên Hòa, TP Hà Nội) tìm về vùng biển Kỳ Xuân để trải nghiệm một không gian nghỉ dưỡng hoàn toàn mới. Homestay Rì Rào - sản phẩm du lịch vừa đưa vào khai thác đã gây ấn tượng với gia đình anh Đức nhờ những căn phòng hướng biển, không gian gần gũi thiên nhiên.

Anh Phạm Xuân Đức ở phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Anh Đức chia sẻ: "Trong chuyến du lịch lần này, tôi và gia đình lựa chọn lưu trú tại homestay Rì Rào sau khi tìm hiểu qua các trang đánh giá du lịch trên mạng xã hội. Tôi khá bất ngờ bởi các phòng nghỉ được thiết kế tiện nghi, sạch sẽ, giá cả hợp lý. Không chỉ là nơi lưu trú, homestay Rì Rào còn mang đến nhiều trải nghiệm gần gũi với đời sống của người dân địa phương”.

Không chỉ riêng homestay Rì Rào, ngày càng nhiều điểm đến ở Hà Tĩnh chủ động làm mới sản phẩm, tạo thêm trải nghiệm để giữ chân du khách. Đây cũng là một trong những hướng đi trọng tâm của ngành du lịch nhằm gia tăng sức cạnh tranh và hiện thực hóa mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách trong năm 2026.

Khu du lịch Đá Bạc Eco đa dạng sản phẩm trò chơi dưới nước để hấp dẫn du khách.

Tại Khu du lịch Đá Bạc Eco (xã Thạch Xuân), các dịch vụ mới như: khu trò chơi dưới nước, vườn thú trải nghiệm, hệ thống phòng nghỉ bungalow... được đưa vào khai thác, giúp lượng khách tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng, khu du lịch đón trên 20.000 lượt khách, phần lớn là khách ngoài tỉnh.

Ông Trần Thế Tiềm - Giám đốc điều hành Khu du lịch Đá Bạc Eco cho biết: "Năm nay, thời tiết thuận lợi nên lượng khách đến khu du lịch tăng khá so với cùng kỳ, đặc biệt vào các dịp cuối tuần và ngày nghỉ. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách, chúng tôi đã đầu tư làm mới nhiều sản phẩm cùng nhiều dịch vụ trải nghiệm gắn với thiên nhiên. Mục tiêu của chúng tôi là mỗi lần quay trở lại, du khách đều có thêm những trải nghiệm mới, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến”.

Đồng bộ các giải pháp

Năm 2026, Hà Tĩnh đặt mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách, tăng khoảng 17% so với năm trước. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh xác định phải triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp, từ công tác quản lý Nhà nước, đầu tư hạ tầng đến đổi mới sản phẩm, xúc tiến quảng bá và chuyển đổi số. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển du lịch năm 2026 và chỉ thị tăng cường công tác quản lý, đẩy mạnh phát triển du lịch; đồng thời, kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Biển Thiên Cầm thu hút du khách bởi những trải nghiệm mới mẻ, đa dạng.

Theo định hướng chung, ngoài thế mạnh du lịch biển, các địa phương tập trung phát triển các loại hình: du lịch sinh thái, trải nghiệm nông thôn, văn hóa - tâm linh, làng nghề, ẩm thực và các sản phẩm gắn với chương trình OCOP. Nhiều hoạt động mới như: trải nghiệm đảo, cảng cá, chợ đêm, chợ sáng, cắm trại, thể thao trên biển, điểm check-in... được bổ sung nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Song song với việc làm mới sản phẩm, Hà Tĩnh tăng cường quảng bá hình ảnh điểm đến trên cả nền tảng truyền thống và truyền thông số. Từ đầu năm đến nay, ngành du lịch đã sản xuất gần 300 sản phẩm truyền thông; hàng trăm tin, bài, video quảng bá được lan tỏa trên báo chí, mạng xã hội và các nền tảng số. Dữ liệu các khu, điểm du lịch cũng được số hóa, tích hợp trên ứng dụng i-Hà Tĩnh, giúp du khách dễ dàng tiếp cận thông tin và lên kế hoạch cho hành trình.

Nhiều điểm check-in tạo sức hút mới, góp phần đa dạng hóa trải nghiệm và thu hút du khách.

Những giải pháp đồng bộ bước đầu đã mang lại kết quả tích cực. Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đón hơn 3 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách lưu trú quốc tế đạt hơn 13.000 lượt (tăng 31,3% so với cùng kỳ); khách lưu trú nội địa đạt gần 635.000 lượt (tăng 23,84% so với cùng kỳ). Toàn tỉnh có 18 khu, điểm du lịch được công nhận cùng hệ thống hơn 320 cơ sở lưu trú phục vụ du khách.

Từ việc liên tục làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ đến đẩy mạnh quảng bá, chuyển đổi số và tăng cường liên kết phát triển, Hà Tĩnh đang từng bước gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến. Khi mỗi địa phương biết phát huy lợi thế riêng, tạo nên những sản phẩm và trải nghiệm khác biệt, mục tiêu đón 6,5 triệu lượt khách sẽ không chỉ dừng lại ở con số trong kế hoạch mà hoàn toàn có cơ sở để trở thành hiện thực.

Hơn 3 triệu lượt khách, nhất là lượng khách lưu trú tăng khá trong nửa đầu năm là tín hiệu tích cực, nhưng cũng đồng nghĩa với chặng đường phía trước còn rất nhiều việc phải làm để chạm mốc 6,5 triệu lượt khách năm 2026. Để hoàn thành mục tiêu cả năm, ngành sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh phong trào "mỗi địa phương, đơn vị một sản phẩm du lịch mới"; phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, tăng cường chuyển đổi số và liên kết phát triển du lịch. Đồng thời, tiếp tục xây dựng môi trường du lịch an toàn, văn minh, thân thiện để mỗi du khách đến Hà Tĩnh đều có những trải nghiệm trọn vẹn, hài lòng và mong muốn quay trở lại; qua đó, từng bước khẳng định hình ảnh Hà Tĩnh là điểm đến hấp dẫn, an toàn và khác biệt trên bản đồ du lịch khu vực. Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh