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Tháng Bảy - cao điểm của du lịch về nguồn ở Hà Tĩnh

Trung Hoa - Trọng Việt
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(Baohatinh.vn) - Hàng vạn du khách tìm về các "địa chỉ đỏ" ở Hà Tĩnh trong tháng Bảy. Từ hành trình tri ân, du lịch về nguồn đang từng bước trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương.

Giữa cái nắng tháng Bảy, dòng người lặng lẽ xếp hàng trước khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú ở xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Những bó hoa tươi, nén hương thành kính và những bước chân chậm rãi tạo nên không khí trang nghiêm tại khu di tích.

Từ đầu tháng 7 đến nay, Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú đã đón khoảng 1.000 lượt khách đến tham quan, dâng hương. Mỗi ngày, nhiều đoàn xe từ các tỉnh, thành trong cả nước nối tiếp nhau tìm về nơi yên nghỉ của người Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

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Du khách dâng hương tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh)

Ông Lê Doãn Thắng - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh, Phụ trách Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú chia sẻ: "Ngoài việc bảo tồn giá trị của di tích, chúng tôi chú trọng nâng cao trải nghiệm cho du khách thông qua việc chỉnh trang không gian, đổi mới trong giới thiệu, thuyết minh và tổ chức đón tiếp chu đáo. Mong muốn của chúng tôi là mỗi chuyến về đây không chỉ là dịp du khách dâng hương, tri ân mà còn là dịp hiểu hơn về lịch sử và con người Hà Tĩnh".

Không chỉ tại Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, từ đầu tháng 7 đến nay, Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng cũng đón hơn 50.000 lượt khách đến dâng hương, tưởng niệm và tìm hiểu lịch sử. Tháng Bảy đã trở thành mùa cao điểm của du lịch về nguồn tại Hà Tĩnh, khi các "địa chỉ đỏ" trở thành điểm hẹn của nhiều đoàn khách trên hành trình tri ân.

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Bà Nguyễn Thị Thu Sương bồi hồi xúc động trước khu mộ của Tổng Bí thư Trần Phú.

Bà Nguyễn Thị Thu Sương, du khách đến từ tỉnh Đồng Nai bày tỏ: "Chúng tôi chọn Hà Tĩnh cho chuyến về nguồn và đã đến Đức Thọ, Đồng Lộc, Nghi Xuân, Kẻ Gỗ. Mỗi điểm đến đều để lại những cảm xúc rất đặc biệt. Được dâng hương, nghe những câu chuyện lịch sử ngay tại các di tích, chúng tôi càng thêm trân trọng những hy sinh của các thế hệ đi trước".

Hà Tĩnh hiện có 698 di tích được xếp hạng, gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt, 92 di tích quốc gia và 604 di tích cấp tỉnh. Đây là lợi thế lớn để địa phương phát triển các tuyến du lịch văn hóa, lịch sử.

Thực tế cho thấy, nhiều đoàn khách không còn chỉ dừng chân ở một điểm đến mà lựa chọn hành trình kết nối giữa Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú, Ngã ba Đồng Lộc, Khu lưu niệm Đại thi hào Nguyễn Du, Khu lưu niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, hồ Kẻ Gỗ... kết hợp trải nghiệm làng nghề, thưởng thức ẩm thực và khám phá cảnh quan thiên nhiên. Nhờ đó, chuyến đi được kéo dài hơn, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các dịch vụ du lịch phát triển.

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Du khách chăm chú trước bức thư chị Võ Thị Tần gửi mẹ tại Ngã ba Đồng Lộc.

Ông Đặng Quốc Vũ - Giám đốc ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và Khu tưởng niệm Lý Tự Trọng cho hay: "Chúng tôi đã chủ động phối hợp với các ban quản lý di tích trên địa bàn để kết nối các điểm đến thành một hành trình về nguồn liền mạch. Qua đó, du khách không chỉ tham quan từng di tích mà còn có cơ hội hiểu sâu hơn về lịch sử, văn hóa của Hà Tĩnh trong cùng một chuyến đi".

Theo thông tin từ Sở VH-TT&DL, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đón hơn 3,04 triệu lượt khách, đạt gần 47% kế hoạch năm. Riêng Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc đón 329.500 lượt khách, tiếp tục là một trong những điểm đến có lượng khách lớn nhất của tỉnh.

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Hành trình về nguồn đưa nhiều du khách đến với Hà Tĩnh.

Mỗi tháng Bảy, những "địa chỉ đỏ" lại đón hàng vạn người tìm về tri ân và tưởng niệm. Nhưng giá trị của những điểm đến này sẽ còn được nhân lên nếu mỗi chuyến về nguồn không chỉ dừng lại ở hoạt động dâng hương mà trở thành hành trình khám phá văn hóa, lịch sử và con người Hà Tĩnh. Khi được đầu tư đồng bộ và kết nối hiệu quả, du lịch về nguồn hoàn toàn có thể trở thành một trong những dòng sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của du lịch Hà Tĩnh.

Khi các địa chỉ đỏ được kết nối thành một hành trình, giá trị của từng điểm đến sẽ được nhân lên. Du khách sẽ có thêm thời gian lưu trú, có thêm cơ hội trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, làng nghề và các sản phẩm du lịch địa phương. Đây cũng là hướng đi để du lịch về nguồn phát triển bền vững, thay vì chỉ sôi động vào dịp tháng Bảy.

TS. Trần Quốc Lâm - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Tĩnh

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#Du lịch #Về nguồn #Tháng bảy #Tri ân #Ngã ba Đồng Lộc #Trần Phú

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