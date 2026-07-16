Giữ lửa tri ân từ nghĩa tình đồng đội

Những ngày tháng 7, trong không gian trang nghiêm của Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn xã Kỳ Anh, những mái đầu bạc lại lặng lẽ cùng nhau quét dọn khuôn viên, cắt tỉa cây cỏ, chuẩn bị hương hoa để dâng lên các anh hùng liệt sĩ. Đó đã trở thành công việc thường xuyên, đầy trách nhiệm của các cựu chiến binh (CCB) địa phương thông qua mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội”.

Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại thôn Kỳ Giang (xã Kỳ Anh).

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, công tác quản lý, chăm sóc 4 nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên địa bàn các xã cũ (Kỳ Phú, Kỳ Đồng, Kỳ Giang và Kỳ Tiến) có thời điểm chưa được duy trì thường xuyên. Đặc biệt, sau ảnh hưởng của các cơn bão số 5 và số 10 năm 2025, nhiều hạng mục tại các nhà bia bị xuống cấp, hư hỏng, cảnh quan môi trường bị ảnh hưởng.

Trước thực tế đó, tháng 10/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kỳ Anh đã giao Hội CCB xã tiếp nhận, quản lý toàn bộ 4 nhà bia tưởng niệm. Ngày 21/12/2025, mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” chính thức ra mắt, trở thành một trong những hoạt động mang đậm ý nghĩa nhân văn của địa phương.

Một buổi lao động quét dọn khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ của các cựu chiến binh chi Hội CCB thôn Kỳ Giang.

Theo kế hoạch, các cấp hội CCB đảm nhận việc quản lý, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thường xuyên tổng dọn vệ sinh, chăm sóc cây xanh, tổ chức dâng hương tưởng niệm định kỳ vào ngày mùng một và ngày rằm hàng tháng; các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

CCB Trần Văn Nghiệm (Chi hội CCB thôn Kỳ Giang) chia sẻ: "Chúng tôi là những người may mắn trở về sau chiến tranh, nhưng vẫn còn biết bao đồng đội đã nằm lại mãi mãi trên các chiến trường. Việc chăm sóc, thắp hương tại các nhà bia không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lời hứa với đồng đội năm xưa. Mỗi lần thắp nén hương, chúng tôi như được gặp lại những người đồng chí, đồng đội của mình".

Việc chăm sóc, thắp hương tại các nhà bia không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm, là lời hứa với đồng đội năm xưa.

Sau hơn 6 tháng triển khai, mô hình dân vận khéo “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” đã mang lại những kết quả thiết thực. Các nhà bia tưởng niệm luôn được giữ gìn sạch đẹp, trang nghiêm; việc dâng hương được duy trì đều đặn.

Mỗi tháng 2 lần, hội viên cựu chiến binh lại tổ chức vệ sinh môi trường, cắt cỏ, cắt tỉa cây xanh... tại các khuôn viên nhà bia. Đến nay, đã có hàng trăm lượt hội viên tham gia, góp phần tạo nên cảnh quan "sáng - xanh - sạch - đẹp" tại các công trình ghi công liệt sĩ.

Mỗi lần thắp nén hương, các CCB như được gặp lại những người đồng chí, đồng đội của mình.

Ông Nguyễn Văn Cường - Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Đồng Phú (Kỳ Anh) cho biết: "Ngay từ khi mô hình ra mắt, hội viên trong Chi hội đều đồng tình, hưởng ứng tích cực. Chúng tôi phân công nhau tham gia luân phiên, người góp công, người góp của. Ai cũng mong muốn các công trình tưởng niệm liệt sĩ luôn khang trang, ấm áp khói hương để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc".

Tham gia chăm sóc nhà bia liệt sĩ, ai cũng mong muốn các công trình ghi danh liệt sĩ luôn khang trang, ấm áp khói hương để tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Không chỉ duy trì việc chăm sóc, vệ sinh, Hội CCB xã Kỳ Anh còn vận động xã hội hóa, huy động cán bộ, hội viên và người dân đóng góp gần 20 triệu đồng để phục vụ hoạt động của mô hình.

Đặc biệt, vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), các ngày lễ lớn của đất nước, Hội CCB xã phối hợp với Phòng Văn hóa, Đoàn Thanh niên và các tổ chức đoàn thể tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các nhà bia tưởng niệm; đồng thời đến dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Không chỉ chung tay chăm sóc tượng đài liệt sĩ, Hội CCB xã Kỳ Anh còn tổ chức các chuyến về nguồn, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ.

Những hoạt động ý nghĩa ấy không chỉ làm ấm lòng các gia đình chính sách mà còn trở thành những “bài học lịch sử sống động” đối với thế hệ trẻ. Nhiều đoàn viên, thanh thiếu niên ở địa phương đã cùng tham gia các hoạt động vệ sinh, dâng hương, nghe các CCB kể lại những câu chuyện về chiến tranh, về sự hy sinh của các thế hệ cha anh.

CCB Trần Minh Hải - Chủ tịch Hội CCB xã Kỳ Anh cho biết: "Việc Đảng ủy giao quản lý các nhà bia tưởng niệm là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao đối với cán bộ, hội viên Hội CCB xã. Chúng tôi xác định, đây là hoạt động mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Thời gian tới, Hội CCB xã Kỳ Anh sẽ tiếp tục duy trì nền nếp hoạt động của mô hình; rà soát, phân công nhiệm vụ phù hợp với tình hình sau sắp xếp đơn vị thôn; đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa để mô hình hoạt động hiệu quả, bền vững hơn".

Những hoạt động ý nghĩa của Hội CCB xã Kỳ Anh, không chỉ làm ấm lòng các gia đình chính sách mà còn trở thành những “bài học lịch sử sống động” đối với thế hệ trẻ.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nghĩa tình đồng đội vẫn luôn vẹn nguyên trong trái tim những người lính năm xưa. Bằng những việc làm bình dị nhưng đầy ý nghĩa, mô hình “CCB Kỳ Anh - Tri ân nghĩa tình đồng đội” không chỉ giữ cho các công trình ghi công liệt sĩ luôn ấm khói hương mà còn góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp, bồi đắp truyền thống yêu nước và lòng biết ơn trong cộng đồng.

Đây cũng chính là cách để những CCB tiếp tục “đứng gác” cho đồng đội của mình trong thời bình, gìn giữ ký ức thiêng liêng của dân tộc và truyền ngọn lửa tri ân cho các thế hệ hôm nay.