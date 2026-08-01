Hơn 1.200 hộ dân xã Việt Xuyên thiếu nước sinh hoạt

Trang bị kỹ năng quản lý, vận hành trường nội trú liên cấp tại Hà Tĩnh 31/07/2026 12:56 Hội nghị trang bị kiến thức, kỹ năng quản lý học sinh nội trú, tài sản công, y tế học đường và xử lý các tình huống phát sinh, đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho cán bộ quản lý, giáo viên.

Vaccine chống ung thư cho kết quả ban đầu tích cực 31/07/2026 08:18 Bệnh nhân đầu tiên tiếp nhận vaccine trị ung thư hắc tố cá nhân hóa của Nga hiện cảm thấy khỏe mạnh và đã phát triển phản ứng miễn dịch.

Vì sao ổ dịch sốt xuất huyết ở phường Vũng Áng vẫn chưa thể khống chế? 31/07/2026 06:18 Đến nay, ổ dịch sốt xuất huyết tại phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã ghi nhận tổng cộng 113 ca mắc, trong đó, ca bệnh gần nhất được phát hiện vào ngày 30/7.

Nhiều chính sách mới trong lĩnh vực hành chính sẽ có hiệu lực từ tháng 8/2026 31/07/2026 05:13 Bắt đầu từ tháng 8/2026 nhiều chính sách mới liên quan đến thủ tục hành chính sẽ có hiệu lực, như: Miễn, giảm phí làm thủ tục hành chính cho người có VNeID mức 2 tích hợp đủ 5 loại giấy tờ; chở trẻ em trên xe ô tô không có ghế an toàn sẽ bị phạt cảnh cáo...

Lan tỏa mạnh mẽ phong trào học tập suốt đời ở Hà Tĩnh 30/07/2026 17:01 Hà Tĩnh xác định tiếp tục đổi mới công tác khuyến học, khuyến tài, nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu và xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Lời cảnh tỉnh từ những nạn nhân "sập bẫy" mua bán người 30/07/2026 15:52 Nhiều người ở Hà Tĩnh vì tin vào lời mời gọi "việc nhẹ, lương cao" đã trở thành nạn nhân của các đường dây mua bán người, để lại những hệ lụy nặng nề cho bản thân và gia đình.

LĐLĐ tỉnh và BIDV Hà Tĩnh hợp tác nâng cao chất lượng phục vụ đoàn viên, người lao động 30/07/2026 15:31 Quy chế phối hợp giữa Liên đoàn Lao động tỉnh (LĐLĐ) và BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh có nhiều nội dung thiết thực về quản lý tài chính công đoàn, phát triển dịch vụ ngân hàng và an sinh xã hội.

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo 30/07/2026 14:41 Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Phó Thủ tướng: Giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT 30/07/2026 09:27 Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu giao ngành giáo dục giữ ổn định phương án thi tốt nghiệp THPT, tăng giám sát để ngăn gian lận và thận trọng chuẩn bị việc thi trên máy tính.

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ 30/07/2026 08:00 Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.

2 thiếu nữ được chẩn đoán mắc hội chứng MRKH hiếm gặp 30/07/2026 07:00 Sau khi thăm khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh – thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ, hai thiếu nữ 16 tuổi được chẩn đoán mắc hội chứng Mayer–Rokitansky–Küster–Hauser (MRKH).

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam 30/07/2026 06:00 Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh - Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).

Hiến đất mở đường, vợ chồng trẻ truyền cảm hứng sống đẹp 30/07/2026 05:05 Một đôi vợ chồng trẻ ở phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã lan tỏa tinh thần sống vì cộng đồng bằng việc hiến đất mở đường, viết nên câu chuyện đẹp về sự sẻ chia và trách nhiệm.

Những tấm vé bơi 0 đồng của ông chủ 9X 29/07/2026 15:05 Mỗi ngày, nhiều trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được miễn phí vé vào vui chơi tại bể bơi Nga Giang (xã Thạch Lạc, Hà Tĩnh).

Ca ghép dương vật đầu tiên từ người cho chết não tại Việt Nam 29/07/2026 10:39 Sáng 29/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố thành công ca ghép dương vật đầu tiên tại Việt Nam. Trước đó, thế giới từng ghi nhận 5 ca thực hiện phẫu thuật này.

Thiếu nước gần 2 tháng, người dân chật vật đi chở từng can mỗi ngày 29/07/2026 08:30 Nguồn nước sinh hoạt khan hiếm nên gần 2 tháng nay, hàng chục hộ dân tại xã Hà Linh (Hà Tĩnh) phải đi chở từng can nước từ các khu vực lân cận để về sinh hoạt.

Tìm thấy thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng 29/07/2026 07:40 Lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 19 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, nâng tổng số quy tập được lên 144 bộ hài cốt.

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng 29/07/2026 05:20 Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.

Bộ Nội vụ thông báo dịp Quốc khánh 2/9 được nghỉ 5 ngày liên tiếp 28/07/2026 16:57 Cán bộ, công chức, người lao động sẽ có kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 5 ngày liên tiếp, tính cả ngày nghỉ cuối tuần.

Hút thuốc lá kéo dài, nhập viện vì bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính 28/07/2026 05:17 Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) là một trong những bệnh hô hấp mạn tính phổ biến tại Hà Tĩnh. Việc không tuân thủ điều trị và tiếp tục hút thuốc lá khiến nhiều người bệnh phải nhập viện do đợt cấp.

Lá thư của những người đã hóa thành bất tử 27/07/2026 15:00 Vượt qua khói lửa chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời gian, những lá thư của các liệt sĩ quê Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên tình yêu, niềm tin và trở thành điểm tựa tinh thần cho những người ở lại.

Ủy ban nhân dân xã Đức Minh tuyển dụng viên chức 27/07/2026 11:00 Ủy ban nhân dân xã Đức Minh tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, cụ thể như sau:

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân 27/07/2026 07:29 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.

Từ một điếu thuốc giải khuây, đến nỗi lo bệnh phổi! 27/07/2026 05:44 Theo cảnh báo từ ngành Y tế Hà Tĩnh, nhiều người ban đầu tìm đến thuốc lá với mục đích giảm căng thẳng, tuy nhiên hút lâu thành nghiện, kéo theo nhiều nỗi lo về các bệnh lý hô hấp nguy hiểm.

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 27/07/2026 05:15 Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.

“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý 27/07/2026 05:05 Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân trong cộng đồng.

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi… 26/07/2026 15:23 Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...

Sắp xếp mạng lưới trường học ở Hà Tĩnh: Tinh gọn nhưng không cơ học 26/07/2026 15:00 Giảm 30% đầu mối trường học trước ngày 30/8/2026 là yêu cầu cấp thiết. Tại Hà Tĩnh, bài toán tinh gọn đang được giải trên cơ sở đặc thù của từng địa bàn.

Khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người có công với cách mạng 26/07/2026 10:59 300 người có công ở các phường Bắc Hồng Lĩnh và Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã được các y, bác sĩ tiến hành khám tổng quát, xét nghiệm, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí.