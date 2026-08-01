Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Hơn 1.200 hộ dân xã Việt Xuyên thiếu nước sinh hoạt

Thanh Quý
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm khiến hơn 1.200 hộ dân tại xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong mỏi sớm có nguồn nước sạch ổn định.

bqbht_br_19.jpg
Nhiều năm nay, hơn 1.200 hộ dân tại các thôn Trung Tiến, Tiền Tiến và Ngọc Hải, xã Việt Xuyên sống trong cảnh chật vật vì thiếu nước sinh hoạt. Người dân chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước mưa, ao, hồ và giếng làng để phục vụ nhu cầu sinh hoạt hằng ngày.
bqbht_br_8.jpg
bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_23.jpg
Để có nước sử dụng, các hộ dân phải lắp đặt máy bơm và hệ thống đường ống dẫn nước từ ao, hồ về nhà. Đây là giải pháp tình thế đã được người dân duy trì suốt nhiều năm qua.
bqbht_br_3.jpg
Ông Phan Văn Bảy (xã Việt Xuyên) cho biết: “Từ trước đến nay, người dân chúng tôi chỉ biết trông chờ vào nguồn nước từ các ao, hồ và giếng làng để sinh hoạt. Mỗi giếng có khoảng 10–15 hộ lắp đường ống, bơm nước trực tiếp về nhà sử dụng. Tuy nhiên, những năm gần đây, nguồn nước ngày càng cạn kiệt, không đáp ứng đủ nhu cầu sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng nóng.”
bqbht_br_24.jpg
bqbht_br_12.jpg
Trong đợt nắng nóng vừa qua, nhiều giếng nước cũng cạn kiệt, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Không ít hộ dân phải dẫn nước từ các kênh mương tưới tiêu vào ao, giếng để có nước sử dụng hằng ngày.
bqbht_br_1.jpg
"Khoảng một tuần trước, nhiều ao, giếng trên địa bàn đã cạn trơ đáy. Không còn cách nào khác, người dân phải bơm nước từ ruộng vào ao, giếng để có nước phục vụ sinh hoạt. Dù biết nguồn nước này không bảo đảm vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm nhưng chúng tôi vẫn phải chấp nhận sử dụng vì không còn lựa chọn nào khác" - ông Trần Trọng Đường (xã Việt Xuyên) chia sẻ.
﻿bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_10.jpg
Nước bơm từ các hồ, giếng làng về dù đã qua nhiều công đoạn lắng lọc nhưng nguồn nước vẫn ngả vàng, có mùi hôi tanh, khiến người dân không khỏi lo ngại khi sử dụng.
bqbht_br_16.jpg﻿
﻿bqbht_br_17.jpg
﻿bqbht_br_18.jpg﻿
Ông Phan Văn Thắng (xã Việt Xuyên) cho biết thêm: “Gia đình tôi đã đầu tư hàng chục triệu đồng lắp đặt hệ thống lọc nước nhưng hiệu quả không cao, nước vẫn vàng đục. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, nguồn nước này còn khiến các thiết bị, đồ dùng trong gia đình nhanh bị hoen gỉ, hư hỏng. Bình thường chúng tôi chỉ dám dùng để tắm giặt, nhưng khi hết nước mưa vẫn phải sử dụng để nấu ăn vì không còn nguồn nước nào khác".
bqbht_br_13.jpg
bqbht_br_28.jpg
Người dân kỳ vọng các đơn vị liên quan sớm có giải pháp để nước sạch "về làng", góp phần ổn định đời sống.

Tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân là vấn đề mà chính quyền địa phương luôn quan tâm và đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên đến nay vẫn chưa thể đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung. Chúng tôi mong các sở, ngành và UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để sớm triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm sức khỏe, đồng thời hoàn thiện tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.

Ông Sử Văn Hoài - Phó Chủ tịch UBND xã Việt Xuyên

VIDEO: Người dân xã Việt Xuyên khốn khổ vì thiếu nước sinh hoạt.

Tin liên quan

Tags:

#thiếu nước #Việt Xuyên #nước sinh hoạt #đời sống #hạ tầng #cấp nước #nông thôn

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Sát cánh cùng người dân vùng biên thoát nghèo

Từ hỗ trợ sinh kế, xây dựng nhà ở đến đồng hành trong sản xuất, những người lính biên phòng Hà Tĩnh đang góp sức giúp người dân vùng biên từng bước thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Một điếu thuốc nhiều hệ luỵ

Câu chuyện của những người có tiền sử hút thuốc lá lâu năm ở Hà Tĩnh cho thấy đằng sau mỗi điếu thuốc là nhiều hệ luỵ nặng nề.
Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Hơn 700 video lan tỏa thông điệp sống xanh từ giới trẻ Việt Nam

Cuộc thi video “Thử thách Sáng tạo Xanh - Green Creativity Challenge” do Quỹ Vì tương lai xanh - Tập đoàn Vingroup cùng Công ty Cổ phần Phát triển Điện ảnh V-Film và Đoàn Thanh niên Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với chiến thắng thuộc về đội Anahata (Hà Nội).
Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Điểm chuẩn chưa công bố, "bẫy" lừa tuyển sinh đã giăng

Thời điểm các trường đại học chuẩn bị công bố điểm chuẩn cũng là lúc các chiêu trò lừa đảo tuyển sinh gia tăng. Lực lượng chức năng khuyến cáo thí sinh và phụ huynh Hà Tĩnh chỉ tiếp nhận thông tin từ các kênh chính thống để tránh sập bẫy.
Lá thư của những người đã hóa thành bất tử

Lá thư của những người đã hóa thành bất tử

Vượt qua khói lửa chiến tranh và sự khắc nghiệt của thời gian, những lá thư của các liệt sĩ quê Hà Tĩnh vẫn vẹn nguyên tình yêu, niềm tin và trở thành điểm tựa tinh thần cho những người ở lại.
Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Lan tỏa lòng biết ơn qua hoạt động vẽ tranh tri ân

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều lớp mỹ thuật trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức hoạt động vẽ tranh tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng, thu hút đông đảo các em nhỏ tham gia.
Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Những điểm mới của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng với nhiều chính sách mới hết sức quan trọng, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm, tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những người đã hy sinh xương máu bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế.
“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

“Đền ơn đáp nghĩa” - Trách nhiệm và đạo lý

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Hà Tĩnh luôn thực hiện đầy đủ chính sách ưu đãi người có công và đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, góp phần lan tỏa sâu rộng đạo lý tri ân trong cộng đồng.
Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong - Ngọn gió lành đã bay đi…

Nhà giáo Ưu tú Lê Thái Phong, người thầy kính yêu của rất nhiều thế hệ học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) và rất nhiều lứa học trò khác nữa đã lặng lẽ giã từ cõi đời để về với miền mây trắng...
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!