Hơn 1.200 hộ dân xã Việt Xuyên thiếu nước sinh hoạt

(Baohatinh.vn) - Tình trạng thiếu nước sinh hoạt kéo dài nhiều năm khiến hơn 1.200 hộ dân tại xã Việt Xuyên (Hà Tĩnh) gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, mong mỏi sớm có nguồn nước sạch ổn định.
Để có nước sử dụng, các hộ dân phải lắp đặt máy bơm và hệ thống đường ống dẫn nước từ ao, hồ về nhà. Đây là giải pháp tình thế đã được người dân duy trì suốt nhiều năm qua.
Trong đợt nắng nóng vừa qua, nhiều giếng nước cũng cạn kiệt, không đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tối thiểu. Không ít hộ dân phải dẫn nước từ các kênh mương tưới tiêu vào ao, giếng để có nước sử dụng hằng ngày.
Nước bơm từ các hồ, giếng làng về dù đã qua nhiều công đoạn lắng lọc nhưng nguồn nước vẫn ngả vàng, có mùi hôi tanh, khiến người dân không khỏi lo ngại khi sử dụng.
Ông Phan Văn Thắng (xã Việt Xuyên) cho biết thêm: “Gia đình tôi đã đầu tư hàng chục triệu đồng lắp đặt hệ thống lọc nước nhưng hiệu quả không cao, nước vẫn vàng đục. Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, nguồn nước này còn khiến các thiết bị, đồ dùng trong gia đình nhanh bị hoen gỉ, hư hỏng. Bình thường chúng tôi chỉ dám dùng để tắm giặt, nhưng khi hết nước mưa vẫn phải sử dụng để nấu ăn vì không còn nguồn nước nào khác".
Người dân kỳ vọng các đơn vị liên quan sớm có giải pháp để nước sạch "về làng", góp phần ổn định đời sống.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân là vấn đề mà chính quyền địa phương luôn quan tâm và đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp có thẩm quyền. Tuy nhiên, do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên đến nay vẫn chưa thể đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung. Chúng tôi mong các sở, ngành và UBND tỉnh quan tâm, hỗ trợ nguồn lực để sớm triển khai dự án cấp nước sạch cho người dân, góp phần ổn định đời sống, bảo đảm sức khỏe, đồng thời hoàn thiện tiêu chí về hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới.
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