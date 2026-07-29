Những tấm vé bơi 0 đồng của ông chủ 9X

Sau nhiều năm ấp ủ, tháng 7 vừa qua, anh Nguyễn Thành Chung (SN 1990, trú thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc) đã chính thức đưa bể bơi Nga Giang vào hoạt động với diện tích trên 400m². Không chỉ phát triển mô hình kinh doanh, anh còn kỳ vọng nơi đây sẽ trở thành một không gian vui chơi an toàn để trẻ em nông thôn được thỏa sức vùng vẫy trong làn nước mát mỗi chiều hè.

Bể bơi Nga Giang khai trương vào đầu tháng 7/2026.

Ngay từ những ngày đầu mở cửa, bể bơi đã thu hút đông đảo trẻ em trên địa bàn xã Thạch Lạc và các xã lân cận như: Đồng Tiến, Thạch Khê với mỗi vé vào cổng có giá 30 nghìn đồng. Bên cạnh phục vụ nhu cầu vui chơi, anh Chung còn mời huấn luyện viên có chuyên môn trực tiếp hướng dẫn các em kỹ năng bơi lội và phòng, chống đuối nước.

Bể bơi Nga Giang của anh Nguyễn Thành Chung có diện tích trên 400 m2.

Đứng bên thành bể quan sát từng nhóm trẻ say mê tập bơi, anh Nguyễn Thành Chung chia sẻ: "Điều tôi mong muốn nhất khi xây dựng bể bơi không chỉ là làm dịch vụ mà còn tạo cho các em một sân chơi an toàn trong dịp hè. Mỗi năm, những vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn là nỗi ám ảnh đối với nhiều gia đình. Tôi hy vọng khi có một địa điểm bơi an toàn cùng người hướng dẫn, các em sẽ hạn chế tắm ở sông, hồ, ao, đập và được trang bị những kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình”.

Bể bơi trở thành nơi vui chơi lý thú cho trẻ em ở xã Thạch Lạc và các địa phương lân cận trong những ngày hè.

Điều đáng trân trọng là sau vài ngày hoạt động, anh Chung đã quyết định mở cửa miễn phí bể bơi cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ vui chơi, các em còn được các huấn luyện viên tận tình hướng dẫn từng động tác, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp nguy hiểm dưới nước. Ước tính, mỗi ngày có khoảng 30% số trẻ đến bể bơi Nga Giang được miễn phí vé vào cổng.

Điều đáng trân quý là các em có hoàn cảnh khó khăn được anh Chung miễn phí khi vào bể bơi.

Em Hoàng Văn Tùng (12 tuổi, thôn Tượng Sơn, xã Thạch Lạc) chia sẻ: "Dịp nghỉ hè em thường đi tắm sông nhưng khi có bể bơi Nga Giang em đã đến xem và tham gia bơi được 2 lần. Tuy nhiên, do điều kiện gia đình khó khăn nên em không thể bơi thường xuyên. Khi chú Chung cho bơi miễn phí, em rất vui".

Với anh Nguyễn Thành Chung, mở bể bơi không chỉ kinh doanh dịch vụ mà còn là sân chơi để các em nhỏ vui chơi trong ngày hè.

Nhắc đến quyết định miễn phí vé cho trẻ em nghèo, anh Chung bộc bạch: "Có những hôm tôi thấy mấy em nhỏ đứng bên ngoài hàng rào bể bơi, mắt cứ dõi theo các bạn đang vui đùa dưới nước. Hỏi ra mới biết các em không có tiền mua vé, lúc đó tôi thấy thương lắm nên đã quyết định miễn phí cho các em. Mình bớt đi một chút doanh thu nhưng đổi lại là mang đến niềm vui cho các em và sự yên tâm của phụ huynh”.

Bể bơi trở thành địa điểm lý tưởng cho trẻ em vui chơi và trang bị các kỹ năng bơi lội.

Không chỉ mang đến niềm vui, việc làm của anh Chung còn góp phần lan tỏa ý thức phòng, chống đuối nước trong cộng đồng.

Đánh giá về việc mở cửa bể bơi miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn của anh Chung, ông Nguyễn Đức Hải - Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Thạch Lạc cho biết: "Đây là việc làm rất ý nghĩa và giàu tính nhân văn. Trong bối cảnh tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp, việc một cá nhân đầu tư bể bơi, tổ chức dạy bơi và miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn không chỉ chia sẻ với các gia đình mà còn góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống đuối nước. Chúng tôi ghi nhận và đánh giá cao nghĩa cử của anh Nguyễn Thành Chung, đồng thời mong muốn sẽ có thêm nhiều tổ chức, cá nhân có thêm các hoạt động chung tay vì trẻ em”.