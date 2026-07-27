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Ủy ban nhân dân xã Đức Minh tuyển dụng viên chức

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Ủy ban nhân dân xã Đức Minh tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 1 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp: Khuyến nông viên (hạng III) tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện (Tải thông tin chi tiết tuyển dụng tại đây)

4. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính về Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: thôn Trường Sơn, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh). (Tải mẫu phiếu gửi kèm tại đây).

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 10/7/2026 đến 17 giờ 30 phút ngày 10/8/2026 (trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần). Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận.

- Địa điểm và địa chỉ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu chính qua địa chỉ: Phòng Văn hóa - Xã Hội, Ủy ban nhân dân xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: thôn Trường Sơn, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh).

Lưu ý: Khi nộp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính, người dự tuyển nộp kèm theo bản sao: Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có); văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bảng điểm học tập.

6. Thời gian và địa điểm xét tuyển

- Thời gian xét tuyển (dự kiến): Tháng 8/2026.

- Địa điểm xét tuyển (dự kiến): Ủy ban nhân dân xã Đức Minh.

Địa chỉ: Thôn Trường Sơn, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh.

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 2, danh mục tài liệu ôn tập (nếu có), lịch xét tuyển, địa điểm xét tuyển được đăng trên Cổng thông tin điện tử của xã Đức Minh tại địa chỉ: https://ducminh.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã Đức Minh và Trung tâm dịch vụ tổng hợp./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiến Thắng

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