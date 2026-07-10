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Ủy ban nhân dân xã Gia Hanh tuyển dụng viên chức

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UBND xã Gia Hanh thông báo tuyển dụng viên chức Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã Gia Hanh, như sau:

I. SỐ LƯỢNG, CHỈ TIÊU, VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG
1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 2 người. Trong đó:
- Kế toán: 1 người;
- Khuyến nông viên: 1 người.

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp:
- Kế toán viên (hạng III) tại Trạm Y tế xã. Mã số chức danh nghề nghiệp: V.06.031.
- Khuyến nông viên (hạng III) tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã. Mã số chức danh nghề nghiệp: V.03.09.26.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀ HỒ SƠ TUYỂN DỤNG (Tải thông tin chi tiết tuyển dụng tại đây)

III. THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Thời gian nộp Phiếu đăng ký dự tuyển

30 ngày, bắt đầu từ ngày 23/6/2026 đến ngày 23/7/2026 (Khi đăng ký dự tuyển, thí sinh nộp kèm 03 phong bì có dán tem và ghi sẵn địa chỉ, số điện thoại người nhận).

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển

Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Gia Hanh, thôn Hạ Triều, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

- Người đăng ký dự tuyển nộp phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 (ban hành kèm theo Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ) tại địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (Tải mẫu phiếu gửi kèm tại đây).

- Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Sau khi hết thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển, thí sinh không được sửa đổi, bổ sung các thông tin đã kê khai tại Phiếu đăng ký dự tuyển (thông tin cá nhân, gia đình, quá trình đào tạo, quá trình công tác, đối tượng ưu tiên).

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÉT TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển: Dự kiến ngày 25/7/2026.

2. Địa điểm xét tuyển: Dự kiến tại Trường THCS Khánh Vĩnh, xã Gia Hanh, tỉnh Hà Tĩnh (Hội đồng tuyển dụng thông báo bằng văn bản đến người dự tuyển theo quy định).

Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển, thông báo thời gian ôn thi (nếu có), lịch thi, địa điểm thi và các thông báo khác liên quan đến kỳ tuyển dụng được niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã và trang thông tin điện tử xã Gia Hanh tại địa chỉ: https://giahanh.hatinh.gov.vn.

Thông báo này được đăng trên báo Hà Tĩnh điện tử, Cổng thông tin điện tử xã Gia Hanh và niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số điện thoại 0942686487 để được giải đáp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Duy Cường

Tags:

#xã Gia Hanh #tuyển dụng viên chức

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