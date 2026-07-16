Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn tuyển dụng viên chức

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 01 chỉ tiêu

2. Vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp: Khuyến nông viên (hạng III) tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã.

3. Tiêu chuẩn, điều kiện (Tải thông tin chi tiết tuyển dụng tại đây)

4. Hồ sơ dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển (Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 259/2026/NĐ-CP) tại địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính về Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn (thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh). (Tải mẫu phiếu gửi kèm tại đây).

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển

Thời gian: Bắt đầu từ ngày 10/7/2026 đến hết ngày 10/8/2026 (trong giờ hành chính).

Địa điểm: Tại Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Kỳ Văn; địa chỉ: Thôn Đất Đỏ, xã Kỳ Văn, tỉnh Hà Tĩnh.

Thông báo này được đăng trên Trang thông tin điện tử xã Kỳ Văn, địa chỉ: https://kyvan.hatinh.gov.vn và niêm yết công khai tại Trung tâm Hành chính xã.

Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn thông báo để các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia nộp Phiếu đăng ký dự tuyển.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ về Ủy ban nhân dân xã Kỳ Văn (qua Phòng Văn hóa - Xã hội) để được hướng dẫn./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thắng