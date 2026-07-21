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Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình

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(Baohatinh.vn) - Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình cộng tác với Tòa soạn.

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Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh vừa có thông báo tuyển phát thanh viên – dẫn chương trình với các tiêu chuẩn: nam, nữ trong độ tuổi từ 18 đến 30 (nam cao từ 1m70 trở lên, nữ cao từ 1m58 trở lên); ngoại hình đẹp, giọng đọc truyền cảm, ứng xử linh hoạt, am hiểu kiến thức xã hội, có khả năng biên tập.

Ưu tiên những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành báo chí, ngoại ngữ.

Hồ sơ dự tuyển gồm:

- Đơn xin dự tuyển;

- Sơ yếu lí lịch có xác nhận của chính quyền địa phương;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ.

Thí sinh có nguyện vọng dự tuyển, nộp hồ sơ tại Văn phòng Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.

Thời hạn nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2026.

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