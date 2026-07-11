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Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Ngọc Khánh
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(Baohatinh.vn) - Tháng 7, sim rừng chín trên khắp các triền đồi ở Hà Tĩnh. Từ sáng sớm, nhiều người dân tranh thủ lên đồi hái sim, biến món quà của núi rừng thành nguồn thu nhập trong thời điểm nông nhàn.

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Nhiều năm nay, cứ đến mùa sim chín, chị Nguyễn Thị Vân (xã Toàn Lưu) lại tranh thủ lên đồi để hái "lộc rừng". Từ sáng sớm, chị đã có mặt trên con đường mòn dẫn lên đồi sim. "Quãng đường từ nhà đến nơi hái khá xa, nên tôi xuất phát từ 5 giờ sáng. Đây là thời điểm sim chín rộ nên có nhiều người tranh thủ đi hái, nếu không đi từ sớm thì lượng sim còn lại sẽ ít đi. Bên cạnh đó, việc thu hái khi trời nắng gắt cũng vất vả hơn" - chị Vân cho biết.
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Khi chín, sim có màu tím thẫm, quả căng mọng, vị ngọt pha chút chát.
Mỗi chuyến lên núi của chị Vân thường kéo dài khoảng 3 giờ, hái được hơn 4 kg sim. Xuống đến chân núi là có thương lái chờ thu mua với giá 40.000 đồng/kg.

Mỗi chuyến lên núi của chị Vân thường kéo dài khoảng 3 giờ, hái được hơn 4 kg sim. Xuống đến chân núi là có thương lái chờ thu mua với giá 40.000 đồng/kg.

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Với nhiều người dân, mùa sim không chỉ là thời điểm thu hái quả rừng mà còn mang lại nguồn thu nhập đáng kể. Chỉ sau vài giờ làm việc trên đồi, họ có thể thu về từ 200.000 - 300.000 đồng.
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Để tìm được những đồi sim sai quả, người dân phải băng qua các lối mòn, leo lên những sườn núi dốc. Công việc không quá nặng nhọc nhưng đòi hỏi sức khỏe, sự nhanh nhẹn và kinh nghiệm để nhận biết những khu vực có nhiều sim chín.
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Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết thất thường khiến quả sim nhỏ hơn so với các năm trước.
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Mùa sim chín cũng trùng với kỳ nghỉ hè, nhiều học sinh theo chân bố mẹ lên núi hái sim. Với các em, đó không chỉ là trải nghiệm lao động giữa núi rừng mà còn là dịp để kiếm thêm thu nhập, phụ giúp gia đình.
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Em Phạm Hoài Thương (xã Toàn Lưu) chia sẻ: "Leo núi hơi vất vả nhưng mỗi buổi sáng, em có thể kiếm được khoảng 200.000 đồng từ việc hái sim rừng. Khoản tiền này em sẽ dành mua sách vở, đồ dùng cho năm học mới".
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Không chỉ Toàn Lưu, mùa sim cũng mang lại nguồn thu cho nhiều hộ dân ở xã Việt Xuyên. Bà Lê Thị Loan (xã Việt Xuyên) cho biết: "Trung bình mỗi buổi sáng, một người có thể hái được khoảng 3 - 5 kg sim, mang lại khoản thu nhập đáng kể trong lúc nhàn rỗi".
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Tại xã Sơn Tiến, sim rừng đang trở thành một phần trong đời sống kinh tế của nhiều gia đình.
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Chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (xã Sơn Tiến) cho biết: “Trước đây, người dân chủ yếu hái những quả sim chín để ăn. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, loại quả này trở thành mặt hàng được nhiều thương lái tìm mua. Có những thời điểm, chúng tôi hái sim không kịp để bán ra thị trường”.
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Theo Đông y, quả sim có vị ngọt, chát, tính bình, có nhiều tác dụng đối với sức khoẻ. Loại quả này còn được nhiều người tìm mua để ngâm rượu, làm siro và các sản phẩm khác.
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Không chỉ mang lại nguồn thu nhập thời vụ, những đồi sim còn gắn bó với đời sống của người dân miền sơn cước Hà Tĩnh qua nhiều thế hệ. Từ thứ quả rừng từng chỉ để ăn chơi trong những ngày chăn trâu, sim nay đã trở thành loại quả được thị trường ưa chuộng, góp phần cải thiện thu nhập cho nhiều hộ dân.

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Tags:

#mùa sim tím #người dân #lộc rừng #thu nhập

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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