Theo chân người dân Hà Tĩnh lên đồi hái sim

Săn vẹm biển trên kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng 29/06/2026 13:30 Nhiều người dân vùng biển Thiên Cầm, Cẩm Trung (Hà Tĩnh) men theo các rãnh hở giữa những khối bê tông của kè chắn cát, chắn sóng Cửa Nhượng để mưu sinh. Trong khoảng không gian chật hẹp, trơn trượt, họ kiên nhẫn cạy tách từng con vẹm bám chặt vào đá để kiếm thêm thu nhập.

Bài cuối: Làm sao để lao động “ly nông” không “ly hương”? 26/06/2026 07:53 Khi làn sóng đầu tư đang tăng tốc và nhu cầu nhân lực ngày càng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là tạo thêm việc làm mà quan trọng hơn là tạo dựng niềm tin để người lao động yên tâm gắn bó với quê hương. Điều đó đòi hỏi Hà Tĩnh triển khai đồng bộ các giải pháp từ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng việc làm, hiện đại hóa thị trường lao động đến xây dựng hệ sinh thái an sinh đủ sức giữ chân người lao động trong giai đoạn phát triển mới.

Ủy ban Nhân dân xã Can Lộc tuyển dụng viên chức 25/06/2026 15:12 UBND xã Can Lộc thông báo tuyển dụng viên chức Trạm Y tế xã Can Lộc, cụ thể như sau:

Bài 2: Đất lành - vì sao người chưa ở lại? 25/06/2026 08:30 Được làm việc gần gia đình, ổn định cuộc sống trên chính mảnh đất chôn rau cắt rốn là mong muốn của nhiều người lao động. Thế nhưng, khi hệ sinh thái việc làm chưa đủ độ dày, thu nhập còn bấp bênh và môi trường phát triển chưa định hình rõ nét, “ly hương” vẫn là lựa chọn an toàn của số đông.

Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ tuyển dụng viên chức 24/06/2026 17:18 Ủy ban nhân dân xã Cẩm Duệ thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 với các nội dung như sau:

Bài 1: Giấc mơ nơi đất khách và nỗi trăn trở ở quê nhà 24/06/2026 08:25 Giữa những khu công nghiệp đông đúc, những dãy phòng trọ chật hẹp hay các ca làm kéo dài đến đêm khuya là cuộc sống của hàng chục nghìn lao động Hà Tĩnh đang mưu sinh nơi đất khách. Họ rời quê với khát vọng đổi thay cuộc sống, nhưng phía sau những đồng lương là những năm tháng xa gia đình, những cuộc đoàn viên ngắn ngủi và những khoảng trống để lại nơi quê nhà.

UBND xã Xuân Lộc thông báo tuyển dụng viên chức 23/06/2026 15:53 UBND xã Xuân Lộc (Hà Tĩnh) cần tuyển dụng 2 viên chức vào làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã.

Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân tuyển dụng viên chức 23/06/2026 14:39 Ủy ban nhân dân xã Thạch Xuân thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập năm 2026 như sau:

Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn tuyển dụng viên chức 22/06/2026 10:25 Ủy ban nhân dân xã Hương Sơn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2026 như sau:

Vì sao ngày càng nhiều lao động phổ thông chọn nghề công nhân xây dựng 19/06/2026 09:26 Từng sang Hàn Quốc làm việc với ước mong “đổi đời”, từng “trắng tay” sau kinh doanh thất bại, anh Lê Văn Ước và anh Phạm Văn Hiệp đều tìm thấy cơ hội mới từ nghề công nhân xây dựng. Câu chuyện của họ phản ánh một xu hướng đáng chú ý: Công trường không còn chỉ là nơi làm việc tạm thời, mà đang trở thành lựa chọn nghề nghiệp ổn định của nhiều lao động phổ thông.

Uỷ ban nhân dân xã Hồng Lộc tuyển dụng viên chức 17/06/2026 09:46 UBND xã Hồng Lộc thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã, cụ thể như sau:

“Thân cò” trên cánh đồng muối 13/06/2026 10:25 Giữa cái nắng như đổ lửa của mùa hè, trên cánh đồng muối ở thôn Châu Hạ (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh), các diêm dân vẫn cần mẫn mưu sinh, tựa như thân cò, thân vạc. Những khuôn mặt sạm đen vì nắng gió, những tấm áo bạc màu đẫm mồ hôi như in hằn bao nhọc nhằn của nghề muối.

Ủy ban nhân dân xã Hương Bình tuyển dụng viên chức 12/06/2026 21:02 UBND xã Hương Bình thông báo tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế xã Hương Bình. Cụ thể như sau:

Hà Tĩnh triển khai chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp 12/06/2026 05:31 Kế hoạch triển khai chương trình “Hỗ trợ HSSV khởi nghiệp giai đoạn 2026 - 2035” do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành có ý nghĩa thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, định hướng nghề nghiệp và khả năng tự tạo việc làm của người học.

Ủy ban nhân dân xã Sơn Tây tuyển dụng viên chức 10/06/2026 17:16 UBND xã Sơn Tây thông báo tuyển dụng viên chức việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Trạm Y tế xã.

Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân sự 10/06/2026 16:09 Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Hoàng Phúc tuyển dụng nhân viên chăm sóc công viên cây xanh, làm việc tại Dự án khu nhà ở phía Tây, Trường THCS Lê Văn Thiêm, Hà Tĩnh.

Formosa Hà Tĩnh tuyển dụng 300 lao động 10/06/2026 05:18 300 lao động tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh sẽ được tuyển dụng trong phiên giao dịch việc làm diễn ra ngày 15/6, dành cho ứng viên có trình độ từ THCS trở lên.

Ủy ban nhân dân xã Yên Hòa tuyển dụng viên chức 09/06/2026 17:04 UBND xã Yên Hòa thông báo tuyển dụng viên chức làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã và Trạm Y tế xã Yên Hòa năm 2026. Cụ thể như sau:

Ủy ban nhân dân xã Hương Đô tuyển dụng viên chức 08/06/2026 08:35 Ủy ban nhân dân xã Hương Đô tuyển dụng viên chức khuyến nông viên, làm việc tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. Cụ thể như sau:

UBND xã Đông Kinh thông báo tuyển dụng viên chức 05/06/2026 10:55 Trung tâm Dịch vụ tổng hợp và Trạm Y tế trên địa bàn xã Đông Kinh (Hà Tĩnh) có nhu cầu tuyển dụng 2 viên chức.

Bảo hiểm Bảo Việt tuyển dụng nhân viên kinh doanh 04/06/2026 10:22 Bảo hiểm Bảo Việt tuyển dụng nhân viên kinh doanh làm việc tại Hà Tĩnh, môi trường làm việc năng động, thu nhập hấp dẫn.

Người trẻ “nhảy việc”–tìm cơ hội hay tìm chính mình? 02/06/2026 10:17 Nếu trước đây sự ổn định thường được ưu tiên, thì nay, nhiều người trẻ ở Hà Tĩnh đã không ngần ngại "nhảy việc", xem đó là cách mở ra cơ hội phát triển bản thân và cải thiện thu nhập.

“Đỏ mắt” tìm lao động giữa mùa kinh doanh 02/06/2026 05:15 Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ tại Hà Tĩnh đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh và chất lượng phục vụ khách hàng.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu đào tạo nghề cho hơn 10.000 lao động nông thôn 02/06/2026 05:05 Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Tĩnh phấn đấu đào tạo, nâng cao kỹ năng nghề cho hơn 10.000 lao động nông thôn, góp phần giảm nghèo đa chiều, xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại.

Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi cán bộ, công nhân Điện lực Hương Sơn 01/06/2026 18:38 Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Điện lực Hương Sơn (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thợ rèn "múa búa" trong lò lửa giữa ngày hè nóng bức 28/05/2026 14:22 Trong không gian hầm hập, ngột ngạt giữa ngày hè, những người thợ rèn ở làng Trung Lương (phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ quai búa, miệt mài mưu sinh.

Lao động, doanh nghiệp ở Hà Tĩnh sẽ được “phủ sóng” pháp luật 26/05/2026 07:47 Đến năm 2030, đảm bảo 90% - 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh tổ chức phổ biến kịp thời, đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động.

Doanh nghiệp FDI lớn nhất Hà Tĩnh chú trọng phúc lợi, tăng gắn kết người lao động 25/05/2026 00:24 Không chỉ duy trì hoạt động tặng vàng cho lao động gắn bó lâu năm, Formosa Hà Tĩnh còn triển khai chính sách tăng lương nhằm xây dựng môi trường làm việc bền vững.

UBND xã Kỳ Khang tuyển dụng viên chức 22/05/2026 16:51 Ủy ban nhân dân xã Kỳ Khang tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND xã Kỳ Khang.