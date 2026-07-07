Phát huy nguồn lực người cao tuổi trong thị trường lao động

Nguồn thu nhập của gia đình ông Lê Danh Hải (thôn Nam Thanh, xã Thạch Hà) nhiều năm nay chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nên cuộc sống không ít bấp bênh. Bởi vậy, khi bước sang tuổi 65, thay vì chọn nghỉ ngơi, ông quyết định tìm thêm một công việc phù hợp để cải thiện thu nhập. Với ông, điều quan trọng không phải kiếm được bao nhiêu tiền, mà là có một công việc ổn định để vừa có thêm khoản tích lũy, vừa giữ cho mình nhịp sống năng động.

Nghề làm bảo vệ được nhiều người cao tuổi lựa chọn.

Hiện nay, ông Hải làm bảo vệ tại một trường học trên địa bàn phường Thành Sen. Chia sẻ về quyết định tiếp tục lao động ở tuổi “xế chiều”, ông cho biết: “Khi các con đã tự lập, các cháu đều khôn lớn, tôi muốn tìm một công việc vừa sức. Là người làm nông, không có lương hưu nên công việc bảo vệ hiện tại không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp tôi có thêm một khoản tích lũy phòng thân".

Thực tế cho thấy, nhu cầu làm việc của người cao tuổi ngày càng lớn, không chỉ vì áp lực kinh tế mà còn xuất phát từ mong muốn được tiếp tục cống hiến và duy trì cuộc sống vui khoẻ tuổi già. Và ông Trần Văn Y (TDP 6, phường Thành Sen) là một trong số đó.

Ở tuổi 74, hàng ngày ông Trần Văn Y vẫn miệt mài bên những bảng mạch, linh kiện điện tử. Đây là công việc ông đã gắn bó gần hai thập kỷ, sau khi nghỉ hưu tại một doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn. Với ông, lao động không chỉ là cách kiếm thêm thu nhập mà còn là niềm vui, là động lực để giữ gìn sức khỏe và tiếp tục khẳng định giá trị của bản thân.

Ông Trần Văn Y chia sẻ: “Ở độ tuổi này tôi thấy mình vẫn còn khoẻ mạnh và minh mẫn. Tôi thấy vui khi được làm việc, được giúp đỡ mọi người".

Theo Điều 2 Luật Người cao tuổi năm 2009, công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên được xác định là người cao tuổi. Hiện cả nước có khoảng 16 triệu người cao tuổi, chiếm hơn 16% dân số. Riêng Hà Tĩnh có gần 242 nghìn người cao tuổi, chiếm 18,6% dân số toàn tỉnh; trong đó hơn một nửa vẫn đang trực tiếp tham gia lao động sản xuất. Thực tế cho thấy, nhiều người cao tuổi vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và mong muốn tiếp tục làm việc không chỉ để tăng thu nhập mà còn để sống vui, sống khỏe và đóng góp cho gia đình, xã hội.

Nhiều người cao tuổi tiếp tục làm việc để duy trì cuộc sống vui khoẻ tuổi già.

Dù đã xấp xỉ tuổi 70, ông Lê Văn Bình (thôn Quyết Thắng, xã Cẩm Bình) vẫn khiến nhiều người nể phục bởi tinh thần hăng say lao động. Từ công việc thu gom rác thải tại chợ, ông đã xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn khép kín, biến nguồn rác hữu cơ thành giá trị.

Sau khi phân loại, rác hữu cơ được xử lý theo quy trình chuyển giao công nghệ của Tập đoàn Quế Lâm. Nguồn nguyên liệu này tiếp tục được tận dụng để nuôi ruồi lính đen, tạo nguồn thức ăn cho đàn gà hơn 300 con của gia đình. Không chỉ góp phần giảm lượng rác thải phát sinh, mô hình còn mang lại hiệu quả kinh tế và thu hút nhiều người dân trong, ngoài địa phương đến tham quan, học hỏi.

Ông Lê Văn Bình chia sẻ: “Tôi làm việc quen rồi nên không thể ngồi yên được. Mô hình nuôi ruồi lính đen làm thức ăn cho gà cũng từ kinh nghiệm tích lũy những năm tháng tôi làm việc ở ngoài Bắc. Càng làm lại càng thấy vui, tinh thần phấn chấn mà cơ thể cũng dẻo dai, khỏe mạnh hơn trước".

Nhiều người cao tuổi tham gia lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho xã hội. Ảnh Internet

Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số với tốc độ nhanh. Điều này không chỉ đặt ra yêu cầu về bảo đảm an sinh xã hội mà còn mở ra cơ hội khai thác hiệu quả nguồn nhân lực là người cao tuổi – những người vẫn còn sức khỏe, kinh nghiệm và khát vọng cống hiến.

Ông Dương Xuân Hòa - Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Hà Tĩnh cho biết: “Nhiều người cao tuổi hiện nay vẫn tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, đặc biệt là phát triển kinh tế. Lợi thế của họ là tri thức, kỹ năng nghề nghiệp và bản lĩnh được tích lũy qua nhiều năm lao động".

Để phát huy nguồn lực này, Luật Việc làm năm 2025, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, đã bổ sung nhiều chính sách hỗ trợ người cao tuổi tiếp tục tham gia thị trường lao động. Theo đó, người lao động là người cao tuổi được vay vốn tạo việc làm; được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề và tiếp cận các chính sách hỗ trợ phù hợp với khả năng lao động...

Già hóa dân số là xu thế tất yếu, nhưng tuổi tác không đồng nghĩa với việc dừng cống hiến. Khi được tạo điều kiện bằng những chính sách phù hợp và môi trường lao động thích hợp, người cao tuổi vẫn là nguồn lực quý, tiếp tục tạo ra giá trị cho gia đình, cộng đồng và xã hội.