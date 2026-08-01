Họ Trần ở Hà Tĩnh đóng góp tích cực vào các hoạt động an sinh xã hội

Đại biểu dự hội nghị.

Sáng 1/8, Hội đồng Trần tộc tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị giữa nhiệm kỳ 2023-2028 đánh giá kết quả hoạt động, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội nghị có ông Trần Công Thuận – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam, Chủ tịch họ Trần Việt Nam khu vực tỉnh Quảng Trị; ông Trần Thế Dũng – nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh; ông Trần Đình Gia - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh.

Qua nửa nhiệm kỳ, Hội đồng Trần tộc tỉnh Hà Tĩnh đã kiện toàn tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành lập hội đồng Trần tộc tại 64/69 xã, phường; trong đó 25 đơn vị đã tổ chức đại hội hoặc lễ ra mắt, từng bước ổn định hoạt động.

Ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Trần tộc tỉnh Hà Tĩnh phát biểu khai mạc hội nghị.



Công tác kết nối cội nguồn, xây dựng gia phả, nhiều hoạt động khuyến học, mừng thọ, gìn giữ truyền thống và an sinh xã hội được triển khai hiệu quả.

Ông Trần Viết Hậu – Phó Chủ tịch Hội đồng Trần tộc tỉnh Hà Tĩnh báo cáo kết quả hoạt động giữa nhiệm kỳ 2023-2028.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Trần tộc tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Quỹ Mừng thọ bách niên, khuyến học để vinh danh khen thưởng và khuyến học cho các cháu, tặng quà cho các cụ tuổi bách niên. Hội đồng Trần tộc tỉnh đã vinh danh và khuyến học cho 147 cháu đạt học sinh giỏi quốc gia, quốc tế và các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền hơn 103 triệu đồng; tặng quà mừng thọ cho 261 cụ tròn 100 tuổi, tổng số tiền gần 55 triệu đồng.

Đại biểu tham dự hội nghị.



Hội nghị cũng đề ra các phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến năm 2028 như: tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức hội đồng Trần tộc xã, phường, ban hành quy chế (quy định); phối hợp với hội khuyến học vận động các chi tộc thực hiện Đề án xây dựng “Gia đình, dòng họ học tập”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”...

Ông Trần Công Thuận – Phó Chủ tịch Hội đồng họ Trần Việt Nam, Chủ tịch họ Trần Việt Nam khu vực tỉnh Quảng Trị phát biểu tại hội nghị.



Hội đồng Trần tộc các xã, phường vận động các gia đình xây dựng các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gương mẫu chấp hành chính sách, pháp luật và các quy định của địa phương; tiếp tục duy trì Quỹ Mừng thọ bách niên, khuyến học cấp tỉnh.