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Xã hội

Thành kính tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Sĩ Hoàng - Văn Chung
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(Baohatinh.vn) - Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) để thành kính dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

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Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều đoàn đại biểu, người dân, trong đó có các gia đình từ Hà Tĩnh đã đến Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) dâng hương, tưởng niệm những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.900 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
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Công trình có quy mô 13 ha, là một trong hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất cả nước. Điểm nhấn của nghĩa trang là tượng đài chiến thắng và khu hành lễ với nhà tưởng niệm, 3 bức phù điêu cùng 4 cụm tượng, tái hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, sự đoàn kết giữa quân và dân Việt Nam cũng như tình hữu nghị chiến đấu Việt Nam - Lào.
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Những ngày tháng Bảy tri ân, dòng người từ khắp mọi miền đất nước về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây mỗi năm đón hàng triệu lượt người đến thăm viếng, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 cũng là nơi an nghỉ của 107 liệt sĩ quê Hà Tĩnh.
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Trong dòng người thành kính về đây có gia đình ông Trần Minh Giang (xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh). Ông cùng người thân vào nghĩa trang thắp nén hương cho bác ruột là liệt sĩ Trần Minh Hồng (SN 1950), hy sinh khi mới 19 tuổi.
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Ông Trần Minh Giang xúc động: “Mỗi lần vào thắp hương cho bác, gia đình chúng tôi đều cảm nhận rõ hơn sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh. Đây không chỉ là dịp để tri ân bác và các liệt sĩ mà còn là lời nhắc nhở con cháu hôm nay phải luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị của hòa bình và độc lập mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng máu xương”.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 luôn được các cấp, ngành quan tâm gìn giữ, chăm sóc, trở thành không gian tưởng niệm trang nghiêm.
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Mỗi phần mộ, mỗi công trình trong khuôn viên nghĩa trang đều là minh chứng cho những năm tháng chiến đấu gian khổ, sự hy sinh anh dũng của các thế hệ cha anh. Đây cũng là điểm đến để các đoàn thể, học sinh, sinh viên và người dân cả nước tìm về tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.
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Có mặt tại nghĩa trang để dâng hương, chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (phường Đông Hà, Quảng Trị) bày tỏ: "Chúng ta được sống trong hòa bình hôm nay là thành quả của biết bao thế hệ đi trước đã hy sinh. Do đó, việc đến đây thắp hương, tìm hiểu lịch sử không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là trách nhiệm để gìn giữ và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc”.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 không chỉ là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", nhắc nhở mỗi người hôm nay và mai sau luôn biết ơn những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

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Tags:

#Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - liệt sĩ #Ngày Thương binh - Liệt sĩ #79 năm Ngày Thương binh liệt sĩ

Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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