Thành kính tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

(Baohatinh.vn) - Tháng Bảy, dòng người từ khắp mọi miền đất nước tìm về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 (tỉnh Quảng Trị) để thành kính dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 là nơi yên nghỉ của hơn 10.900 anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu và anh dũng hy sinh trên mặt trận Đường 9, chiến trường Quảng Trị và nước bạn Lào trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Công trình có quy mô 13 ha, là một trong hai nghĩa trang liệt sĩ quốc gia lớn nhất cả nước. Điểm nhấn của nghĩa trang là tượng đài chiến thắng và khu hành lễ với nhà tưởng niệm, 3 bức phù điêu cùng 4 cụm tượng, tái hiện tinh thần chiến đấu kiên cường, sự đoàn kết giữa quân và dân Việt Nam cũng như tình hữu nghị chiến đấu Việt Nam - Lào.
Những ngày tháng Bảy tri ân, dòng người từ khắp mọi miền đất nước về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 để dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Nơi đây mỗi năm đón hàng triệu lượt người đến thăm viếng, tưởng nhớ những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 cũng là nơi an nghỉ của 107 liệt sĩ quê Hà Tĩnh.
Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 luôn được các cấp, ngành quan tâm gìn giữ, chăm sóc, trở thành không gian tưởng niệm trang nghiêm.
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