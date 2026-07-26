Thành kính tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9

Viết tiếp câu chuyện đẹp từ sự cho đi 25/07/2026 07:10 Thấu cảm trước nỗi đau của những bệnh nhân phải từ bỏ sự sống vì không có tạng để ghép, người dân Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký tự nguyện hiến mô, hiến tạng sau khi qua đời.

Những mái đầu bạc vẫn ngóng ngày người lính trở về 25/07/2026 05:20 Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng nỗi chờ đợi của những người vợ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn còn nguyên vẹn. Họ lặng lẽ đi qua cả cuộc đời với niềm mong mỏi người chồng đã hy sinh sớm được trở về quê hương.

Tuyển 3.000 nhân sự cho Nhà máy Sản xuất ôtô điện VinFast Hà Tĩnh 25/07/2026 05:15 Thời gian tổ chức tuyển dụng nhân sự cho Nhà máy Sản xuất Ô tô điện VinFast Hà Tĩnh dự kiến diễn ra vào ngày 7/8/2026 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh ghi nhận hơn 280 ca dương tính Adenovirus từ đầu năm, ngành y tế khuyến cáo 24/07/2026 15:00 Những ngày gần đây, số trẻ đến khám, điều trị do nhiễm Adenovirus tại Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng. Ngành y tế cảnh báo nguy cơ lây lan bệnh trong mùa hè khi trẻ thường xuyên tham gia các hoạt động tập trung, vui chơi, học bơi và tiếp xúc đông người.

Hơn 30 năm giữ nghề vá lưới ở vùng biển Thiên Cầm 24/07/2026 14:08 Hơn 30 năm qua, ông Lại Thế Sơn (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn bền bỉ gắn bó với nghề kết, vá lưới, góp phần bảo đảm ngư cụ cho ngư dân và gìn giữ một nghề truyền thống của làng biển.

Trao quà tri ân thân nhân 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc 24/07/2026 11:17 Những phần quà là sự tri ân sâu sắc của Công ty Cổ phần Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh tới thân nhân 10 nữ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Hành trình Đỏ lần thứ V tại Hà Tĩnh: Kết nối yêu thương, sẻ chia sự sống 24/07/2026 10:01 Gần 800 tình nguyện viên đã tham gia Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ V tại Hà Tĩnh, góp phần lan tỏa thông điệp "Mỗi giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại", bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu, điều trị.

Hơn 98% cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh là quấy rối, gọi nhầm 24/07/2026 08:35 Từ khi đi vào hoạt động đến nay, hơn 98% trong tổng số 16.921 cuộc gọi đến Tổng đài 115 Hà Tĩnh là gọi nhầm, quấy rối hoặc báo tin giả, làm gia tăng áp lực và tiềm ẩn nguy cơ chậm trễ cấp cứu người bệnh.

Vì sao bãi tập kết rác ở Thạch Xuân quá tải nhiều ngày, chưa được xử lý triệt để? 24/07/2026 06:07 Dù nhiều lần được thu gom, dọn dẹp sau phản ánh của người dân, song việc xử lý tại bãi tập kết rác tại thôn Nam Xuân (xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) vẫn chỉ dừng ở phần "ngọn", trong khi số lớn rác tồn đọng bên trong vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Cứu cụ ông bị phình động mạch chủ dọa vỡ bằng kỹ thuật can thiệp không cần mổ mở 23/07/2026 17:09 Từng từ chối phẫu thuật vì nguy cơ biến chứng quá cao, cụ ông 78 tuổi mang khối phình động mạch chủ ngực - bụng 76mm có dấu hiệu dọa vỡ, đã được các bác sĩ Vinmec Times City điều trị thành công. Bí quyết nằm ở kỹ thuật tái tạo hệ thống mạch tạng mà không cần mở ngực hay mở bụng.

Vingroup hỗ trợ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà cho thương binh nặng 23/07/2026 14:40 Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ.

Tôi đưa sạp chợ truyền thống lên không gian số 23/07/2026 14:11 Từ video ngắn và livestream, chị Cao Thị Triều Tiên, tiểu thương ở chợ Hà Tĩnh đã đưa sạp hàng truyền thống lên nền tảng số, tăng doanh thu và lan tỏa chuyển đổi số trong kinh doanh.

Đi làm nương về, 3 mẹ con bị sét đánh thương vong 23/07/2026 10:11 Thông tin từ UBND xã Mường Nhé (tỉnh Điện Biên), khoảng 18h ngày 22/7, trên địa bàn xảy ra mưa dông kèm sét. Ba mẹ con ở bản Xi Ma bị sét đánh khi đang trên đường đi làm nương về.

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 2): Trăn trở trên hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ” 23/07/2026 09:05 Chiến tranh lùi xa, nhân chứng ngày một thưa vắng, những dấu tích cũng dần mai một. Hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế trở thành cuộc chạy đua thầm lặng, khắc nghiệt với thời gian, đòi hỏi trách nhiệm càng cao hơn trước Tổ quốc và Nhân dân.

Động lực nào giúp lao động công nghiệp ở Hà Tĩnh tăng gần 50%? 23/07/2026 05:19 Đà tăng trưởng của ngành công nghiệp đang tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đến thị trường lao động Hà Tĩnh. 6 tháng đầu năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng gần 50% so cùng kỳ năm 2025, phản ánh sức bật của khu vực công nghiệp và hiệu quả từ “làn sóng” đầu tư vào địa phương.

Những người quản trang lặng thầm chăm sóc mộ liệt sĩ 23/07/2026 05:18 Mỗi dịp tháng Bảy, dòng người lại tìm về các nghĩa trang liệt sĩ ở Hà Tĩnh để thắp nén hương tri ân những người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, những người quản trang vẫn âm thầm chăm sóc từng phần mộ, lặng lẽ gìn giữ ký ức và bồi đắp mạch nguồn tri ân qua từng ngày.

Học sinh Hà Tĩnh vui hè cùng những trang sách 22/07/2026 15:21 Từ những góc đọc yên tĩnh trong thư viện đến các buổi chia sẻ sách sôi nổi, sách trở thành người bạn đồng hành, mở ra hành trình khám phá mới, giúp học sinh Hà Tĩnh có một mùa hè bổ ích.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 22/07/2026 14:15 Bộ Nội vụ đang trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đề xuất, mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027.

Đại hội Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031 22/07/2026 12:39 Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông Nguyễn Minh Nguyên tái cử chức Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới.

Khi sách giáo khoa cũ trở thành nguồn học liệu bổ trợ 22/07/2026 08:49 Từ năm học 2026-2027, cả nước thống nhất sử dụng bộ sách giáo khoa "Kết nối tri thức với cuộc sống". Trước yêu cầu mới, nhiều trường học ở Hà Tĩnh đã chủ động khai thác các bộ sách giáo khoa cũ làm nguồn học liệu bổ trợ, góp phần nâng cao hiệu quả dạy học và hạn chế lãng phí.

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài 1): Hành trình không nghỉ 22/07/2026 08:15 Chiến tranh đã lùi xa, nhưng hành trình tìm kiếm, quy tập và đưa những người lính nằm lại nơi chiến trường trở về quê hương vẫn chưa bao giờ dừng lại. Từ những mùa khô lặng lẽ trên đất bạn Lào đến những cuộc lần tìm bền bỉ của đồng đội, thân nhân, mỗi con đường trên hành trình tri ân đang được nối dài bằng trách nhiệm thiêng liêng, nghĩa tình và khát vọng đoàn tụ.

Phụ nữ Hà Tĩnh tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân người có công 22/07/2026 06:02 Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), các cấp hội phụ nữ ở Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động tri ân thiết thực như thăm hỏi, tặng quà, tổ chức bữa cơm thân mật với gia đình người có công, góp phần lan tỏa truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" trong cộng đồng.

Mở rộng xét nghiệm tại cộng đồng, thu hẹp nguy cơ lây nhiễm HIV 22/07/2026 05:05 Ngành y tế Hà Tĩnh đang đẩy mạnh tư vấn, xét nghiệm HIV tại cộng đồng nhằm phát hiện sớm người nhiễm HIV để đưa vào quản lý điều trị, giảm nguy cơ lây nhiễm, từng bước hiện thực hóa mục tiêu chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030.

Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình 21/07/2026 16:52 Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đang có nhu cầu tuyển phát thanh viên - dẫn chương trình cộng tác với Tòa soạn.

Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi 21/07/2026 14:53 Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành trường phổ thông nội trú vùng biên trước 30/8 21/07/2026 08:22 Các trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã biên giới phải hoàn thành trước ngày 30/8, khánh thành đồng loạt ngày 5/9 và đưa vào sử dụng ngay đầu năm học 2026-2027 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tán sỏi bằng laser công suất cao: Giảm xâm lấn, rút ngắn thời gian hồi phục 21/07/2026 05:10 Kỹ thuật tán sỏi bằng laser công suất cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh đã giúp người dân được tiếp cận các phương pháp điều trị hiện đại, giảm đau, giảm xâm lấn và rút ngắn thời gian hồi phục.

Nữ sinh Hà Tĩnh giành giải nhất toàn quốc cuộc thi IOE Speak Out 2026 20/07/2026 20:24 Võ Gia Uyên Nhi - học sinh lớp 8A, Trường THCS Kỳ Long (phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) vừa giành giải nhất vòng chung kết toàn quốc cuộc thi tranh biện tiếng Anh IOE Speak Out 2026.

BHXH Hà Tĩnh tăng cường tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH, BHYT 20/07/2026 19:32 Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia.