Sở Nội vụ làm việc với người dân xã Hương Xuân về đề xuất hỗ trợ nhà ở

(Baohatinh.vn) - Sau khi cơ quan chức năng phân tích, làm rõ, ông Trần Văn Phú ở xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đã thống nhất với phương án hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở.
Sáng 31/7, Sở Nội vụ có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và trao đổi, đối thoại với ông Trần Văn Phú và ông Trần Văn Thái (con trai ông Trần Văn Phú) ở thôn Phú Hương, xã Hương Xuân về đề xuất hỗ trợ làm nhà ở.
Thời gian qua, ông Trần Văn Phú và con trai là ông Trần Văn Thái nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Gia đình đồng thời đề nghị được áp dụng 6 suất hỗ trợ nhà ở tương ứng với 6 người có công, gồm: ông Trần Văn Phú (được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất), vợ ông Phú là thương binh hạng 4/4, hai em trai là liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng (đã từ trần) và bố (đã từ trần), với tổng kinh phí đề xuất từ 250 - 300 triệu đồng.
Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, kiến nghị của gia đình ông Trần Văn Phú đã nhiều lần được các cơ quan chức năng đối thoại, xem xét và trả lời theo đúng quy định. Qua rà soát, gia đình ông Phú thuộc diện người có công với cách mạng và đã được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở vào năm 2015 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Sở Nội vụ, hiện ngôi nhà của gia đình vẫn bảo đảm kết cấu kiên cố, nhu cầu chủ yếu là sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục. Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở đối với người có công và thân nhân đủ điều kiện tối đa là 30 triệu đồng. Ngoài chính sách này, các cơ quan chức năng cũng đã đề xuất huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhưng gia đình không đồng thuận.
Đối chiếu với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, Sở Nội vụ khẳng định chưa có quy định hỗ trợ nhiều suất làm nhà ở cho cùng một hộ gia đình. Vì vậy, đề xuất được hỗ trợ 6 suất nhà ở của ông Trần Văn Phú không có cơ sở để xem xét, giải quyết.
Sau khi nghe các cơ quan chức năng phân tích, làm rõ vấn đề, ông Trần Văn Phú đã thống nhất với phương án hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở theo quy định của Nhà nước.
Dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND xã Hương Xuân cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh cho gia đình ông Phú.
Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Đoàn giám sát Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam đề nghị BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường phối hợp với các sở, ngành, chính quyền địa phương trong công tác tuyên truyền, vận động và phát triển người tham gia.
Bộ Nội vụ vừa ban hành Công văn số 7617/BNV-TCBC gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm hướng dẫn, thống nhất việc giải quyết chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố nghỉ việc do sắp xếp thôn, tổ dân phố.
Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai, đàm phán về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Hội đồng đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong những ngày cả nước hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.
Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Phát triển BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh là mục tiêu quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Để chính sách nhân văn này phát huy hiệu quả, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Tĩnh.