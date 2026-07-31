Sở Nội vụ làm việc với người dân xã Hương Xuân về đề xuất hỗ trợ nhà ở

Sáng 31/7, Sở Nội vụ có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan và trao đổi, đối thoại với ông Trần Văn Phú và ông Trần Văn Thái (con trai ông Trần Văn Phú) ở thôn Phú Hương, xã Hương Xuân về đề xuất hỗ trợ làm nhà ở.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian qua, ông Trần Văn Phú và con trai là ông Trần Văn Thái nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp nhà ở. Gia đình đồng thời đề nghị được áp dụng 6 suất hỗ trợ nhà ở tương ứng với 6 người có công, gồm: ông Trần Văn Phú (được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến hạng Nhất), vợ ông Phú là thương binh hạng 4/4, hai em trai là liệt sĩ, mẹ là Mẹ Việt Nam anh hùng (đã từ trần) và bố (đã từ trần), với tổng kinh phí đề xuất từ 250 - 300 triệu đồng.

Ông Trần Văn Phú trình bày đề xuất của gia đình về hỗ trợ làm nhà ở.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, kiến nghị của gia đình ông Trần Văn Phú đã nhiều lần được các cơ quan chức năng đối thoại, xem xét và trả lời theo đúng quy định. Qua rà soát, gia đình ông Phú thuộc diện người có công với cách mạng và đã được Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để xây dựng nhà ở vào năm 2015 theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở Nội vụ, hiện ngôi nhà của gia đình vẫn bảo đảm kết cấu kiên cố, nhu cầu chủ yếu là sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục. Theo quy định hiện hành, mức hỗ trợ sửa chữa nhà ở đối với người có công và thân nhân đủ điều kiện tối đa là 30 triệu đồng. Ngoài chính sách này, các cơ quan chức năng cũng đã đề xuất huy động thêm nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ nhưng gia đình không đồng thuận.

Đối chiếu với Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định hiện hành, Sở Nội vụ khẳng định chưa có quy định hỗ trợ nhiều suất làm nhà ở cho cùng một hộ gia đình. Vì vậy, đề xuất được hỗ trợ 6 suất nhà ở của ông Trần Văn Phú không có cơ sở để xem xét, giải quyết.

Sau khi nghe các cơ quan chức năng phân tích, làm rõ vấn đề, ông Trần Văn Phú đã thống nhất với phương án hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa chữa nhà ở theo quy định của Nhà nước.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND xã Hương Xuân cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh cho gia đình ông Phú.

Dịp này, lãnh đạo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, UBND xã Hương Xuân cũng trao hỗ trợ 5 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh Hà Tĩnh cho gia đình ông Phú.