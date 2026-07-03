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Đưa chính sách bảo hiểm y tế đến từng thôn, tổ dân phố

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Phát triển BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh là mục tiêu quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Để chính sách nhân văn này phát huy hiệu quả, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Phường Hà Huy Tập có 13 tổ dân phố (TDP) với gần 29.000 nhân khẩu. Hiện tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn phường đạt 95%, mục tiêu đến cuối năm 2026 nâng tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,2% và đến năm 2030 đạt 96%, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

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Cán bộ BHXH Hà Tĩnh tuyên truyền ý nghĩa, quyền lợi thiết thực của BHYT cho người dân phường Hà Huy Tập.

Để đạt mục tiêu đề ra, phường Hà Huy Tập thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể; đồng thời xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm.

Ông Phạm Mạnh Hiền - Phó Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập cho biết: “Để triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT phường phối hợp với Ủy ban MTTQ phường, chỉ đạo các đoàn thể tổ chức nhiều đợt tuyên truyền trực tiếp tại TDP, sinh hoạt chi bộ, chi hội, chi đoàn; phát huy hiệu quả hệ thống loa truyền thanh cơ sở. Nội dung tuyên truyền tập trung làm rõ ý nghĩa, quyền lợi thiết thực của BHXH, BHYT đối với mỗi người dân, nhất là trong việc giảm chi phí khám, chữa bệnh”.

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Với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà" cán bộ BHXH tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền phường Hà Huy Tập tuyên truyền người dân tham gia BHYT.

Thời gian qua, phường Hà Huy Tập đã phối hợp với Phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia (BHXH Hà Tĩnh) triển khai mô hình dân vận khéo “Vận động toàn dân tham gia BHXH, BHYT bền vững” tại TDP 2. Mô hình nhằm phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong công tác dân vận và phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Theo đó, đặt mục tiêu vận động toàn dân trong TDP 2 tham gia BHYT, 100% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH.

“Chúng tôi xác định phải kiên trì, làm từng bước, lấy hiệu quả thực tế để tạo niềm tin cho người dân. Khi người dân thấy rõ quyền lợi từ những trường hợp cụ thể, họ sẽ chủ động tham gia” - ông Phạm Mạnh Hiền cho hay.

Tại xã Hương Đô, nhờ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác phát triển người tham gia BHYT được triển khai tích cực với nhiều hình thức tiếp cận trực tiếp tới từng thôn, từng nhà. Nhờ cách làm này, xã Hương Đô đã đạt tỷ lệ gần 98% người dân tham gia BHYT.

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BHXH cơ sở Hương Khê đưa chính sách BHYT đến với từng người dân.

Ông Trần Cẩm Thạch - Giám đốc BHXH cơ sở Hương Khê cho biết: “Đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các tổ công tác đến từng thôn, cùng cán bộ thôn tổ chức tuyên truyền theo nhóm nhỏ tại khu dân cư, đồng thời “gõ cửa từng nhà” chưa tham gia để vận động, có những trường hợp phải tuyên truyền nhiều lần mới đồng thuận. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn nên tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt khá cao”.

Sự chuyển biến trong nhận thức của người dân cũng thể hiện rõ qua thực tế triển khai. Bà Nguyễn Thị Thảo (46 tuổi, thôn Hương Trà, xã Hương Đô) chia sẻ: “Được tuyên truyền và tìm hiểu thêm về lợi ích tham gia BHYT, tôi mua cho bản thân và các thành viên trong gia đình để được chăm sóc sức khỏe, giảm chi phí khi khám, chữa bệnh”.

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Cán bộ BHXH tuyên truyền trực tiếp tại thôn, tổ dân phố để người dân chủ động tham gia BHYT.

Nhờ cách làm sát dân, gần dân, đến nay, thôn Hương Trà có hơn 98% dân số tham gia BHYT. Ông Đinh Công Thành - Trưởng thôn Hương Trà cho biết: “Khi được giải thích rõ quyền lợi gắn trực tiếp với việc chăm sóc sức khỏe, bà con đều đồng thuận tham gia. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan BHXH cơ sở tuyên truyền người dân tham gia BHYT, phấn đấu để trở thành thôn có tỷ lệ 100% bao phủ BHYT”.

Theo BHXH Hà Tĩnh, đến hết tháng 5/2026, toàn tỉnh có gần 1,2 triệu người tham gia BHYT, tăng gần 5.000 người so với cuối năm 2025. Trong bối cảnh hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, việc phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở không chỉ góp phần đưa chính sách an sinh đến gần hơn với người dân, mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã hội phát triển bền vững, bảo đảm “không ai bị bỏ lại phía sau”.

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Tags:

#Tuyên truyền tham gia BHYT #BHYT toàn dân #Bao phủ BHYT toàn dân #Báo mới Hà Tĩnh 24h

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

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