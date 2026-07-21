Tiếp tục mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Hà Tĩnh

Sáng 21/7, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với Đoàn giám sát Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) trên địa bàn Hà Tĩnh. Đoàn giám sát do ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn có lãnh đạo BHXH Việt Nam và các thành viên liên quan. Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan làm việc với đoàn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xác định chính sách BHXH, BHYT là trụ cột của hệ thống an sinh xã hội, trong giai đoạn 2024 - 2025 và 6 tháng đầu năm 2026, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT, BHTN, bảo đảm quyền lợi cho người dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo các sở, ban, ngành làm việc với đoàn giám sát.

Các thành viên Đoàn giám sát Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam.

Công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh tăng trưởng khá bền vững qua các năm. Tính đến ngày 30/6/2026, có 115.918 người tham gia BHXH bắt buộc (bằng 98,24% kế hoạch năm), 87.123 người tham gia BHXH tự nguyện (bằng 96,54% kế hoạch năm) và hơn 1,24 triệu người tham gia BHYT (bằng 97,62% kế hoạch năm).

Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Văn Đồng báo cáo tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh liên tục tăng trưởng và mở rộng. Tính đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ tham gia BHXH toàn tỉnh đạt gần 35%, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95% dân số.

Công tác giải quyết, chi trả các chế độ chính sách được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đúng đối tượng, không để phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài. Trong 6 tháng năm 2026, giải quyết chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 11.715 lượt người với số tiền chi trả gần 87 tỷ đồng; chi trả chế độ BHTN cho hơn 2.000 lượt người với số tiền 49,3 tỷ đồng; chi trả chế độ BHXH 1 lần số tiền 122,8 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Ngô Đình Vân thông tin về tình hình thực hiện chính sách trong các doanh nghiệp.

Chi phí khám chữa bệnh BHYT có xu hướng gia tăng và vượt dự toán được giao trong giai đoạn 2024 - 2025, tạo áp lực lớn đối với công tác quản lý, cân đối quỹ. Riêng 6 tháng năm 2026, số chi BHYT đưa vào quyết toán hơn 1.061 tỷ đồng (chiếm 55,3% dự toán chi của cả năm).

Tỷ lệ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng nhận qua tài khoản cá nhân đạt 99,99% (thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước). Công tác truyền thông chính sách BHXH, BHYT được thực hiện đa dạng hình thức. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN đạt kết quả tích cực.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh như: tăng tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện; phát huy vai trò Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT chính quyền 2 cấp; sử dụng hiệu quả quỹ khám chữa bệnh BHYT…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đối với việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Trần Đình Liệu phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Giám đốc BHXH Việt Nam đề nghị địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT; tăng cường công tác quản lý quỹ BHYT trong khám, chữa bệnh; nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp cơ sở và tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, địa phương nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT, BHTN trong năm 2026.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT, nâng cao chất lượng quản trị dữ liệu và chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt nhấn mạnh UBND tỉnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của đoàn giám sát để tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch khắc phục, nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt phát biểu tại buổi làm việc.

Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt Kế hoạch số 51/KH-UBND về thực hiện các chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH đến năm 2030 và Kế hoạch số 406/KH-UBND về thực hiện BHYT toàn dân trong giai đoạn mới; tiếp tục mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT và thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhóm yếu thế. Đồng thời, nâng cao chất lượng chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt; tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT, kiên quyết phòng, chống các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT...

Tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, hướng dẫn của Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam và các cơ quan trung ương để Hà Tĩnh thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách BHXH, BHYT, BHTN, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH Hoàng Quang Phòng đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách BHXH, BHYT, BHTN; giao BHXH tỉnh và các đơn vị liên quan tham mưu các chính sách hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT lâu dài, ổn định.

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH kết luận buổi làm việc.

Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành và BHXH tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với các đơn vị chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN; chỉ đạo Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh quản lý, sử dụng hiệu quả dự toán chi BHYT được giao; tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực BHXH, BHYT.

BHXH tỉnh quyết liệt rà soát dữ liệu, thanh tra đột xuất các đơn vị có sai lệch trong công tác BHXH, giám sát chặt chẽ hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu; phối hợp với Sở Y tế đánh giá làm rõ nguyên nhân vượt dự toán của từng cơ sở khám chữa bệnh; tăng cường giám định chuyên đề để phát hiện trục lợi...

Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý BHXH kiến nghị BHXH Việt Nam chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ BHXH tỉnh trong kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp nợ đọng kéo dài, các cơ sở y tế có dấu hiệu trục lợi; tăng cường phân tích dữ liệu trên hệ thống, phát cảnh báo sớm đối với các cơ sở khám chữa bệnh có chi phí, lượt khám gia tăng bất thường.