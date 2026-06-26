Nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế

Cán bộ BHXH tỉnh tuyên truyền cho người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT.

BHXH Hà Tĩnh cho biết, từ ngày 26/6 đến hết tháng 7/2026, đơn vị sẽ tập trung truyền thông sâu rộng những nội dung cơ bản, quyền, lợi ích và trách nhiệm của người tham gia trong Luật BHYT năm 2024, Luật BHXH năm 2024 và các điểm mới của Luật Việc làm năm 2025 liên quan đến chính sách bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Đặc biệt, tuyên truyền các chính sách có hiệu lực từ ngày 01/7/2026 như: Mở rộng quyền lợi hưởng khi tự đi khám chữa bệnh BHYT ngoại trú trong một số trường hợp; thay đổi về mức đóng, mức hưởng BHYT của thành viên hộ gia đình điều chỉnh theo mức lương cơ sở mới; chế độ thai sản mới, lao động nữ được nghỉ 6 tháng khi sinh con và 7 tháng khi sinh con thứ hai.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền nghị quyết đặc thù của tỉnh Hà Tĩnh, trong đó chú trọng tuyên truyền việc tăng mức hỗ trợ từ ngân sách tỉnh cho người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT một số nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 182/2025/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; lan tỏa mục tiêu đạt bao phủ BHYT toàn dân và tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đến năm 2030 theo Nghị quyết số 01-NQ/ĐH Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Tuyên truyền người dân đẩy mạnh sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID-BHXH số, VNeID, căn cước công dân gắn chip khi đi khám chữa bệnh; duy trì 100% người nhận các chế độ qua phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.

BHXH tỉnh ra quân tuyên truyền hưởng ứng "Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân".

Bà Đặng Thị Anh Hoa – Phó Giám đốc BHXH Hà Tĩnh cho biết: “Trong đợt cao điểm truyền thông, BHXH tỉnh, các phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở tổ chức tuyên truyền với phương châm tinh gọn, hiệu quả, đa kênh, gắn trách nhiệm người đứng đầu; lấy truyền thông số làm chủ lực, truyền thông trực tiếp làm điểm nhấn, truyền thanh cơ sở làm điểm cốt lõi lan tỏa”.

Theo bà Đặng Thị Anh Hoa, điểm nhấn của đợt cao điểm là ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách diễn ra đồng loạt vào ngày 1/7/2026 tại BHXH tỉnh và các BHXH cơ sở với chủ đề "Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững".

Chương trình gồm các hoạt động truyền thông trực tiếp, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người dân, chia sẻ những câu chuyện thực tế từ các trường hợp được quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị lớn, đồng thời trao tặng thẻ BHYT cho các hoàn cảnh khó khăn.

BHXH tỉnh và BHXH cơ sở sẽ tăng cường truyền thông trên nền tảng số, tổ chức livestream tư vấn chính sách, xây dựng các điểm truyền thông cộng đồng tại chợ, khu dân cư, khu công nghiệp; phối hợp với các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền về quyền lợi khi tham gia BHYT và các chính sách mới.

“Thông qua đợt cao điểm này, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chính sách BHXH, BHYT, khuyến khích người dân tham gia BHYT đầy đủ, liên tục, góp phần thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh”, bà Đặng Thị Anh Hoa cho hay.