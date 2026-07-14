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BHXH tỉnh Hà Tĩnh công khai 40 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Theo BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn tỉnh có 40 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

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Ảnh minh họa.

Ông Phan Văn Anh – Phó Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Tháng 6/2026, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã cung cấp danh sách 30 đơn vị có số nợ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) lớn và thời gian nợ kéo dài tính đến hết tháng 5/2026. Kết quả, trong tháng 6/2026, có 13 đơn vị đã nộp tiền với tổng số tiền hơn 339 triệu đồng”.

Ngày 13/7, BHXH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục cung cấp danh sách 40 đơn vị có số nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài (không bao gồm các đơn vị có số nợ lớn nhưng đã ngừng hoạt động) để các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra, công khai rộng rãi các đơn vị nợ, trốn đóng BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cụ thể danh sách xem tại đây.

“Việc công khai danh sách 40 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN được thực hiện theo Công văn số 1490/UBND-VX1 ngày 20/3/2024 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” - ông Phan Văn Anh cho hay.

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