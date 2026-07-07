Chung tay ủng hộ chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026

(Baohatinh.vn) - Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện - Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức, kéo dài đến hết ngày 10/9/2026.
Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ’ do Chính phủ phát động và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức phát động chiến dịch “Tri ân liệt sĩ - 2026” với chủ đề “Gọi tên Những vì sao đất nước” vào ngày 11/6/2026.
Để chiến dịch được lan tỏa rộng rãi trong xã hội và đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, lan tỏa thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ.
Nội dung: ủng hộ chiến dịch Tri ân liệt sĩ năm 2026 - “Gọi tên những vì sao đất nước”, số tài khoản 2707, tại Ngân hàng Quân đội (MB); tên tài khoản: HOI HO TRO GIA DINH LIET SI VIET NAM. Xem sao kê trực tiếp tại: http://thiennguyen.app/user/trianlietsi. Thời gian ủng hộ đến hết ngày 10/9/2026.
Năm 2025, mặc dù công tác vận động tài trợ gặp nhiều khó khăn, chương trình “Gọi tên những vì sao đất nước” đã huy động được hơn 2,1 tỷ đồng thông qua tài khoản thiện nguyện 2707. Toàn bộ số tiền được sử dụng cho các hoạt động tri ân thiết thực như hỗ trợ đưa 35 hài cốt liệt sĩ về quê hương; hỗ trợ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; xây dựng 15 nhà tình nghĩa; sửa chữa 6 căn nhà; trao 650 suất quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn...
Năm 2026, toàn hệ thống hội phấn đấu cung cấp từ 7.000 - 10.000 thông tin về liệt sĩ và mộ liệt sĩ; phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, khu vực biên giới, hải đảo và những nơi có thông tin về các hố chôn tập thể.
Bên cạnh đó, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đặt mục tiêu hỗ trợ đính chính thông tin trên hơn 100 bia mộ liệt sĩ; đẩy nhanh việc giám định ADN các trường hợp đã tiếp nhận hồ sơ; hỗ trợ đưa từ 150 - 200 hài cốt liệt sĩ về quê hương…
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