Chung tay ủng hộ chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026

Đại biểu đóng góp hưởng ứng chương trình tại lễ phát động. Ảnh: Vũ Minh/daibieunhandan.vn

Hưởng ứng “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ’ do Chính phủ phát động và hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện, Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức phát động chiến dịch “Tri ân liệt sĩ - 2026” với chủ đề “Gọi tên Những vì sao đất nước” vào ngày 11/6/2026.

Để chiến dịch được lan tỏa rộng rãi trong xã hội và đồng bào, chiến sĩ cả nước, nhất là thế hệ trẻ, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam kêu gọi các bộ, ngành, địa phương, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và đông đảo Nhân dân trong và ngoài nước tiếp tục chung tay ủng hộ, lan tỏa thông điệp tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Nội dung: ủng hộ chiến dịch Tri ân liệt sĩ năm 2026 - “Gọi tên những vì sao đất nước”, số tài khoản 2707, tại Ngân hàng Quân đội (MB); tên tài khoản: HOI HO TRO GIA DINH LIET SI VIET NAM. Xem sao kê trực tiếp tại: http://thiennguyen.app/user/trianlietsi. Thời gian ủng hộ đến hết ngày 10/9/2026.