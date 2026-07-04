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Thu nhận mẫu ADN thân nhân, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Hơn 16.300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ đối sánh mà còn mang theo hy vọng của bao gia đình mong tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Mang theo niềm hy vọng tìm lại phần mộ người em song sinh là liệt sĩ Nguyễn Thị Tứ, ông Nguyễn Sỹ Oanh (SN 1948, xã Trường Lưu) là một trong những thân nhân được thu nhận mẫu ADN đợt này. Suốt nhiều năm qua, ông đã lặn lội đến nhiều nghĩa trang liệt sĩ ở Quảng Trị, Huế, trong đó có Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn để tìm kiếm phần mộ người em nhưng đều không có kết quả.

Ông Oanh (áo xanh) được hỗ trợ kê khai thông tin trước khi thực hiện thu nhận mẫu ADN.

Ông Oanh (áo xanh) được hỗ trợ kê khai thông tin trước khi thực hiện thu nhận mẫu ADN.

Ông Oanh chia sẻ: “Em tôi nhập ngũ năm 1967. Sau ngày đất nước thống nhất, gia đình nhận được giấy báo tử, biết em hy sinh tại chiến trường B2 vào tháng 2/1968. Ngoài thông tin đó, gia đình không còn bất cứ manh mối nào về nơi em an nghỉ. Vì vậy, việc được thu nhận mẫu ADN lần này thắp lên hy vọng giúp gia đình sớm xác định được danh tính, tìm lại phần mộ của em để đưa em trở về với quê hương, người thân sau gần 60 năm xa cách”.

Là người cháu gọi liệt sĩ Đào Mạo (SN 1927) là cậu ruột, bà Lê Thị Minh (SN 1946, xã Trường Lưu) cho biết, ngoài giấy báo tử ghi liệt sĩ hy sinh năm 1954 tại chiến trường phía Bắc, hơn 70 năm qua, gia đình không có thêm bất kỳ thông tin nào về nơi an nghỉ của cậu (em ruột của mẹ bà Minh - PV). Gia đình đã nhiều lần lặn lội tìm kiếm nhưng đều không có kết quả.

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Bà Lê Thị Minh có mặt từ sớm để thực hiện các bước thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ.

Khi biết chủ trương thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, bà Minh đã có mặt từ rất sớm tại điểm lấy mẫu với hy vọng khoa học sẽ giúp gia đình hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay. “Cậu tôi hy sinh khi còn rất trẻ, chưa lập gia đình nên nỗi day dứt trong lòng người thân càng lớn. Suốt nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần đi tìm phần mộ nhưng đều không có kết quả. Nay được lực lượng công an hướng dẫn thu nhận mẫu ADN theo dòng mẹ để phục vụ đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ, tôi chỉ mong sớm tìm được cậu, đưa cậu trở về với quê hương, dòng họ để gia đình có nơi hương khói, thờ phụng" - bà Minh nghẹn ngào.

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Các thân nhân liệt sĩ thực hiện thu nhận mẫu ADN tại cụm số 2, đặt tại Hội trường UBND phường Nam Hồng Lĩnh.

Cùng với ông Oanh, bà Minh, hơn 3.800 thân nhân liệt sĩ sẽ được thu nhận mẫu ADN tại cụm số 2 (đặt tại UBND phường Nam Hồng Lĩnh) từ ngày 3-7/7. Đây là điểm thu nhận mẫu cho thân nhân liệt sĩ thuộc các xã, phường: Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh, Can Lộc, Cổ Đạm, Đan Hải, Đồng Lộc, Gia Hanh, Nghi Xuân, Tiên Điền, Tùng Lộc, Trường Lưu và Xuân Lộc.

Trung tá Đậu Xuân Dũng - Phó Trưởng Công an phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: "Chúng tôi đã huy động tối đa cán bộ, chiến sĩ phối hợp với các lực lượng chức năng để triển khai đồng bộ các phần việc, bảo đảm công tác thu nhận mẫu diễn ra đúng kế hoạch và tiến độ. Từng khâu từ tiếp nhận, rà soát thông tin, hướng dẫn kê khai, xác định đúng đối tượng ưu tiên, thu nhận mẫu đến cập nhật, lưu trữ dữ liệu trên hệ thống số hóa đều được thực hiện chặt chẽ, chính xác. Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng bố trí cán bộ hỗ trợ người cao tuổi, thân nhân ở xa nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình lấy mẫu".

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Bà Trần Thị Thanh Lan được ngành chức năng hướng dẫn thực hiện các bước thu nhận mẫu ADN.

Không khí làm việc khẩn trương cũng diễn ra tại cụm số 1 đặt tại Hội trường Công an phường Thành Sen, nơi tiến hành thu nhận hơn 3.500 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ thuộc 15 xã, phường lân cận. Các lực lượng được bố trí theo từng khâu, hướng dẫn người dân hoàn thiện thủ tục, thu nhận mẫu sinh phẩm và cập nhật dữ liệu, bảo đảm quá trình thực hiện diễn ra khoa học, đúng quy trình.

Bà Trần Thị Thanh Lan (SN 1940, xã Lộc Hà), chị gái của liệt sĩ Trần Đình Thích (SN 1950, hy sinh tại chiến trường Quảng Trị) xúc động chia sẻ: “Đến đây, tôi được các lực lượng công an hướng dẫn, hỗ trợ tận tình để thực hiện các bước thu nhận mẫu ADN theo đúng quy định. Dù tuổi đã cao nhưng tôi vẫn cố gắng đến từ sớm với hy vọng sẽ có ngày tìm được phần mộ nơi em trai yên nghỉ”.

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Lực lượng chức năng tiến hành thu nhận mẫu ADN của hơn 4.100 thân nhân liệt sĩ tại cụm số 3, đặt tại Hội trường Trung tâm Hành chính công xã Đức Thọ.

Theo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Hà Tĩnh, đến nay, toàn tỉnh đã cập nhật thông tin của 22.466 thân nhân đang hưởng trợ cấp và 22.466 liệt sĩ. Trong đó, 10.100 liệt sĩ đã xác định được thông tin phần mộ, còn 12.366 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đối với nhóm chưa xác định danh tính, lực lượng chức năng đã cập nhật hơn 16.300 thông tin thân nhân theo dòng mẹ thuộc diện thu nhận mẫu ADN; đồng thời, phối hợp với Bộ Công an thu nhận, lưu trữ 254 mẫu ADN phục vụ công tác đối sánh.

Đại úy Lê Ngọc Hảo - Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký, quản lý cư trú, cấp và quản lý căn cước (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) cho biết: “Thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 của Bộ Công an về mở đợt cao điểm triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, lực lượng Công an Hà Tĩnh đang tập trung tối đa nhân lực, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với các địa phương và đơn vị liên quan để hoàn thành việc thu nhận mẫu theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Chúng tôi mong muốn, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự phối hợp của các gia đình, sẽ có thêm nhiều thân nhân liệt sĩ tìm được phần mộ của người thân, nhiều hài cốt liệt sĩ sẽ xác định được danh tính, góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa”.

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