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Lấy mẫu ADN 84 hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Hương Khê

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Nhằm đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với chính quyền xã Hương Khê tiến hành lấy mẫu ADN tại 84 phần mộ liệt sĩ trên địa bàn.

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Tiếp tục thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sáng 30/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với UBND xã Hương Khê tổ chức lấy mẫu ADN tại 84 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Hương Khê là nơi an nghỉ của hơn 750 liệt sĩ, trong đó có 84 phần mộ chưa xác định được thông tin.
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Theo kế hoạch, việc khai quật và lấy mẫu được thực hiện trong 3 ngày, từ ngày 30/6 đến hết ngày 2/7. Các khâu xác định vị trí phần mộ, khai quật, thu nhận mẫu hài cốt, niêm phong và lập hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, cẩn trọng, bảo đảm đúng quy trình, quy định.
Sau khi thu nhận, các mẫu hài cốt được bảo quản, bàn giao cho cơ quan chuyên môn để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Toàn bộ thông tin sẽ được số hóa, bảo đảm tính chính xác, thuận lợi cho công tác đối chiếu, xác minh.

Sau khi thu nhận, các mẫu hài cốt được bảo quản, bàn giao cho cơ quan chuyên môn để thực hiện giám định ADN, phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Toàn bộ thông tin sẽ được số hóa, bảo đảm tính chính xác, thuận lợi cho công tác đối chiếu, xác minh.

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Theo kế hoạch, sau khi hoàn thành việc lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Hương Khê, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang liệt sĩ Núi Nài, phường Thành Sen và Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, xã Tứ Mỹ trong tháng 8/2026.

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Chủ đề 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

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