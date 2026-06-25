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Chính trị

Xác định công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ là mệnh lệnh từ trái tim

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sỹ, trong đó có 314 hài cốt trong nước, 173 hài cốt tại Lào, 768 hài cốt tại Campuchia.

Sáng 25/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại trụ sở Chính phủ và kết nối với 34 địa phương, 7 quân khu.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo quốc gia), những tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, hoạt động của Ban Chỉ đạo quốc gia cùng ban chỉ đạo và cơ quan thường trực các cấp đã đi vào nền nếp, triển khai kịp thời nhiệm vụ được giao.

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” bước đầu tạo sức lan tỏa sâu rộng; nhiều mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, mang lại hiệu quả thiết thực.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính. (Ảnh chụp màn hình).

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu chính. (Ảnh chụp màn hình).

Nhờ triển khai đồng bộ, quyết liệt, trách nhiệm nên trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ (tại Lào 173 hài cốt, tại Campuchia 768 hài cốt, còn lại trong nước), phát hiện 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Các địa phương trong cả nước cũng đã thành lập 297 tổ, đội lấy mẫu; 7/7 quân khu hoàn thành việc lấy mẫu đối với 15.427 mộ liệt sĩ; thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

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Các đại biểu tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phát huy kết quả đạt được, 6 tháng cuối năm 2026, Ban Chỉ đạo quốc gia sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này. Qua đó, phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu, bàn giao khoảng 110.000 mẫu hài cốt; lấy khoảng 100.000 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ; giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt...

Tham gia thảo luận, đại biểu các tỉnh, thành phố tập trung đánh giá những kết quả nổi bật và chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc hiện nay; đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền; quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ nhấn mạnh: Thời gian tới, khối lượng công việc rất lớn, phạm vi rộng, yêu cầu cao, trong khi nhiều địa phương còn khó khăn về lực lượng, phương tiện, kinh phí và các điều kiện bảo đảm. Vì vậy, từng thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia, ban chỉ đạo và cơ quan thường trực các cấp cần tiếp tục quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ và xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là mệnh lệnh từ trái tim để thực hiện đạt kết quả cao nhất.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà kết luận hội nghị (ảnh Báo Điện tử Chính phủ).

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu ban chỉ đạo các cấp, Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ cùng các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn để tập trung thực hiện toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ của “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”; đẩy mạnh tuyên truyền, ứng dụng khoa học - công nghệ trong thu thập, xử lý thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên diện rộng; tăng cường kiểm tra, đôn đốc, động viên các lực lượng thực hiện nhiệm vụ; kịp thời rút kinh nghiệm, nhân rộng cách làm sáng tạo, hiệu quả và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Mùa khô năm 2025 – 2026, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung khắc phục khó khăn, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ linh hoạt, hiệu quả. Qua đó đã tổ chức tìm kiếm trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay, thủ đô Viêng Chăn và đã phát hiện, cất bốc, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh, đến nay, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp khai quật mộ không có thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ ở xã: Can Lộc, Toàn Lưu, Đức Thọ...

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung xây dựng kế hoạch khai quật, số hóa các mộ liệt sĩ; lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ không có thông tin xong trước ngày 30/8/2026; tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027...

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Tags:

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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