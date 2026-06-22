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Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026

Tiến Dũng
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(Baohatinh.vn) - Phát huy những kết quả đạt được, các cấp, ngành sẽ tập trung khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong mùa khô tiếp theo.

Chiều 22/6, Ban Chỉ đạo Tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức hội nghị tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính trong mùa khô năm 2025 – 2026.

Dự hội nghị có: Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

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Đại biểu tham gia hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ mùa khô năm 2025 – 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, nhất là trên đất bạn Lào và “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trong tỉnh.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Đại tá Võ Quang Thiện - Chính ủy Bộ CHQS tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS tỉnh đã tập trung khắc phục khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ linh hoạt, hiệu quả. Đặc biệt, Đội Quy tập đã xây dựng kế hoạch, tổ chức tìm kiếm trên địa bàn tỉnh Bolikhămxay, thủ đô Viêng Chăn và đã phát hiện, cất bốc, quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi trở về từ đất bạn, Đội Quy tập lại tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Đến nay, đội đã phối hợp khai quật 37 ngôi mộ không có thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Can Lộc, số hóa 46 thông tin phần mộ, vận chuyển 29 mẫu bàn giao để xét nghiệm ADN.

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Thượng tá Trần Văn Sơn - Đội trưởng Đội Quy tập báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên đất bạn Lào.

Bên cạnh đánh giá kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh cũng đã đề ra nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trong đó tập trung xây dựng kế hoạch khai quật, số hóa các mộ liệt sĩ; lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ không có thông tin xong trước ngày 30/8/2026; tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với nước bạn Lào; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2026-2027...

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt chỉ đạo và kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong quá trình thực hiện phải chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tăng cường công tác phối hợp với các cấp, ngành và nhân dân nước bạn để thắt chặt tình đoàn kết giữa hai bên, tranh thủ tốt sự hỗ trợ của bạn. Đặc biệt, Đội Quy tập cần tiếp tục nỗ lực khó khăn, tháo gỡ vướng mắc, đoàn kết, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn về người, trang thiết bị.

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Nhân dịp này, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ mùa khô năm 2025 – 2026 đã được Bộ CHQS tỉnh tặng giấy khen.

Ban Chỉ đạo Quân khu 4 đánh giá cao cách làm, sự nỗ lực và kết quả mà Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương, truy điệu, an táng liệt sĩ hy sinh tại Lào và tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”. Thời gian tới, Hà Tĩnh cần tiếp tục phát huy tinh thần “còn thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ là còn tổ chức tìm kiếm, quy tập” để thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4

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Tags:

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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