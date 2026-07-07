Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2026 đạt trên 95,5%

​

Hội nghị tại điểm cầu BHXH Việt Nam. Ảnh: Tạp chí kinh tế tài chính.

Đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Sáng 7/7, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn hệ thống BHXH Việt Nam sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và lãnh đạo BHXH tỉnh điều hành tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt và Giám đốc BHXH Hà Tĩnh Nguyễn Văn Đồng chủ trì tại điểm cầu Hà Tĩnh.

6 tháng đầu năm 2026, BHXH Việt Nam triển khai đồng bộ các giải pháp thu, phát triển người tham gia, giảm tiền chậm đóng. Tính đến hết ngày 30/6/2026, cả nước có hơn 22,2 triệu người tham gia BHXH, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2025; số người tham gia BHYT hơn 98,6 triệu người, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Đại diện lãnh đạo một số sở, ngành tham gia hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn hệ thống BHXH Việt Nam đã giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), BHYT, với thủ tục hành chính được cải cách nhanh nhất, thuận tiện nhất; vừa đảm bảo tối đa quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách; vừa quản lý chặt chẽ, tối ưu hóa hiệu quả sử dụng các quỹ.

Theo đó, toàn hệ thống BHXH đã giải quyết cho gần 45.000 người hưởng các chế độ BHXH hàng tháng; hơn 441.000 người hưởng các chế độ trợ cấp BHXH một lần; hơn 4,6 triệu lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Đồng thời, thực hiện tiếp nhận và chi trả hơn 349.000 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và 8.230 quyết định hưởng hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Từ đầu năm, BHXH Hà Tĩnh đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN. Tính đến ngày 30/6/2026, toàn tỉnh có hơn 116.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tăng hơn 8.600 người so với năm 2025, tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 34,99%; hơn 1,2 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng số thu BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh đạt hơn 2,7 ngàn tỷ đồng, đạt 120,75% kế hoạch BHXH Việt Nam giao quý II/2026; tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN tính lãi là hơn 122 tỷ đồng; tỷ lệ chậm đóng đạt 2,37% (kế hoạch BHXH Việt Nam giao quý II/2026 là 2,94%). BHXH Hà Tĩnh thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách BHXH, BHTN theo quy định; công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng quy trình, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra các giải pháp trong 6 tháng cuối năm 2026. Theo đó, toàn ngành BHXH Việt Nam tập trung thực hiện các nhiệm vụ như: triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm với quan điểm “đầu tư cho an sinh xã hội là đầu tư cho phát triển bền vững”, “mọi thành tựu của phát triển kinh tế đều phải được phục vụ con người - đó vừa là mục tiêu, vừa là bản chất của phát triển bền vững”; tiếp tục nắm bắt những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện quy định pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN...

Đại biểu điểm cầu Hà Tĩnh theo dõi hội nghị.



Tập trung rà soát, hoàn thiện cơ chế quản lý, sửa đổi, bổ sung các quy trình nghiệp vụ phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo tính an toàn các quỹ BHXH, BHYT, BHTN, tăng cường quản lý, nhận diện, cảnh báo sớm các rủi ro; triển khai các hoạt động tuyên truyền chính sách, hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo hướng đa dạng hóa, hiện đại hóa…

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận ghi nhận những kết quả toàn hệ thống BHXH Việt Nam đạt được trong 6 tháng đầu năm 2026.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính đề nghị, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa kết quả đã đạt được, đổi mới tư duy phù hợp với tình hình, bối cảnh mới, thực hiện phân công, phân nhiệm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm” cùng với quyết tâm cao, hành động quyết liệt để phấn đấu hoàn thành các kế hoạch, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2026.

Toàn hệ thống BHXH Việt Nam phấn đấu tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt tối thiểu 48,1%; tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHTN đạt tối thiểu 37,07%; tỷ lệ dân số tham gia BHYT vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ đã đề ra trên 95,5%...

​