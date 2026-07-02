Hà Tĩnh được phân bổ gần 1.150 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Quyết định số 1160/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký ban hành, 5 bộ và 27 tỉnh, thành phố trên cả nước được giao vốn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 (đợt 1) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2035. Trong đó, tỉnh Hà Tĩnh được giao 1.148.680 triệu đồng.

Người dân xã Tứ Mỹ hiến đất, tháo dỡ nhiều hạng mục kiên cố, cùng chính quyền mở rộng đường giao thông nông thôn.

Nguồn vốn này được bố trí để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Theo quyết định, các bộ, cơ quan Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện lập, phê duyệt, giao kế hoạch từng chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026 - 2030; bố trí đủ vốn ngân sách địa phương thực hiện từng chương trình theo quy định.

Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các quy định liên quan; lựa chọn danh mục nhiệm vụ, dự án đầu tư công và phân bổ vốn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật đầu tư công, đúng chủ trương đầu tư từng chương trình và phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số", Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Gia đình bà Trần Thị Hiên (xã Lộc Hà) thuộc diện hộ cận nghèo được nhận 1 con bê giống từ Chương trình giảm nghèo để phát triển sinh kế.

Báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 chi tiết đến nội dung, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia và chế độ báo cáo trực tuyến trên Hệ thống trong giám sát, đánh giá các chương trình mục tiêu quốc gia.