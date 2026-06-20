Gắn giảm nghèo bền vững với nâng chất nông thôn mới

Cán bộ MTTQ và các đoàn thể xã Lộc Hà kiểm tra tiến độ, chất lượng xây dựng các ngôi nhà tình thương ở thôn Xuân Hải.

Giúp người nghèo an cư và bộ mặt thôn xóm khang trang

Sau nhiều năm đi làm giúp việc ở miền Nam, bà Trần Thị Nam (59 tuổi, phụ nữ đơn thân có hoàn cảnh khó khăn) ở thôn Xuân Hải trở về quê trong cảnh không nhà cửa, ruộng vườn. Vì vậy, xã Lộc Hà đã vận động con cháu cắt một phần đất từ vườn cha ông và trích Quỹ Vì người nghèo hỗ trợ 70 triệu đồng để bà Nam xây dựng ngôi nhà rộng 90 m² với chi phí khoảng 450 triệu đồng.

Bà Nam cho biết: “Trong quá trình làm nhà, tôi luôn nhận được sự động viên, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần từ anh em, con cháu, xóm làng. Đặc biệt, hơn 2 tháng qua, lực lượng công an, chị em phụ nữ đã hỗ trợ hàng chục ngày công để đào móng, vận chuyển vật liệu, xây dựng công trình phụ, dọn dẹp nhà cửa, đôn đốc tiến độ thi công, kiểm tra vật liệu xây dựng và nhiều phần việc khác".

Cán bộ xã Lộc Hà động viên, chúc mừng bà Nam (áo đỏ) vì sắp được vào ở trong căn nhà kiên cố, sạch đẹp.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Hòa Bình), ông Lê Doãn Đăng (thôn Xuân Triều), bà Nguyễn Thị Thanh (thôn Yên Định), bà Võ Thị Thuyên (thôn Quang Trung) cùng hàng chục gia đình khó khăn khác ở xã Lộc Hà cũng đang phấn khởi vì vừa được hỗ trợ làm nhà mới. Những mái ấm được xây dựng đều đảm bảo khang trang, sạch đẹp, phù hợp với sinh hoạt gia đình, hòa hợp với tổng thể các khu dân cư.

Với tinh thần “tương thân tương ái”, nhiều thôn đã tập trung vào cuộc trách nhiệm, đạt kết quả cao. Ông Trần Văn Tuân - Trưởng thôn Xuân Triều phấn khởi: “Trong giai đoạn 2021 - 2026, thôn đã huy động nguồn lực để xây dựng 10 nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, nhà nhân ái. Ngoài ra, chúng tôi còn huy động hơn 350 ngày công, xin các loại vật liệu để giảm chi phí xây dựng. Những ngôi nhà này không chỉ mang đến niềm vui cho gia chủ mà còn góp phần làm cho xóm làng khang trang, tươi sáng hơn”.

Bà Nguyễn Thị Hồng (hộ cận nghèo, con liệt sĩ, phụ nữ đơn thân) ở thôn Hòa Bình được nhận tiền hỗ trợ làm nhà kiên cố.

Từ năm 2021 đến nay, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (gọi tắt là Chương trình giảm nghèo) cùng các phong trào hướng về người nghèo ở xã Lộc Hà huy động hơn 33 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để xây mới 385 nhà, sửa chữa, nâng cấp hơn 500 nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân bị thiên tai. Riêng từ thời điểm vận hành chính quyền địa phương hai cấp đến nay, toàn xã đã làm mới 95 nhà, sửa chữa 456 nhà với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Những mái ấm khang trang, kiên cố không chỉ giúp các đối tượng yếu thế an cư, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống mà còn góp phần chỉnh trang diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng tiêu chí nhà ở dân cư (tiêu chí 9) với tỷ lệ nhà kiên cố đạt trên 90% và xây dựng khu dân cư kiểu mẫu (tiêu chí 20) với những nếp nhà khang trang, hiện đại.

Các lực lượng hỗ trợ bà Nguyễn Thị Hồng chỉnh trang nhà cửa.

Trao “cần câu”, tạo sinh kế bền vững

Hai năm nay, gia đình bà Trần Thị Hiên (55 tuổi, thôn Xuân Triều) thuộc diện hộ cận nghèo do chồng mắc bệnh hiểm nghèo, chi phí điều trị tốn kém. Chia sẻ khó khăn với gia đình bà Hiên, cách đây 3 tháng, Chương trình giảm nghèo đã hỗ trợ 1 con bê giống trị giá 15 triệu đồng.

Bà Hiên chăm sóc con bê mới được hỗ trợ.

Bà Trần Thị Hiên chia sẻ: “Hằng ngày tôi đều chăm sóc bê cẩn thận, vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và chủ động phòng ngừa dịch bệnh. Hiện bê con phát triển tốt, khỏe mạnh”.

Bà Nguyễn Thị Giảng (SN 1962, ở thôn Hòa Bình) cũng đang rất vui vì mô hình sinh kế được hỗ trợ cách đây gần một năm phát huy hiệu quả. Bà Giảng chia sẻ: “Khi nhận hỗ trợ, con bê còn nhỏ, trị giá 16 triệu đồng. Nhờ giống tốt, được chăm sóc cẩn thận nên hiện nay đã có giá khoảng 25 triệu đồng. Điều khiến tôi vui hơn là con bò đã đến thời kỳ sinh sản, dự kiến khoảng 8 tháng nữa sẽ sinh bê con. Khi đó, tôi có thêm cơ hội để thoát khỏi hộ cận nghèo”.

Bà Nguyễn Thị Giảng (thứ 2 từ trái qua) phấn khởi vì bò phát triển tốt.

Để “tiếp sức” cho các đối tượng yếu thế, xã Lộc Hà đã triển khai hiệu quả Chương trình giảm nghèo, trong đó tập trung hỗ trợ bò giống, gà giống, tập huấn khoa học kỹ thuật. Giai đoạn 2021 - 2026, toàn xã đã bố trí gần 2,4 tỷ đồng hỗ trợ các loại vật nuôi; riêng năm nay có 36 mô hình nuôi bò. Cùng với đó, các đối tượng khó khăn còn được tham quan, học tập kinh nghiệm sản xuất, tập huấn khoa học kỹ thuật, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.

Nhờ phát huy hiệu quả các mô hình sinh kế, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Lộc Hà đã từng bước thoát khỏi diện hộ nghèo, hộ cận nghèo. Trong số này có thể kể đến chị Nguyễn Thị Linh ở thôn Yên Định, chị Nguyễn Thị Thanh ở thôn Xuân Triều, bà Nguyễn Thị Lĩnh ở thôn 2...

Lãnh đạo xã Lộc Hà trao bò sinh kế cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

Các mô hình sinh kế không chỉ giúp người nghèo có “cần câu”, được tiếp thêm động lực vươn lên mà còn trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến việc nâng cao các tiêu chí về thu nhập (tiêu chí 10), giảm nghèo đa chiều (tiêu chí 11), tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn (tiêu chí 13), xây dựng vườn mẫu, phát triển sản phẩm OCOP.

Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 3,3%, hộ cận nghèo còn 3,8%, thu nhập bình quân đầu người đạt 57,4 triệu đồng/năm.

Thu nhập người dân Lộc Hà ngày càng được cải thiện, đời sống được nâng lên và bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc.

Bà Nguyễn Thị Minh - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Lộc Hà cho biết: “Chương trình giảm nghèo đã tạo nguồn lực thiết thực giúp các hộ nghèo, hộ cận nghèo và những hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, có được những nếp nhà kiên cố. Thông qua hỗ trợ nhà ở, sinh kế và chuyển giao khoa học kỹ thuật, nhiều hộ dân đã có điều kiện vươn lên, cải thiện đời sống. Những kết quả từ Chương trình giảm nghèo cũng góp phần nâng cao chất lượng nhiều tiêu chí xây dựng NTM trên địa bàn”.