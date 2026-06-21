Nhiều nhóm lao động đóng bảo hiểm cao hơn từ 1/7

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa hướng dẫn các địa phương thực hiện thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở mới từ ngày 1/7.

Nhóm chịu tác động trực tiếp là cán bộ, công chức, viên chức; người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân. Với nhóm này, tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được tính theo chức vụ, chức danh, ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm cùng các khoản phụ cấp theo quy định.

Người lao động tiếp tục đóng 8% vào Quỹ hưu trí, tử tuất và 1,5% vào Quỹ bảo hiểm y tế. Riêng viên chức và người lao động trong đơn vị sự nghiệp công lập đóng thêm 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Khoản đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0,5% quỹ tiền lương do người sử dụng lao động chi trả.

Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng chịu tác động khi mức thu nhập tối đa làm căn cứ đóng được quy định bằng 20 lần lương cơ sở. Từ ngày 1/7, mức này tăng từ 46,8 triệu đồng lên 50,6 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều nhóm tham gia bảo hiểm y tế có mức đóng tính theo lương cơ sở cũng được điều chỉnh. Trong đó có người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; người nghỉ hưởng chế độ ốm đau, thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng và một số đối tượng khác do cơ quan bảo hiểm xã hội đóng.

Mức đóng bảo hiểm y tế của các nhóm này bằng 4,5% lương cơ sở, tương đương 113.850 đồng mỗi tháng từ ngày 1/7.

Công chức giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công phường Thủ Đức, TP HCM, tháng 7/2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Khoảng 20 nhóm được ngân sách nhà nước đóng toàn bộ bảo hiểm y tế, như người có công với cách mạng, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, người hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng hay người hiến tạng. Kinh phí đóng bảo hiểm y tế của các nhóm này cũng tăng tương ứng theo lương cơ sở mới nhưng do ngân sách nhà nước chi trả.

Chín nhóm được ngân sách hỗ trợ một phần mức đóng, gồm hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, nhân viên y tế thôn bản, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và một số đối tượng khác. Mức hỗ trợ dao động từ 30% đến 70% số tiền phải đóng, tương đương 34.155-79.695 đồng mỗi tháng.

Đối với nhóm tự đóng bảo hiểm y tế như thành viên hộ gia đình, người lao động đang nghỉ không hưởng lương hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động, mức đóng cũng tăng theo lương cơ sở mới.

Ngoài việc làm tăng mức đóng của một số nhóm tham gia bảo hiểm, việc nâng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng một tháng từ ngày 1/7 cũng kéo theo mức hưởng của nhiều chế độ an sinh xã hội tăng tương ứng.

Đến cuối năm 2025, cả nước có khoảng 21,5 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, tương đương 45% lực lượng lao động trong độ tuổi. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt khoảng 95% dân số.