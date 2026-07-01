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Tư vấn tận nơi, giải đáp tận tình chính sách BHYT

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách, pháp luật BHYT tại Hà Tĩnh đã góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt và lợi ích thiết thực của chính sách BHYT.

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Nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7, BHXH Hà Tĩnh đồng loạt tổ chức Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách, pháp luật BHYT năm 2026 với chủ đề: “Bảo hiểm y tế toàn dân - Nền tảng an sinh bền vững”.
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Trong ngày 1/7, BHXH tỉnh và BHXH cơ sở thành lập các “điểm truyền thông cộng đồng”, gian hàng, điểm tuyên truyền, tư vấn chính sách BHYT tại chợ, trung tâm thương mại, khu đông dân cư, khu cụm công nghiệp...
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Tại các điểm truyền thông cộng đồng, gian hàng, điểm tuyên truyền, người dân được cán bộ BHXH trực tiếp tư vấn, giải đáp các quy định về chính sách, pháp luật BHYT; tìm hiểu những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các quy định có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.
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Một điểm truyền thông công cộng do BHXH Hà Tĩnh tổ chức tại phường Thành Sen.
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Cùng với các điểm truyền thông cộng đồng, cán bộ BHXH chia từng nhóm nhỏ "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để lan tỏa chính sách BHYT đến từng hộ, từng người dân.
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BHXH tỉnh và BHXH cơ sở tổ chức hội nghị truyền thông, tư vấn, đối thoại trực tiếp tại cơ sở để cán bộ BHXH trực tiếp giải đáp các thắc mắc, kiến nghị liên quan trong quá trình thực thi chính sách, pháp luật BHXH, BHYT mà người dân quan tâm.
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Đồng hành cùng người dân tiếp cận chính sách BHYT, trong đó có việc mở rộng quyền lợi của người tham gia, điều chỉnh mức đóng, mức hưởng BHYT theo quy định mới.
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Trong ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách pháp luật BHYT, BHXH Hà Tĩnh và BHXH cơ sở đã tặng hàng trăm thẻ BHYT cho các hoàn cảnh thuộc đối tượng tham gia BHYT tự nguyện.

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Tags:

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Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

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