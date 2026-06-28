Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Gia đình hạnh phúc - nền tảng của xã hội bền vững

Chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng” của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.

Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động "Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình", nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2026.

Dịp đầu tháng 6/2026, sau khi vừa tham gia đợt hiến máu tình nguyện do Hội Chữ thập đỏ phát động, chị Trần Như Quỳnh - giáo viên Trường THCS Đức Thuận (phường Bắc Hồng Lĩnh) lại tiếp tục cắt mái tóc dài của mình để trao tặng những bệnh nhân đang điều trị ung thư. Với chị Quỳnh, đó là hành động giản dị xuất phát từ mong muốn chia sẻ với những bệnh nhân có hoàn cảnh éo le. Chị Quỳnh cho biết: “Từ nhỏ, bố mẹ tôi đã dạy phải biết yêu thương và chia sẻ với mọi người. Lớn lên, với hơn 25 năm làm dâu, tôi may mắn được sống trong một gia đình luôn đề cao những giá trị ấy”.

Chị Trần Thị Như Quỳnh và cháu nội (con của con trai đầu).

Gia đình mà chị Quỳnh nhắc đến là gia đình ông Kiều Minh Khánh (SN 1949), bà Nguyễn Thị Dung (SN 1951) ở tổ dân phố Quỳnh Lâm (phường Bắc Hồng Lĩnh). Ông Khánh là thương binh, bà Dung từng tham gia dân công hỏa tuyến. Trải qua nhiều thập niên xây dựng tổ ấm, điều ông bà gìn giữ không chỉ là sự đủ đầy của cuộc sống mà còn là nếp nhà, là tinh thần yêu thương, đùm bọc và trách nhiệm với cộng đồng. 3 người con của ông bà đều trưởng thành, được học hành đến nơi đến chốn và đang công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong ngôi nhà 4 thế hệ ấy, những bài học về lòng nhân ái, sự hiếu kính với ông bà, cha mẹ và ý thức trách nhiệm với xã hội luôn được trao truyền qua từng thế hệ.

Gia đình hạnh phúc của ông Kiều Minh Khánh và bà Nguyễn Thị Dung ở tổ dân phố Quỳnh Lâm (phường Bắc Hồng Lĩnh).

Tại thôn Lâm Châu, xã Mai Phụ, nhiều người dân vẫn luôn nhắc về tấm gương gia đình ông Lê Xuân Lĩnh và bà Nguyễn Thị Hợp (cùng SN 1968). Nhiều năm nay, gia đình ông bà vẫn duy trì nếp sống 4 thế hệ cùng chung một mái nhà.

Bà Hợp chia sẻ: “Các thành viên gia đình tôi luôn lấy câu “trên kính, dưới nhường” để làm nguyên tắc ứng xử. Vì thế, dù nhà đông người nhưng luôn hòa thuận, vui vẻ. Làm bố mẹ, ông bà, chúng tôi luôn cố gắng mẫu mực; đáp lại, con cháu luôn hiếu thảo”.

Bà Nguyễn Thị Hợp (bên phải) và mẹ chồng là cụ Phan Thị Loan luôn gắn bó, yêu thương.

Từ những gia đình giàu truyền thống như gia đình ông Khánh - bà Dung, ông Lĩnh - bà Hợp, có thể thấy, những giá trị nền tảng của mỗi con người thường được hình thành từ chính mái ấm. Bà Nguyễn Thị Lệ Hà - Chủ tịch Hội LHPN Hà Tĩnh nhận định: “Gia đình là môi trường quan trọng nhất để trao truyền các giá trị văn hóa giữa các thế hệ. Tình yêu thương, sự sẻ chia, lòng biết ơn, ý thức trách nhiệm đều được hình thành từ những điều rất nhỏ trong cuộc sống gia đình. Khi những giá trị ấy được vun đắp, xã hội cũng trở nên nhân văn và bền vững”.

Gia đình không chỉ là tổ ấm của mỗi người mà còn là nền tảng của cộng đồng và xã hội. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường yêu thương sẽ có nhiều cơ hội trở thành công dân có ích. Một người cao tuổi được chăm sóc chu đáo sẽ giảm áp lực lên hệ thống an sinh xã hội. Một gia đình hòa thuận sẽ góp phần hình thành những khu dân cư đoàn kết, văn minh.

Gia đình hạnh phúc 4 thế hệ cùng chung sống dưới một mái nhà của ông Lê Xuân Lĩnh và bà Nguyễn Thị Hợp (ở thôn Lâm Châu, xã Mai Phụ)

Tuy nhiên, trong đời sống xã hội hiện đại, con người ngày càng chịu nhiều áp lực về mưu sinh, khoảng cách thế hệ, tác động của mạng xã hội hay những thay đổi trong quan niệm sống… khiến các giá trị truyền thống gia đình đứng trước những thử thách, thậm chí đổ vỡ hạnh phúc.

Theo số liệu của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trong năm 2025, tòa án đã thụ lý 1.337 vụ ly hôn, giải quyết 1.328 vụ; trong 6 tháng năm 2026, con số tương ứng là 953/579 vụ, trong đó số vụ ly hôn của các cặp vợ chồng trẻ dưới 30 tuổi chiếm tỷ lệ 24,3%. Đằng sau những con số ấy là những câu chuyện về sự đổ vỡ của các mối quan hệ, là những đứa trẻ thiếu vắng sự chăm sóc đầy đủ của cha hoặc mẹ, là những người già đối diện với nỗi cô đơn và những giá trị truyền thống có nguy cơ bị đứt gãy. Bên cạnh đó, bạo lực, xung đột trong gia đình vẫn đang đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm.

Tiến sĩ tâm lý học Nguyễn Văn Hòa - giảng viên Trường Đại học Hà Tĩnh chia sẻ: “Gia đình là tế bào của xã hội. Nếu nhiều tế bào không khỏe mạnh thì xã hội khó có thể phát triển bền vững. Những đổ vỡ trong gia đình thường kéo theo nhiều hệ lụy như suy giảm chất lượng giáo dục trẻ em, gia tăng các vấn đề tâm lý và ảnh hưởng tới trật tự xã hội trong tương lai”.

Chính vì vậy, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày nay không đơn thuần là trách nhiệm của mỗi nhà mà phải có sự chung tay của xã hội với các giải pháp liên quan. Bởi, sự ổn định của gia đình chính là điều kiện để tạo dựng sự ổn định của cộng đồng; sự bền vững của cộng đồng lại là nền tảng cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Quốc gia thịnh vượng bắt đầu từ mỗi mái ấm

Nhìn ra thế giới, nhiều quốc gia phát triển hiện nay xem đầu tư cho gia đình là đầu tư cho nguồn nhân lực và tương lai đất nước. Các chính sách hỗ trợ sinh con, chăm sóc trẻ em, người cao tuổi hay cân bằng giữa công việc và cuộc sống đều hướng tới mục tiêu xây dựng những gia đình ổn định, hạnh phúc.

Mỗi gia đình hạnh phúc là nền tảng để xây dựng quốc gia thịnh vượng.

Nhận thức rõ vai trò của gia đình, những năm gần đây, Việt Nam đã có nhiều điều chỉnh quan trọng trong chính sách gia đình và dân số. Trong đó, việc điều chỉnh chính sách dân số từ năm 2025 theo hướng không xem xét xử lý kỷ luật đảng viên sinh con thứ ba trở lên cho thấy sự chuyển đổi tư duy từ mục tiêu giảm sinh sang duy trì mức sinh hợp lý trước nguy cơ già hóa dân số và thiếu hụt lao động trong tương lai.

Cùng với đó, từ ngày 1/7/2026, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng. Nhiều chính sách như: hỗ trợ phụ nữ sinh đủ 2 con trước tuổi 35, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em... tiếp tục được triển khai. Trước đó, cùng với Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, các chương trình về bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em, chăm sóc người cao tuổi và xây dựng gia đình hạnh phúc từng bước được Nhà nước xây dựng, tạo môi trường an toàn cho các thành viên trong gia đình.

Từ ngày 1/7/2026, nhiều chính sách hỗ trợ thai sản với quyền lợi tối ưu dành cho lao động nữ sẽ chính thức có hiệu lực.

Tại Hà Tĩnh, công tác gia đình được nhìn nhận không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa mà được lồng ghép sâu rộng vào phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, chương trình xây dựng nông thôn mới… với sự tham gia tích cực của hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội người cao tuổi. Trong đó, từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 30.000 cuộc tuyên truyền về xây dựng gia đình, phòng chống bạo lực gia đình và giáo dục đạo đức lối sống với trên 1,22 triệu lượt người tham gia; 100% trường học lồng ghép các nội dung về gia đình, bình đẳng giới và phòng ngừa bạo lực vào hoạt động giáo dục.

Đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn tỉnh đã thành lập được hơn 600 CLB "Gia đình 5 không, 3 sạch".

Các cấp, ngành đã xây dựng hàng chục mô hình điểm, các CLB về công tác gia đình. Riêng Hội LHPN các cấp duy trì hơn 2.180 CLB gia đình, trong đó có trên 600 CLB “Gia đình 5 không, 3 sạch”; hỗ trợ trên 58.000 gia đình xây dựng gia đình bền vững và duy trì 69 “địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng.

Những nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương đã mang lại kết quả tích cực trong công tác gia đình. Đến nay, Hà Tĩnh có 95,3% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 96,5% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa. Đáng chú ý, số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận giảm từ 67 vụ năm 2022 xuống còn 37 vụ năm 2025.

Hội LHPN tỉnh tổ chức Ngày hội Gia đình - Kết nối yêu thương, biểu dương 65 gia đình cán bộ hội cơ sở tiêu biểu và trao giải Cuộc thi Video, clip "Gia đình 3 sạch" năm 2026.

Ông Trần Xuân Lương - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh khẳng định: “Gia đình không chỉ là tổ ấm của mỗi người mà còn là nền tảng quan trọng để xây dựng con người, giữ gìn bản sắc văn hóa và tạo nên sức mạnh nội sinh cho sự phát triển của quê hương, đất nước. Thực tế cho thấy, ở đâu gia đình bền vững, ở đó các giá trị đạo đức, trách nhiệm và tinh thần cộng đồng được vun đắp. Thời gian tới, Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, góp phần hình thành những công dân tốt và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh”.

Mỗi gia đình hạnh phúc sẽ hình thành những công dân tốt. Từ những công dân tốt sẽ tạo nên những cộng đồng vững mạnh. Và, từ những cộng đồng vững mạnh sẽ tạo nên sức mạnh nội sinh để xây dựng một quốc gia hùng cường, thịnh vượng. Con đường ấy luôn bắt đầu từ việc tạo dựng hạnh phúc của mỗi mái ấm hôm nay.