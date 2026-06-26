Lan tỏa thông điệp “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”

Tiết mục văn nghệ mở đầu buổi lễ.

Sáng 26/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh tổ chức lễ phát động "Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình" nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28/6). Tham dự lễ phát động có đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cùng đông đảo cán bộ, viên chức và người dân trên địa bàn phường Thành Sen.

Lễ phát động "Tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình” nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2026” có chủ đề: “Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng”. Đây là hoạt động trong chuỗi các sự kiện hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 trên toàn tỉnh.

Ông Nguyễn Công Thành - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh phát động tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ phát động, lãnh đạo Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh nhấn mạnh, gia đình là tế bào của xã hội, môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng nhân cách con người, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nguồn lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam luôn vun đắp những giá trị tốt đẹp như yêu nước, hiếu nghĩa, thủy chung, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Tuy nhiên, trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập, nhiều giá trị đạo đức gia đình đang chịu tác động của lối sống thực dụng, cá nhân chủ nghĩa; tình trạng bạo lực gia đình, bạo lực trên cơ sở giới... khiến nhiều giá trị tốt đẹp của gia đình bị suy giảm.

Thông qua lễ phát động, ngành VH-TT&DL kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, địa phương và mỗi người dân đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, góp phần thực hiện chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”.

Ngay sau lễ phát động, hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân phường Thành Sen đã tham gia diễu hành truyền thông trên các tuyến phố trung tâm nhằm lan tỏa thông điệp xây dựng gia đình hạnh phúc, phòng, chống bạo lực gia đình đến cộng đồng.