Gia đình công nhân Hà Tĩnh được biểu dương toàn quốc

Tối 20/6, tại TP Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021 - 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn; đại diện các bộ, ban, ngành và thành viên các gia đình được biểu dương.

Gia đình chị Đặng Thị Kim Lành, anh Nguyễn Văn Tuấn là đại diện duy nhất của Hà Tĩnh được vinh danh dịp này.

Sự kiện được tổ chức hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, là dịp tôn vinh những gia đình nỗ lực vươn lên trong lao động, công tác và xây dựng tổ ấm hạnh phúc, tiến bộ, văn minh. Qua đó, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của gia đình Việt Nam; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến trong mỗi đoàn viên, người lao động vì sự phát triển bền vững của đất nước.

Sau quá trình xét chọn kỹ lưỡng, BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định tặng bằng khen cho 95 gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu toàn quốc. Trong đó, có 44 gia đình người lao động trực tiếp sản xuất, 47 gia đình viên chức quản lý và 4 gia đình cán bộ công đoàn chuyên trách.

Chị Đặng Thị Kim Lành và cháu Nguyễn Trọng An (SN 2015, con trai thứ hai) đại diện gia đình tham dự hội nghị biểu dương.

Các gia đình được vinh danh là những gia đình đặc biệt gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua ở địa phương; có cuộc sống hòa thuận, no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thành viên trong các gia đình đạt thành tích tốt trong lao động, sản xuất, công tác và học tập; có tinh thần tương thân tương ái, tích cực hỗ trợ cộng đồng; có uy tín và sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng và đồng nghiệp.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tăng Thị Linh Chi chụp ảnh lưu niệm cùng mẹ con chị Đặng Thị Kim Lành tại hội nghị biểu dương.

Hà Tĩnh vinh dự có một đại diện được vinh danh tại sự kiện này là gia đình chị Đặng Thị Kim Lành (SN 1984), anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) - đều là công nhân Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Nam Hà Tĩnh.