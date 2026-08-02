Chồng, cha, ông của chúng tôi là ông Trần Huy Hoán, sinh năm 1941. Quê quán, trú quán: Xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thôn Hữu Quyền, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh).

Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được vợ, con, cháu hết lòng chăm sóc; các y, bác sỹ tận tình cứu chữa; anh em họ hàng, bà con làng xóm, thông gia nội ngoại, bạn bè thân hữu gần xa động viên, thăm hỏi, nhưng do bệnh tình quá nặng, ông đã tạ thế ngày 28/7/2026 (nhằm ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ); hưởng thọ 86 tuổi. An táng tại Nghĩa trang Cồn Mây, xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

Gia đình chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh và gia đình các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh;

Hội Nhà báo Việt Nam; Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam; Hội Nhà báo Hà Tĩnh, Hội Nhà báo tỉnh Tuyên Quang và Hội Nhà báo các tỉnh khu vực Bắc Miền Trung;

Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, các phòng chuyên môn và CBVC Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh; Báo và phát thanh, truyền hình các tỉnh khu vực Bắc miền Trung và các tỉnh, thành trong cả nước; Văn phòng các cơ quan báo chí thường trú trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh;

Đảng uỷ Bộ CHQS tỉnh; Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng; Phòng Tham mưu; Ban Quân báo; Trạm Điệp báo - Chiến dịch, Đại đội Trinh sát - Cơ giới thuộc Bộ CHQS tỉnh;

Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các phòng chuyên môn Công an tỉnh;

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam các phường, xã; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp các phường, xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên và phụ huynh các trường: THCS Nguyễn Du; Tiểu học Tân Giang, phường Thành Sen; THCS Cẩm Bình, THPT Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh;

Sacombank Chi nhánh Hà Tĩnh, Nghệ An và các ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Tập thể y, bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh và các khoa: Yêu cầu, Nội A Lão học, Hồi sức tích cực; Bệnh viện Y học Cổ truyền Hà Tĩnh; Bệnh viện Trung ương Huế.

Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xã Cẩm Xuyên; Chi bộ, Ban cán sự và bà con nhân dân thôn Hữu Quyền, xã Cẩm Xuyên;

Họ tộc nội, ngoại, các gia đình thông gia, các ông bà, cô bác, chú dì, anh em bạn bè thân hữu gần xa và bà con xóm giềng; đồng nghiệp và bạn học các cấp của các con, cháu đã luôn quan tâm thăm hỏi, động viên; phúng viếng, chia buồn, tiễn đưa chồng, cha, ông của chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng và giúp đỡ gia đình tổ chức lễ tang chu toàn, trọn vẹn nghĩa tình.​

Trong lúc tang gia bối rối, không tránh khỏi những khiếm khuyết, gia đình chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ, cảm thông và lượng thứ!

Thay mặt gia đình

Bà quả phụ: Đậu Thị Phương Lan

Trưởng nam: Trần Huy Sơn

Cùng các con, cháu đồng cảm tạ!