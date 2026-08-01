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Xã hội

Chính phủ giao chỉ tiêu bao phủ BHYT giai đoạn 2026-2030, hướng tới 100% dân số tham gia

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Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 31/7/2026 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) cho UBND các tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

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Hình minh họa.

Theo Quyết định, tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc được giao tăng dần qua từng năm, từ 95,98% vào năm 2026 lên 96,86% năm 2027, 97,76% năm 2028, 98,67% năm 2029 và đạt 100% dân số tham gia vào năm 2030.

Đối với năm 2026, nhiều địa phương được giao chỉ tiêu ở mức cao như Hà Nội đạt 96,25%, TPHCM đạt 96%, Cao Bằng 99,36%, Lào Cai 97%, Điện Biên 98,47%... Đến năm 2030, tất cả các tỉnh, thành phố đều phải hoàn thành mục tiêu bao phủ BHYT 100%.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHYT nhằm bảo đảm tính bền vững và mở rộng diện bao phủ. Đáng chú ý là việc nghiên cứu, đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng chính sách, hộ cận nghèo, người khuyết tật và các nhóm yếu thế.

Bộ Tài chính chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHYT, xây dựng hướng dẫn về cách tính tỷ lệ bao phủ BHYT cho các địa phương, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển đối tượng tham gia và cân đối nguồn lực ngân sách trung, dài hạn.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính chỉ đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam đổi mới công tác truyền thông, nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tính nhân văn của chính sách BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu và nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ quản lý, giám định BHYT.

Quyết định cũng giao UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm đưa chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm và dài hạn; giao chỉ tiêu đến cấp xã và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Các địa phương cũng được yêu cầu xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể để phát triển đối tượng tham gia BHYT; thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động và tiền lương tại doanh nghiệp để kịp thời xử lý tình trạng trốn đóng, chậm đóng BHYT.

Ngoài phần hỗ trợ từ ngân sách trung ương, các địa phương được yêu cầu chủ động bố trí ngân sách và huy động nguồn lực hợp pháp để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho nhiều nhóm đối tượng như hộ cận nghèo, học sinh, sinh viên, người tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, người làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, nhân viên y tế thôn bản, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, người dân tộc thiểu số tại các địa bàn không còn thuộc vùng khó khăn, nghệ nhân, nạn nhân mua bán người, người khuyết tật, người cao tuổi và các nhóm khác thuộc thẩm quyền quản lý để tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các nhóm đối tượng này. Qua đó hướng tới mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân vào năm 2030.

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#giao chỉ tiêu bao phủ BHYT #bảo hiểm y tế toàn dân

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

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